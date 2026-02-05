Hrubec o českých gólmanech: Nejlepší trojice! Vzpomíná na Peking a zve na charitu
Na poslední olympiádu nemá zrovna nejlepší vzpomínky. Covidové restrikce, minimální počet fanoušků, do toho strach, jestli se u někoho nemoc zase neobjeví. Gólman Šimon Hrubec, jenž vyhrál Ligu mistrů, švýcarskou, českou ligu i KHL, si v Pekingu moc radosti neužil. „Dá se říct, že hokej byl až na posledním místě kvůli všem okolnostem,“ vzpomíná. Teď si Hry vychutná u televize, chválí obsazení českého brankoviště a fanoušky zve na sobotní charitativní zápas do Vimperka.
Minimální setkávání s dalšími sportovci. Neustálé testy, roušky, rozestupy… Prostě kulisy, které provázely Peking 2022. Čeští hokejisté se scházeli složitě na etapy, tréninky nebyly kompletní, což nakonec ovlivnilo i výkony.
„Mám opravdu rozporuplné vzpomínky. Moc jsem si toho vážil, že jsem mohl obléct národní dres na takové akci, ale měl jsem pocit, že samotný hokej byl vlastně až na posledním místě. Aspoň mi to tak přijde, když to hodnotím s odstupem,“ popisuje Hrubec, který si zachytal i na třech světových šampionátech. A aktuálně působí v Curychu.
Hry v Pekingu se celkově nenesly v příliš přívětivé atmosféře, což dolehlo i na sportovce. „Teď v Itálii to bude jiné, lidi si to budou moct užít se vším všudy. I za sportovce jsem moc rád,“ říká 34letý Hrubec, jenž se vyšvihl do pozice jednoho z nejlepších brankářů švýcarské ligy. Dvakrát ji dokázal ovládnout. Je na vrcholu sil, ale reprezentace už ho míjí.
„Je to pro mě uzavřená kapitola. Budu mít vždycky krásné vzpomínky, ale je to pryč,“ je smířený někdejší extraligový šampion s Třincem, který se na turnaj v Miláně podívá v televizi. A trojici českých gólmanů chválí.
„Je jedno, kdo se postaví do branky. Všichni chytají skvěle. Mužstvo se o ně bude moct opřít. A co mě zvlášť těší, že všichni tři jsou členové SAVES HELP,“ připomíná úspěšný charitativní projekt, který rozjel.
Na téma trojice Lukáš Dostál (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah) a Dan Vladař (Philadelphia) ještě dodal: „Myslím si, že je to nejkvalitnější trojice na turnaji.“
O gólmanech si drží velký přehled i díky tomu, že rozjel další aktivitu – Semafor, což je jakási virtuální poradna pro brankáře i rodiče. V nich se snaží nabídnout svůj pohled na nejrůznější gólmanské školy a akademie. Jeho slova o tom, že Češi mají nejlepší trojici na olympiádě, mají tedy váhu… Ve skupině národní tým čekají Kanaďané, Francouzi a Švýcaři.
Ale ještě předtím, než reprezentace vstoupí do akce, by Hrubec rád pozval hokejové fanoušky v sobotu do Vimperka, kde se odehraje charitativní zápas na podporu devítileté Elišky Malé, která trpí velmi vzácnou a nevyléčitelnou nemocí. Ta, zjednodušeně, postihuje vývoj mozku a současně i motoriku dívky. Jde o další ročník Happy Cupu.
„Celý výtěžek jde na ni. Plus se ještě budou předávat další šeky,“ říká Hrubec, jenž se vrátí do míst, kde s hokejem začínal. Dvě třetiny si zahraje za vimperské legendy, takže nastoupí po boku veteránů, k nimž jako malý vzhlížel. A naskočí i za Restart Tým, v němž se potká s dobrým známým z Třince – Peterem Hamerlíkem.
„S ním jsme toho spoustu prožili, máme k sobě blízko. Zavzpomínáme na staré časy,“ těší se Hrubec, jenž do Vimperka přiveze ukázat fanouškům poháry ze všech tří lig, které ovládl. Masarykův pohár, plus trofeje za triumf ve švýcarské lize i Lize mistrů. Je mašinou na triumfy, k tomu před lety vyhrál i KHL.
„To je celkem unikátní, že lidé budou moct vidět všechny tři poháry najednou. Navíc se budou moct vyfotit s hráči, minimálně se mnou určitě. Bude to krásná akce, která pomůže Elišce. Což je to nejdůležitější,“ hlásí Hrubec.
Fanoušci se mohou těšit i na další osobnosti, třeba Tomáše Vlasáka, Josefa Řezníčka nebo fotbalovou legendu Jana Kollera. Restar tým povede jako kouč nestárnoucí Jan „Gusta“ Havel, někdejší skvělý útočník.
Cílem 6. ročníku bude získat finanční pomoc ve výši zhruba 250 000 korun primárně na zajištění speciální fyzioterapeutické léčby pro Elišku. Proto si Hrubec přeje, aby dorazilo co nejvíc lidí a pomohli dobré věci.