Z Třebíče pěšky do Milána na počest babičky: Čecha povzbudila Kuchařová. Psali mi, že umrznu
Chodí po světě už pár let. Nico Moro (26) prošel po svých například Řecko nebo Indii. Obecnou pozornost mu ale přinesla hlavně cesta z Třebíče do Milána na zahájení olympijských her. Mladík, kterému v žilách koluje italská i česká krev, podnikl pouť také na počest zesnulé babičky. Strhla se podle něj až nečekaná vlna solidarity a podpory. „Byl jsem za všechno vděčný. Jedna paní mi dovezla v kastrolu polívku, buchty, bábovku. Já to neměl ani kam dát, tak jsem tu polívku jedl na kapotě auta," líčí Moro pro deník Sport.
Kdy se zrodil ten nápad, že půjdete z Třebíče do Milána na zahájení her?
„Pěšky chodím už asi deset let ty větší dálky. Třeba z Třebíče do Vídně, z Paříže do Santiaga de Compostela. Prošel jsem Řecko, Nepál, Indii, Pákistán. Jsem napůl Čech a napůl Ital, do Itálie za rodinou jezdíme často. Od šestnácti let mám tuhle myšlenku. Teď je olympiáda. Věděl jsem, že to bude mrazivé. Kdybych šel na letní olympiádu, nebylo by to až tak zajímavé. Ačkoliv vím, jaké to je chodit v padesáti stupních po poušti, taky to není žádný med.“
Sáhl jste si po cestě někdy na dno?
„Asi už čtvrtý den byla největší krize. Dva dny před startem jsem měl ještě horečky a nebylo mi vůbec dobře. Uvažoval jsem, jestli je vůbec dobrý nápad to absolvovat, ale rozhodla vůle a chuť. Hlavně ze začátku jsem měl strašný strach, že se něco pokazí. Lidi mi už od začátku psali zprávy, že umrznu,