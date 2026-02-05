Milán žije olympiádou: Nizozemci na kolech, Fourcade běhal mezi fanoušky
PŘÍMO Z ITÁLIE | Ve výrazně oranžovém oblečení a na stejně barevných kolech jsou v milánských ulicích k nepřehlédnutí. Členové nizozemského olympijského týmu ještě před oficiálním zahájením Her vyrazili z olympijské vesnice do centra města. Náměstí okolo slavného Duoma se stalo na další týdny centrem světového sportu. Vedle Nizozemců se po rozlehlém náměstí procházejí lidé v kolekcích Spojených států, Korey, Kazachstánu nebo domácí Itálie. Mezi turisty z řad fanoušků nescházejí ani Češi. Kompletní program olympiády ZDE>>>
Běžně jde o hlavní cíl turistů v Miláně, pohled na velkolepou Katedrálu Narození Panny Marie (známější pod názvem Duomo) si nenechali ujít ani sportovní fanoušci a členové jednotlivých olympijských výprav. „Kolem nás běžel Martin Fourcade. Chtěli jsme si ho vyfotit, ale byla to taková rychlost, že jsme ho nestihli. Je vidět, že profesionálních sportovců je tady opravdu hodně,“ prozradili deníku Sport fanoušci Martina a Miroslav ze Zlína.
Den před oficiálním zahájením se v centru Milána mohli potkat s lidmi z různých koutů zeměkoule. Nejčastěji k vidění byly barvy Spojených států. „Tohle je na tom to nejlepší. Potkávat lidi z celého světa je moje nejoblíbenější část olympiády. S manželkou hodně cestujeme, byli jsme ve 116 zemích a tohle je pro nás vždycky velké shledání se známými,“ vykládal americký fanoušek Brant, který se zahalil do overalu v podobě vlajky USA.
S davy dalších návštěvníků vystál dlouhou frontu do oficiálního fanshopu před Duomem, kde se během čtvrtka všechno chystalo na večer, kdy má na náměstí doputovat olympijský oheň. „Myslím, že olympijský život bude asi více žít v Cortině. Spousta atrakcí se teprve začíná chystat, někde se ještě urputně připravují na páteční start. Ale jinak je to tady fajn, začíná to krásně žít,“ svěřili se s dojmy čeští fanoušci.
Z centra Milána už před zahájením sálala atmosféra největších sportovních klání světa. Veliký odpočet odtikával sekundy od slavnostního ceremoniálu, kterým Hry vypuknou, i od začátku následných paralympijských her. Na okolní budovy se po setmění promítaly olympijské kruhy, zaplněné ulice osvětlovaly dekorace reprezentující jednotlivé sportovní disciplíny.
Se stoupající vzdáleností od centra a jednotlivých sportovišť připomínek olympiády ubývalo, okrajové čtvrti si žijí vlastním životem. Servis pro návštěvníky ze strany pořadatelů je ovšem luxusní. V městské hromadné dopravě je přehledně vyznačeno, kudy do arén, stanice metra zdobí obrázky z historie Her i shrnutá pravidla olympijských sportů. Největší nápor fanoušků by do Milána měl přilákat mužský hokejový turnaj. Jeho první zápasy se odehrají ve středu 11. února. Češi půjdou do akce o den později.