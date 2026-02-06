Co přinese zahájení? Bocelliho zpěv, vzpomínku na Armaniho i tajnou poctu prezidentovi
Milán, Cortina d’Ampezzo, Predazzo a Livigno. Hned čtyři italská místa se v pátek od 20:00 stanou hlavními centry nejsledovanější události planety. Slavnostní zahájení pětadvacáté zimní olympiády slibuje velkolepou show, kterou završí zapálení hned dvou olympijských ohňů najednou. Na ikonickém stadionu San Siro vystoupí celá řada umělců v čele s americkou popovou ikonou Mariah Carey, italským tenoristou Andreou Bocellim či zpěvačkou Laurou Pausini.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastní víc než 1300 učinkujících, mezi nimiž bude 1200 dobrovolníků ze sedmadvaceti zemí světa. Spektakulární show představí mimo jiné víc než 1400 kostýmů a 1500 párů bot. V zákulisí se o vše bude starat 110 vizážistů a 70 kadeřníků.
Ústředním tématem večera se stane myšlenka „Armonia“. V překladu z italštiny to znamená harmonie, jež je v tamní kultuře hluboce zakořeněná. Dění na San Siru, dosluhujícím domově fotbalistů AC a Interu Milán, bude dominovat LED pódium, které symbolicky propojí pulzující město s tichou krásou hor.
To vše uvidí víc než 75 tisíc diváků přímo na stadionu a miliony dalších u televizních obrazovek. Úvodní část ceremoniálu je přenese v čase, aby připomněla první zimní hry ve francouzském Chamonix. Následně se celá show překlopí do digitální současnosti.
O režii nejsledovanější události na světě se stejně jako před deseti lety v Riu postará Marco Balich, jenž se také podílel na zahájení Her v Turíně, Soči nebo Tokiu. „Teď to bude o lidech, emocích a lidskosti. V komplexním světě chceme nabídnout poselství harmonie, krásy a míru, kterému porozumí každý. Krása není jen o estetice, ale o hodnotách, laskavosti, štědrosti a skutečné vnitřní kráse,“ líčí producent.
Pocta pro italskou hlavu státu
Jednou z hlavních hudebních hvězd večera bude americká popová zpěvačka Mariah Carey, která by podle zákulisních zpráv měla zazpívat i italsky. Prožitek ještě umocní vystoupení legendárního italského tenoristy Andrey Bocelliho. „Zpívat na zahajovacím ceremoniálu olympijských her je velká čest a hluboce emotivní zážitek,“ uvědomuje si nevidomý umělec, jenž se svou písní Nessun Dorma uchvátil na zahájení fotbalového mistrovství Evropy v roce 2021.
Zvláštní pocty se dočká italský prezident Sergio Mattarella. O co přesně půjde, drží organizátoři v tajnosti. Pod pokličkou zůstává i forma vzpomínky na zesnulého módního návrháře Giorgia Armaniho, jenž zemřel v září minulého roku. Oslavovány budou také historické osobnosti jako Leonardo da Vinci nebo Kryštof Kolumbus.
Úvodního ceremoniálu se zúčastní také několik desítek hlav států a premiérů. Česko budou reprezentovat prezident Petr Pavel spolu s manželkou Evou, Spojené státy americké pak viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničních věcí Marco Rubio.
Oslavy začátku pětadvacátých zimních olympijských her se budou kromě Milána odehrávat v Predazzu, Livignu a Cortině d'Ampezzo. Olympijský oheň se zároveň vůbec poprvé v historii rozpálí na dvou místech současně. Jeden v Miláně uprostřed vítězného oblouku Arco della Pace a druhý v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona.
Kdo plameny zažehne, oznámí italský olympijský výbor až na poslední chvíli. Podle listu La Gazzetta dello Sport půjde o domácí lyžařské legendy Alberta Tombu a Deborah Compagnoniovou.
Zatímco v Cortině d'Ampezzo ponese českou vlajku biatlonistka Lucie Charvátová, na San Siru se obrovské cti dočká David Pastrňák. Z hokejistů udělali vlajkonoše také Slováci, Němci či Švýcaři a budou jimi Tomáš Tatar, Leon Draisaitl a Nino Niederreiter.