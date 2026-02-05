ZOH 2026: největší české naděje a světové hvězdy. Jak to vypadá v dějišti olympiády?
V pátek 6. února budou v Itálii slavnostně zahájeny 25. zimní olympijské hry, na které dorazí i 114 českých reprezentantů. Kteří z nich mají největší šanci na zisk cenného kovu? Nejen to jsme probrali s redaktory deníku Sport, kteří se podělili i o své první dojmy přímo z místa a prozradili, na jaké světové hvězdy se nejvíc těší. Program ZOH 2026 >>>
Čtveřice sportovních expertů ve složení Romana Barboříková, Martin Hašek, Zdeněk Janda a Filip Ardon se nebála učinit tip, kolik medailí si česká výprava odveze. A jak to vidíte vy?