Medailová predikce Sportu: Češi jich získají pět, z toho dvě zlata. Kdo jsou žolíci?
V Pekingu 2022 to byly jen dvě medaile, o čtyři roky dřív v Pchjongčchangu sedm cenných kovů pro českou výpravu. Kolik jich Češi dovezou letos z Itálie, kde jsou sporty rozděleny hned do několika klastrů vzdálených od sebe i několik hodin jízdy autem? Odhad deníku Sport a webu iSport je pět medailí. V rukávu ale zůstává několik žolíků, které může český tým na těchto zimních hrách vytasit. Kdo tedy přiveze zlato, stříbro a bronz? Program Čechů na ZOH 2026 najdete ZDE>>>
Žolík
Smíšený tým
snowboardcross
kdy závodí: neděle 15. února
Tohle by byl příběh… Před minulou olympiádou se Eva Adamczyková vážně zranila právě v týmovém závodě. Ve stejném formátu můžou Češi v Livignu klidně o medaili bojovat. Doplnit „nejrychlejší holku ve vesmíru“ mohou Kryštof Choura i Radek Houser.
Žolík
Jan Zabystřan
lyžování super-G
kdy závodí: středa 11. února
Tenhle rodák z Kadaně už v této sezoně dokázal překvapit svět, když slavil první výhru v rámci SP právě v super-G. A když dokázala šokovat Ledecká, proč by to nemohl zopakovat!
Žolík
Mužský curlingový tým
kdy hrají: skupina od 11. února, boje o medaile 20. a 21. února
Byla by to senzace! Ale český curling sílí, má na Hrách dva týmy. Mužská reprezentace skončila na loňském MS sedmá, hráči získali podporu z Dukly. Pravda leží na ledě!
Žolík
Anna Fernstädtová
skeleton
kdy závodí: pátek 13. a sobota 14. února
Těsně před minulými Hrami jí diagnostikovali diabetes prvního typu. Nyní devětadvacetiletá sportovkyně se s tím ale naučila žít a loni na MS získala bronz. Tak proč nepřekvapit teď?!
Žolík
Ester Ledecká
lyžování - super-G
kdy závodí: čtvrtek 12. února
O tom, jak umí STR pod pěti kruhy v této disciplíně zazářit, už není třeba mluvit. Sjezd sice vynechá, ale super-G, v němž v této sezoně byla jednou v SP třetí, si ujít nenechá.
Žolík
Zuzana Maděrová
alpský snowboarding paralelní obří slalom
kdy závodí: neděle 8. února
Když projde přes kvalifikaci mezi nejrychlejšími a bude mít možnost volby dráhy, může tahle slečna dokázat velké věci. Pozice na pódiu už umí.
Žolík
Metoděj Jílek
rychlobruslení - závod s hromadným startem
kdy závodí: sobota 21. února
Že by třetí medaile pro Jílka? I to se může za příznivých okolností stát. V této disciplíně překvapil při posledním SP v Inzellu, kde vyhrál.
Žolík
Hokejový tým mužů
kdy hrají: první zápas čtvrtek 12. února
Když se vše sejde, všichni hráči včetně těch z NHL se dobře aklimatizují na milánské podmínky a vytvoří si partu jako při mistrovství světa v Praze 2024, je možné cokoliv.
Žolík
Smíšená štafeta
biatlon
kdy závodí: neděle 8. února
Tahle disciplína Čechům vždy šla. Mají z ní stříbro ze Soči 2014, naposledy slavili bronz při SP v Novém Městě na Moravě. Hodně záležet ale bude i na tom, zda nastoupí Markéta Davidová.
Žolík
Martina Sáblíková
5000 metrů
kdy závodí: čtvrtek 12. února
V závěrečném olympijském závodu kariéry by si nejúspěšnější česká zimní olympijská medailistka ještě nějaký ten kov zasloužila. A Sáblíková se umí hecnout!
Hokejový tým žen
Tip Sportu: bronz
kdy hrají: skupina 5.-9. února, o bronz a finále čtvrtek 19. února
První utkání už mají Češky za sebou, když s výběrem USA prohrály 1:5. Od svěřenkyň trenérky Carly MacLeodové se přesto, i s ohledem na výsledky z posledních světových šampionátů, očekává útok na medaili. Na posledních čtyřech MS získaly Češky dva bronzy a dvakrát byly čtvrté. Těšit se můžete na osvědčené opory i mladé hráčky.
Eva Adamczyková
Tip Sportu: bronz
snowboardcross
kdy závodí: pátek 13. února
(10.00 kvalifikace, 14.41 finále)
Na její návrat po mateřské pauze a pod jiným jménem se těší všichni čeští fanoušci. O minulé Hry přišla Adamczyková, tehdy ještě Samková kvůli zlomenině obou kotníků. Teď si ale tu šanci nechtěla nechat ujít, a to ani přes to, že si uvědomuje, že za dobu její nepřítomnosti se stal její sport trochu agresivnějším, než býval. I tak šanci na medaili má.
Metoděj Jílek
Tip Sportu: stříbro
rychlobruslení - 5000 metrů
kdy závodí: neděle 8. února (16.00)
„Mety“, jak mu v rychlobruslařském týmu říkají, výkonnost posouvá téměř každý měsíc, ať se jedná o kteroukoliv trať, na kterou nastoupí. Na pěti kilometrech ho může posílit druhé a první místo na posledních dvou dílech SP. Z velké akce tady ještě pódium nemá…
Metoděj Jílek
Tip Sportu: zlato
rychlobruslení - 10 000 metrů
kdy závodí: pátek 13. února (16.00)
Po Martině Sáblíkové máme další pořádné železo v ohni na dlouhých rychlobruslařských tratích. Na té nejdelší zajistil Jílek v prosinci historicky první české mužské vítězství v SP, když 10 000 m zdolal pod 12:30 minuty. V březnu minulého roku na stejné distanci získal světový bronz a od té doby se ještě hodně posunul.
Ester Ledecká
Tip Sportu: zlato
alpský snowboarding - paralelní obří slalom
kdy závodí: neděle 8. února
(9.00 kvalifikace, 14.26 finále)
Ačkoliv v této sezoně jela jediný díl Světového poháru, opět je jednou z největších favoritek. Proto, že tento jediný závod dokázala vyhrát, ale také z toho důvodu, že i v minulé sezoně způsobovala soupeřkám při ne příliš častých účastech velké vrásky na čele. Navíc si stále drží svou mimořádnou techniku.