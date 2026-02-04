Česká televize o přechylování ženských příjmení před ZOH: Odpůrce to nepotěší...
Anna Fernstädtová, nebo Anna Fernstädt? Česká televize se před zahájením zimních olympijských her vyslovila k otázce, která vyvolává mezi diváky tradičně emoce. Nyní veřejnoprávní stanice informuje v předstihu, jak bude postupovat při přenosech z Milána. Odpůrci přechylování ženských příjmení nebudou mít radost. Program ZOH 2026 ZDE>>>
Při letních hrách v Paříži 2024 vypukl spor přímo na obrazovce, když se od přechylování odvrátil komentátor Ondřej Zamazal během přenosů z plavání. „Tento pokus byl proveden bez konzultace,“ zlobil se tehdy šéfredaktor sportovní redakce ČT Michal Dusík. Do podobných „pokusů“ se pustili také Barbora Černošková při přenosech ze synchronizovaného plavání a Jaromír Bosák u ženského golfu.
Nyní dává Česká televize už dlouho dopředu vědět, jaká pravidla budou její komentáři muset respektovat. Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český došlo nakonec k úpravě pravidel.
Dosud platilo: přechylovat všechna jména zahraničních sportovkyň a nepřechylovat jména českých sportovkyň, která jsou oficiálně nepřechýlená. Jako příklad jmenujme bývalou úspěšnou sportovní střelkyni Kateřinu Emmons.
Nové pravidlo zní: Přechylovat příjmení všech žen bez ohledu na to, jestli jsou to Češky, nebo cizinky. Jedinou výjimka může nastat, pokud to zakončení příjmení neumožňuje.
„Žádné z navržených řešení není ideální, při každém se bude určitá skupina cítit poškozená,“ konstatuje ČT. „Snažíme se sportovkyním i dalším ženám s nepřechýlenou variantou příjmení vysvětlit, že úprava jejich jména není vedena neúctou nebo svévolí, ale snahou udržet srozumitelnost a jazykový systém české věty.“
Z aktuálního českého týmu se to kromě skeletonistky Fernstädtové mohlo týkat ještě dodatečně nominované alpské lyžařky Elise Marie Negri. Tedy Negriové?