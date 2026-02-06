Šeredová na otevření Českého domu: Pořád u mě vede Jágr. Pavel překvapil znalostmi
PŘÍMO Z ITÁLIE | Místo pro setkávání fanoušků i sportovců je otevřené. Český dům v Miláně, kousek od olympijské vesnice, s označením CASA CECA, slavnostně uvedl do provozu prezident Petr Pavel a jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini. Nechyběla řada hostů, mezi nimi třeba slavná modelka Alena Šeredová, která trvale žije v Itálii. „Ale pořád jsem Česka, takže fandím vám,“ uvedla maminka nadějného fotbalisty Louise Thomase Buffona, který hraje za českou mládežnickou reprezentaci. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Nejdřív si prezident Petr Pavel pochutnal na pivu, potom se chopil mikrofonu a popřál tuzemským sportovcům štěstí. Kolem něj byla pořádná tlačenice, prostory restaurace v ulici Via Serio nejsou příliš velké, ale zato velmi útulné.
„Moc se mi líbí atmosféra, která je tady. Kde se všichni přetlačují, navzájem se občas polévají pivem, kde fandí všem a pomohou těm, kteří nebyli tak úspěšní. Je to prostě něco, co k olympiádám patří,“ uvedl prezident Petr Pavel, jehož doprovodila první dáma.
Hlava státu překvapila i znalostmi o výpravě. Kolik čítá sportovců, kolik je nováčků (68) i veteránů, kteří jsou na páté olympiádě (Martina Sáblíková a Roman Červenka). Připomněl i dojemný příběh z rychlobruslení, kde dochází ke střídání generací. Právě Sáblíkovou nahradí Metoděj Jílek, z něhož by se mohl stát podobný fenomén a mašina na medaile.
„Pan prezident mě mile překvapil, protože jsem měl připravené informace o výpravě, ale on to všechno řekl,“ pochválil ho vedle stojící Martin Doktor, šéf mise.
Slovo si vzal i slovenský prezident, jenž vyzdvihl blízkost obou zemí. „Věřím, že v disciplínách, kde nebudeme spolu soupeřit, budou slovenští sportovci fandit těm českým. A naopak,“ uvedl nejvyšší představitel Slovenska.
Oba státníci si v sobotu role vymění. Petr Pavel bude asistovat i otevření slovenského domu. „Přeju vám, abyste tady oslavili co nejvíc medailí. I naši sportovci a fanoušci to mají k vám blízko, takže si tady mohou dávat dobré české pivo,“ dodal Pellegrini.
Pak zazněla česká hymna. Tu poslouchala i Šeredová, světoznámá modelka, která dlouhodobě žije v Itálii a bývala provdaná za legendárního brankáře Gianluigi Buffona. I díky tomuto spojení je hodně propletená se světem sportu.
A není tedy rozpolcená, komu bude fandit v Itálii? Tedy v místě, kde žije? „Mám obě občanství. Už tady žiju dlouho, ale já jsem Česka! Mám českou náturu, mám ráda všechno český,“ zdůrazňovala Šeredová, která v Turíně působí jako honorární konzulka České republiky v Turíně.
Aby dokázala, že má pořád v srdci rodnou zemi, ukázala, jak pije pivo. „To mám ráda!“ smála se. Když dostala otázku, jakému sportu nejvíc fandí, zmínila hokej. A připomněla legendárního Jaromíra Jágra. „Já už jsem trošku starší, takže jsem zůstala u něj,“ přiznala modelka i politička, které je 47 let. A dodala: „Já už si dávám ty jeho náplasti na záda, která mě bolí.“ Vtipně tak připomněla léčivé náplasti, které Jágr na svých sociálních sítích propaguje. Mužský hokej má v srdci, právě jemu bude nejvíc fandit.
„Takže na zdraví!“ pozvedla pivo Šeredová, jež dorazila i se svým synem, který hraje za českou mládežnickou reprezentaci.
„Takže i u něj je jasné, komu fandí, ne?“ pousmála se. Na otázku, v jakém sportu by se mohla dostat na olympiádu, zmínila snowboard. „Ale vůbec na něm neumím,“ říkala pobaveně s tím, že jí jako sport připadá cool.
U otevření Českého domu nechyběl ani Jakub Voráček, jenž bude ve svém podcastu vítat během Her hosty z řad sportovců.
CASA CECA se těší na fanoušky. A na to, že v rámci tradičních ceremoniálů se tady oslaví co nejvíc medailí.