Nejen vlajka, na ZOH útočili i ruští hackeři: Trest za spolupráci s ukrajinskými teroristy…
Rusko na zimní olympiádě v severní Itálii chybí kvůli své krvavé válce na Ukrajině, připomíná se ale svým vlastním stylem. Český tým ovlivnilo vyvěšení ruské vlajky během úvodního zápasu hokejistek se Spojenými státy. Pořadatelé museli řešit útok ruských hackerů. „Předvídali jsme ho,“ reagoval italský ministr zahraničí Antonio Tajani.
Několik desítek hodin před oficiálním startem olympijských her čelila Itálie útoku, z jehož organizace Tajani obvinil Rusko. Cílem byly italské velvyslanectví ve Washingtonu, ale také olympijské město Cortina d´Ampezzo.
„Zabránili jsme sérii kybernetických útoků proti webovým stránkám ministerstva zahraničí, v čele s těmi ve Washingtonu. Ovlivnilo to i několik olympijských míst, včetně hotelů v Cortině,“ uvedl Tajani podle serveru Inside the Games. „Útok jsme předvídali, protože se operace připravovala. Kybernetická bezpečnost je zásadní a s touto prací jsem velmi spokojen.“
Rusko už od roku 2014 vede dobyvačnou válku proti Ukrajině. Všechno začalo krátce po olympijských hrách v Soči, kdy Putinovy hordy zabraly Krym a zahájily operace v Donbasu. V roce 2022 přijel ruský vládce do Pekingu několik dní před začátkem čínských zimních Her. Po jejich skončení pak zahájil proti svému východnímu sousedovi plnohodnotnou kampaň.
Rusové sice v obou případech počkali na konec Her, ale válčení vždy rozjeli ještě v době takzvaného olympijského příměří, které na výzvu Mezinárodního olympijského výboru vyhlašuje Organizace spojených národů.
V letech 2018 a 2020 nemohli Rusové startovat na olympijských hrách v důsledku aféry státního dopingu. Od vpádu na Ukrajinu v roce 2022 jsou oficiálně mimo olympijskou rodinu. V severní Itálii může startovat jen třináctka jejich občanů jako neutrální sportovci. Na olympijských sportovištích se nesmí objevovat žádné ruské symboly, včetně vlajek.
Podle agentury AFP se ke kybenetickému útoku proti Itálii skutečně přihlásili ruští hackeři.
„Pro ukrajinský postoj italské vlády znamená, že podpora ukrajinských teroristů bude potrestána,“ citovala je agentura.
V olympijských městech se zatím vše připravuje na oficiální zahájen Her, které proběhne v pátek večer v Miláně. Další slavnostní ceremoniály se uskuteční i v Cortině d´Ampezzo, Livignu a Predazzu.