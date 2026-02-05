Rozruch kolem ruské vlajky na hokeji. Rychlá reakce Češek. Neutralita platí i pro fanoušky
Třináct. Tolik ruských sportovců se představí na začínající olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Byť budou startovat v neutrálních barvách, těší se podpory ruské státní dumy a na sociálních sítích je podporují propagandistické příspěvky. Na tribuně se navíc během utkání českých hokejistek proti USA (1:5) objevila pověšená vlajka Ruské federace. Na Hrách přitom nově platí zákaz ruských symbolů i pro fanoušky.
Pořád jde o třaskavé téma. Ruští sportovci nesmějí na olympijských hrách vystupovat pod ruskou vlajkou, Sborná nemá povoleno se účastnit hokejového turnaje. Přesto se ještě den před oficiálním zahájením Her objevila ruská vlajka na tribuně. V průběhu prvního utkání české hokejové reprezentace žen ji jeden z diváků vyvěsil vedle střídačky národního týmu.
„Přišel mi signál od naší třetí gólmanky, která to viděla ze druhé strany. Napsala mi zprávu, hned jsem reagovala. Volali jsme IIHF a nechali jsme ji odstranit. Docela rychle reagovali. Upřímně nevím, co se tam stalo, nevím, kdo to tam dal,“ komentovala situaci generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová. Vlajku ze zábradlí odstranila jedna z organizátorek během třetí třetiny.
Při odchodu po ochozu nad ledem ji pak doběhl muž v černé bundě a inkriminovaný předmět jí sebral. „Zbytečná provokace. Ale byla jsem moc ráda, že manažerka turnaje, i když je křehká blondýnka, zaregovala, šla tam a strhla to,“ ocenila reakci pořadatelů Sadilová.
Mezinárodní olympijský výbor přitom před Hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo rozšířil pravidla neutrality i na tribuny. Fanoušci v Itálii mají zákaz ruských i běloruských vlajek či národních symbolů.
Ruská federace nemůže posílat své sportovce na olympijské hry stejně jako před dvěma roky v Paříži. Výjimku dostalo jen několik vybraných jedinců, kteří prošli kontrolou tříčlenné rady Mezinárodního olympijského výboru (dále MOV). Přesto se pod pěti kruhy představí i tací, kteří jsou napojeni na stát a na sociálních sítích neskrývají podporu Rusku ve válečném konfliktu proti Ukrajině.
Jednou z největších favoritek ze skupiny „neutrálních“ sportovců je Adelia Petrosianová, osmnáctiletá krasobruslařka. Také jí vyjádřila podporu ruská politička a trojnásobná olympijská šampionka Irina Rodnina. „Je velmi povzbuzující, že se ruští sportovci těchto olympijských her zúčastní. Doslova celá země jim bude fandit a držet palce,“ řekla.
MOV upozorňuje Ukrajince, ať neprotestují
Ukrajinci zuří, že naproti stávajícím útokům na jejich vlast, bylo Rusům umožněno na olympiádě startovat. „Dochází k únavě z války, kvůli níž lidé začínají zapomínat, že Rusko je teroristický stát,“ řekl skeletonista Vladyslav Heraskevyč deníku Guardian
„Vidíme je častěji na sportovních stadionech. Vidíme je častěji v kinech. Po celém světě. Zatímco Ukrajinci jsou každý den bombardováni. Sedíme v domech bez vody, bez topení a venku je minus dvacet stupňů,“ přidal sedmadvacetiletý Ukrajinec, který se mimo jiné proslavil tím, že na předešlé zimní olympiádě v Pekingu zvedl po své jízdě nápis „No War In Ukraine“ (Žádnou válku na Ukrajině). O pouhých třináct dní později Rusko zaútočilo.
Haraskevyč bude závodit i letos v Itálii. Organizátoři z Mezinárodního olympijského výboru ho však upozornili, aby proti účasti Rusů v neutrálních barvách neprotestoval.
„Nechci zacházet příliš do detailu, ale byl jsem kontaktován poté, co náš juniorský tým takto protestoval na Evropském poháru. Byla to první soutěž, které se mohli neutrální sportovci v našem sportu představit. A tak se náš tým spojil v protestu s reprezentanty Litvy a Švédska,“ prozradil skeletonista. „Hned poté byla ukrajinská strana kontaktována MOV a dostala varování. To jsme dostali znovu kvůli případným protestům na Olympiádě. Bylo to docela vážné,“ doplnil.
Haraskevyč, který je i vlajkonoš ukrajinské reprezentace, se ale přesto proti Rusům vyhranil: „Připravovat se na soutěž na okupovaných územích nebo podporovat válku na sociálních sítích rozhodně není neutrální a tak není správné je tak označovat. Nejsou neutrální.“
Ačkoliv vybraný panel MOV kontroloval aktivity na sociálních sítích žadatelů o start pod neutrální vlajkou, některé takové sportovce nezachytil. Například běžec na lyžích Savelij Korostelev opakovaně lajkoval proválečné a pro-putinovské příspěvky. Jeho klub CSKA navíc patří pod ruskou armádu a olympionik je na jejích stránkách označen za vojína a armádního lyžaře.
Korostelevova kolegyně, běžkyně na lyžích Darija Nepryajevová se na závody připravovala na ilegálně anektovaném Krymu. „Video z jejího tréninku bylo dokonce odvysíláno na ruské státní televizi,“ píše BBC.