Tucet kolekcí pro ZOH. Hastroši, překvapivý vítěz a vzkaz pro Čechy: Nesundávejte ty bundy!
Olympijské oblečení. Oblíbený předmět vzrušených předolympijských debat, kde se často nemáte šanci shodnout ani se svým nejbližším člověkem. Co je pro jedny odvážné, je pro jiné hrozné. A naopak. Přesto jsme se do hodnocení pustili. Vybrali jsme tucet olympijských kolekcí včetně té české a našli úžasnou eleganci, nudu, povedený úlet i ne úplně vydařený pokus o originalitu. Souhlasíte s námi, nebo to vidíte úplně jinak? Program ZOH 2026 >>>
Kanada
Pokud tuhle kolekci navrhoval Donald Trump, pak se všechno vysvětluje. Vypadá to totiž jako dokonalá pomsta sousedovi, ze kterého by americký prezident rád udělal 51. stát USA… Barevně hodně nepovedená kolekce. Fialová s červenou? Koho to napadlo? Javorový list, jeden z nejkrásnějších národních znaků, navíc vypadá na olympijské bundě hodně zvadle. Přitom kombinace červené a bílé z předešlých olympiád byly tak povedené. Tohle je ale hrůza! Proč chtěl někdo udělat z Connora McDavida za každou cenu hastroše?
Známka: 1,5/10
Velká Británie
Krásná kolekce, tohle se opravdu povedlo! Stylově britské, parádní práce s národními barvami a především s britskou vlajkou, jednou z nejkrásnějších na světě. Proč pak hledat jako symbol ještě něco lepšího, že? Na oblečení se promítá hned v několika variantách, všechny jsou čisté. Celkově velmi elegantní, dokonale sladěné.
Známka: 9,5/10
Česko
Holky, kluci – hlavně v Itálii nesundávejte ty bundy! A to ani v přetopené místnosti. Kolekce, která vypadá poměrně elegantně až do chvíle, kdy uvidíte její nejvýraznější kus – pletený svetr. Ty vzory a především ty barvy… Proč zrovna takhle? Modrá je dobrá, ale tady je tak tmavá, že to s těmi zlatými prvky připomíná spíš oblečení pro německou výpravu. Na druhou stranu je to o něco lepší než bílé župany s modrými skvrnami z olympiády v Paříži.
Známka: 4/10
Finsko
Klasické národní barvy, čisté provedení, ale vrchol kreativity to není. Nápis Finland na zádech trochu bez nápadu, na druhou stranu oceňujeme, že si módní návrháři vystačili opravdu jen se dvěma národními barvami. Neoslní, ale rozhodně ani neurazí. A v té bundě bude teplo.
Známka: 6/10
Itálie
Před čtyřmi lety nastupovali v bundách připomínajících pytle polepené italskou vlajkou. Tohle je ale velký a povedený upgrade. Čisté, decentně a velmi elegantně zapracované národní barvy, pěkný límec bundy. Jen ta čepice by si zasloužila elegantnější zpracování. Ale jinak se to Armanimu povedlo.
Známka: 7,5/10
Haiti
Tuto z pohledu zimních olympiád velmi exotickou zemi budou reprezentovat jen dva lyžaři. Nicméně výprava Haiti bude vidět! Dokonalý úlet. A proč zrovna vzepjatý kůň jako dominanta kolekce? Pro Haiťany je to důležitý národní symbol, téměř mytologický znak. Symbol energie, života a vzdoru, kterou provázel v 18. století vznik této republiky. Celkově palec nahoru za provedení i odvahu.
Známka: 8,5/10
Norsko
Klasika této severské sportovní velmoci. Kolekce sice není v ničem nečekaná a zvlášť originální, ale drží se tradic, klasických vzorů a národních barev. Pěkná práce. A navíc hned vidíte tu pohodu, lehnout si v tomhle svetru na horách do lehátka, nastavit tvář sluníčku a v ruce držet bombardino. Tahle sada navíc přesahuje soutěžení pod pěti kruhy. Zvlášť ten svetr se může stát součástí šatníku tisíců milovníků hor.
Známka: 7/10
Francie
Čisté, dokonale sladěné a na první pohled tak francouzské! Jedna z nejlepších kolekcí, pásek se zlatou přezkou je zvlášť pro dámy skvělým doplňkem. Malinká výtka? Mužská část oblečení mohla být barevně trošku výraznější a lehce odlišná od té ženské. Takhle působí až trochu přeslazeně. Ale jinak výborná práce.
Známka: 9/10
Německo
Pokud se někdo rozhodl opravdu do puntíku - a možná až otrocky - ctít u olympijského oblečení národní barvy, jsou to Němci. A překvapuje to někoho? Nicméně při pohledu například na tu svítivě žlutou mikinu člověk najednou tak trochu vidí zaměstnance benzinek značky Shell, kteří mu jdou vyčistit přední sklo. Trochu víc nápadu a kreativity by si prostě oblečení pro jednu z největších výprav na Hrách zasloužilo. A ta pláštěnka to fakt nezachrání…
Známka: 4/10
USA
Hodně povedená sada od Ralpha Laurena. Krásná práce s národními barvami, elegantní střih s prvky retra (třeba u mužských kalhot), parádní svetr. Lehká výtka, na které se ale ani v redakci neshodneme? Proč mít na pupku tak velká čísla letopočtu? A co ty kožené vysoké boty pro něžnější část amerických olympioniků? Nekazí to jinak téměř dokonalou kolekci? Podle autorky článku právě naopak, kolega to vidí trochu jinak…
Známka: 8,5/10
Island
Tak bílá, tak čistá… V jednoduchosti je síla, chtělo by se říct při pohledu na kolekci islandských olympioniků. Střihově povedené a vypadá také plně funkční. V tomto oblečení bude hezky u sjezdovky i v hledišti! Jen jediná námitka – není to přece jen až moc bílé a trošku neodvážné a zaměnitelné?
Známka: 7/10
Mongolsko
Uááá! Tohle je nádhera! Kdo by to byl řekl, že vítězem našeho hodnocení olympijského oblečení bude nakonec zrovna Mongolsko. Jenomže tady ladí úplně všechno. Oblečení vychází z deelu – tradičního dlouhého kabátu z bavlny a kašmíru se šikmým zapínáním, nechybí ani klasická čepice, takzvaný malgai. Oblečení pro muže a ženy není identické, ale dokonale sladěné. A byť vše ladí se staletými mongolskými tradicemi, oblečení je zároveň tak moderní a elegantní… Chceme ho pro celou redakci!
Známka: 10/10
