Hity a souboje ZOH: magický trojlístek, hokejové hvězdné války či slavný návrat
Začínají zimní hrátky. Dva týdny, které nabídnou to nejlepší na sněhu i na ledu. Sport Magazín +PLUS nabízí přehled vybraných momentů, které byste si na olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo neměli nechat ujít. O zlato se porvou veteránka, zámořští rivalové nebo Usain Bolt na běžkách. Program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
Magický lyžařský trojlístek v akci
Lindsey Vonnová
sjezd a super-G / USA / 41 let
Před čtyřmi lety rychlostní disciplíny jenom spolukomentovala a bez bolestí nezvládala ani lehké procházky. Teď je globální hvězda v 41 letech zpátky na startu. Ještě donedávna patřila k hlavním favoritkám sjezdu na oblíbené sjezdovce, kde dvanáckrát vyhrála SP. Nicméně po pádu v Crans Montaně si vážně poranila koleno. A byť Vonnová chce udělat vše pro účast na své páté olympiádě, její představení zůstává dál otázkou. Pokud ovšem nastoupí, Ameriku čeká 8. února sportovní supervíkend. Fanoušci budou mačkat palce krajance na lyžích, potom usednou k Super Bowlu. Na prstu má vytetované heslo: Věřím. „Když si něco vezmu do hlavy, neuhnu, dokud se mi to nesplní,“ hlásí odhodlaně.
Největší soupeřky: Ema Aicherová (Něm.), Sofia Goggiová (It.), Kira Weidle-Winkelmannová (Něm.)
Magický lyžařský trojlístek v akci
Marco Odermatt
obří slalom, super-G a sjezd / Švýcarsko / 28 let
V civilu sympaťák s chlapeckým úsměvem. Ale na sjezdovce je z něj predátor. Nikdo nedokáže lyže v těžkých podmínkách ovládat jako vítěz čtyř posledních ročníků Světového poháru. Od žákovských kategorií dominoval, v jednom roce se stal pětinásobným juniorským mistrem světa (2018), v 18 letech už debutoval ve Světovém poháru. Na posledních Hrách v Pekingu vyhrál obří slalom, tentokrát jsou jeho ambice ještě vyšší. Může být jedním z největších hrdinů Her.
Největší soupeři: Franjo von Allmen (Švýc.), Marco Schwarz (Rak.), Lucas Pinheiro Braathen (Braz.)
Magický lyžařský trojlístek v akci
Mikaela Shiffrinová
slalom a obří slalom / USA / 30 let
Miláček médií i fanoušků. Oblíbená také mezi soupeřkami. Ty sice štve, že je poráží, ale chválí její přirozené vystupování. Když ji sledujete, máte pocit, že vyhrávat slalom je nejlehčí věc na světě. Ale i ona je z masa a kostí. Před čtyřmi lety v Pekingu nedokončila slalom ani obří slalom. Byla na dně. Mluvila o obřím zklamání a ptala se sebe sama: Jaký to má smysl? Z krize se dostala, je z ní opět mašina na vítězství, nikdo jich v historii nemá víc (107). A to je jí teprve třicet.
Největší soupeřky: Camille Rastová (Švýc.), Lara Colturiová (Alb.), Wendy Holdenerová (Švýc.)
Hokejové hvězdné války
Naposledy v Soči 2014 se na Hrách objevily zámořské hvězdy. V Miláně se čekají ožehavé souboje nejlepších hráčů planety. Těšte se na přehlídku hokejové geniality. Hlavně té zámořské.
Kanadská esa
Connor McDavid (Edmonton)
Nathan MacKinnon (Colorado)
Cale Makar (Colorado)
Sidney Crosby (Pittsburgh)
Macklin Celebrini (San Jose)
Americká esa
Connor Hellebuyck (Winnipeg)
Quinn Hughes (Minnesota)
Charlie McAvoy (Boston)
Matthew Tkachuk (Florida)
Auston Matthews (Toronto)
Běžkařský fenomén
Johannes Klaebo
Norsko / 29 let
Pro fanoušky hrdina. Pro konkurenci noční můra. Ve 21 letech získal v Pchjongčchangu jako nejmladší v historii olympijské zlato v běžeckém lyžování. V mládí hrával i fotbal, obdivoval Cristiana Ronalda, ale vyhrály běžky. Od té doby dominuje. Má pět zlatých medailí z Her, celkem sedm. Patnáctkrát vyhrál mistrovství světa. Soupeři skenují každý jeho pohyb, aby pochopili, v čem je jeho jedinečnost. Zatím je to marné pátrání. Nor chystá předvést dominanci i v Miláně. Není těžké uhádnout, proč se mu občas říká Usain Bolt na běžkách.
Domácí hvězdy pod tlakem
Italové jsou vášniví fanoušci. Umějí sportovce ocenit, podpořit, ale i dát najevo, že nejsou zrovna nadšení. Biatlonové závody se uskuteční v tradičním středisku Anterselva, kde to žije. Na tratích i v zákulisí. Což je výzva především pro trojici domácích oblíbenců. Tommaso Giacomel (25), Dorothea Wiererová (35) a Lisa Vittozziová (31). Na jedné straně kometa, která vyletěla nahoru v posledních měsících, vedle něj zavedené veteránky, která poutají umem i atraktivním vzhledem.
„Vím, že jsem jedním z favoritů. Ale to znamená, že svoje věci dělám dobře. Takže jsem v klidu,“ hlásí Giacomel, který v prvním závodě sezony vybojoval emotivní triumf pro zesnulého kamaráda Siverta Bakkena. Před novináři působí stroze, odtažitě. Vittozziová je uzavřená, bojovala v minulosti s různými démony, léčila duši, vynechala sezonu kvůli bolesti zad. Ale taky má ve sbírce 12 medailí z MS, včetně dvou zlatých, bronz z olympijské mix štafety, velký křišťálový glóbus (2024) a je fenomenální střelkyní. Wiererová je povahově pravý opak. „Miss biatlonu“ už má tři olympijské medaile a touží zabojovat o další pódium. „Mám možnost závodit doma. Co víc si přát? Chci toho využít,“ hlásí.
Slavný návrat
Loni v dubnu si při ošklivém pádu vážně poranila levou nohu. Doteď mrazí při pohledu na záběry drsného karambolu při národním mistrovství. Federica Brignoneová (35), miláček italských příznivců, po životní sezoně ulehla dlouho na postel. Ale víra ji neopustila. Už tehdy na sociální vzkazy vysílala pozitivní vzkazy, že vysněnou olympiádu v Cortině stihne. Přes Instagram pozdravila i Terezu Novou, která se zotavuje po ještě mnohem závažnějším zranění. „To mě moc potěšilo,“ svěřila se. Zatímco česká lyžařka má k návratu ještě daleko, její italská kolegyně už opět neohroženě brousí svahy. V domácím prostředí si 20. ledna při obřím slalomu na Kronplatzu vyzkoušela, jestli noha drží. A hned se vrátila šestým místem. Na olympiádě tak opět bude patřit k favoritkám. Budou to pro ni už páté Hry. Má tři medaile, ale na zlato stále čeká.
Očekávaný souboj
Domen Prevc vs. Rjójú Kobajaši
Skoky na lyžích
Kdo se stane králem můstků? Slovinec, nebo Japonec? 26letý Prevc zkraje ledna ovládl prestižní Turné čtyř můstků a napodobil tím bratra Petera, kterému se to podařilo v roce 2016. V sezoně drtí konkurenci, ovládl deset závodů a sedmnáctkrát stál na stupních vítězů. Bude to pro něj premiérová olympijská účast. Za ním je v průběžném pořadí Světového poháru 29letý japonský skokan, jenž ovládl dvakrát Turné (2022 a 2024), 37 akcí Světového poháru a na posledních Hrách v Pekingu získal zlato a stříbro. Do jejich souboje chce promluvit i 32letý Rakušan Stefan Kraft, trojnásobný mistr světa, jenž se v sezoně už čtyřikrát dostal na pódium.
Koho také stojí za to sledovat
Chloe Kimová
snowboarding / USA / 25 let
Na U-rampě ovládla Hry v Pekingu (2022) i předtím v Koreji. Má jihokorejské předky, před pár lety si dala závodní pauzu, protože bojovala s vyhořením. Přidá zlatý hattrick?
Francesco Friedrich
boby / Německo / 35 let
Z posledních dvou ZOH má 4 zlaté medaile, dokázal obhájit ve dvoj i čtyřbobu. V civilu je policistou a chystá další útok na historické pořadí. Už teď je považovaný za nejlepšího v historii.
Stefania Constantiniová (26) a Amos Mosaner (30)
curling / Itálie
Téměř dokonalý (curlingový) pár. Spolu ještě na mezinárodní scéně neprohráli jediný zápas! V Pekingu získali zlato, dominovali i dál. Na loňském MS vyhráli všech 11 duelů.
Ilia Malinin
krasobruslení / USA / 21 let
Dvojnásobný mistr světa, který v 17 letech jako první v historii skočil v soutěži čtverný axel. Ne nadarmo se mu přezdívá Bůh čtverných skoků (Quad God). Je z krasobruslařské rodiny.