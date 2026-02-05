Předplatné

Speciál ZOH: 88 stran, detailní program, exkluzivní zpovědi Pastrňák a Jílek

Video placeholder
Sport Magazín +PLUS k ZOH v Miláně a Cortině • Zdroj: isportTV
David Pastrňák bude jednou z hlavních tváří české olympijské výpravy v Miláně
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
Metoděj Jílek zazářil v závodě s hromadným startem v Inzellu
Jan Zabystřan absolvoval trénink na sjezd
4
ZOH 2026
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k zimnímu vrcholu v Miláně a Cortině. 88 stran, program minutu po minutě. Exkluzivní rozhovory s Davidem Pastrňákem a Metodějem Jílkem. Útok na čtvrté zlato Ester Ledecké. Dotazníky hvězd v čele s Markétou Davidovou a Janem Zabystřanem. Kdo je kdo v české výpravě. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

Speciál ZOH / 88 stran

  • Rozhovor: David Pastrňák / Nagano jako inspirace
  • Program: minutu po minutě / kvalifikace i finále
  • Hokejový servis: soupisky / rozpisy zápasů mužů i žen
  • Fenomén: Ester Ledecká / útok na čtvrté zlato
  • Česká nominace: kdo je kdo / 114 jmen
  • Dotazníky hvězd: Davidová, Zabystřan a spol. / 12 tváří, 11 otázek
  • Co sledovat: žhavé tipy / souboje i legendy
  • Rozhovor: Metoděj Jílek / nečekaný medailový trumf
  • Sportoviště: kde fandit / 6 center, 8 středisek
  • Historie: nejúspěšnější země i sportovci / velmoci jednotlivých sportů
  • TV program: všechny sportovní stanice

