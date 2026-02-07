Snoop Dogg už zase řádí na olympiádě: objal curlerovu mámu, řekl si o selfie
PŘÍMO Z ITÁLIE | La-da-da-da! Už je to zase tady. Americký rapper Snoop Dogg přijal podobně jako na předloňských Hrách v Paříži roli maskota i na zimní olympiádě v Itálii. A už působí pořádné pozdvižení. Běžel s olympijskou pochodní, potkal se s krasobruslařem Iliou Malininem i curlery. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Britský curler Bruce Mouat je v rámci svého sportu superhvězda, ale když na něj v mixzoně po vítězném zápase olympijského turnaje smíšených dvojic se Švédy v mixzoně čekal Snoop Dogg, byl trochu v šoku.
„Poprosil nás o fotku, takže mám o sobě teď docela vysoké mínění,“ smál se Mouat, který je dvojnásobným mistrem světa a stříbrným olympijským medailistou z Pekingu, v rozhovoru pro BBC. „Je fakt pěkné, že někdo jako on přijde a podpoří curling. Přitáhne to pozornost. Možná to rozšíří zprávu, že curling začal brzy a lidi se můžou dívat.“
A přesně o to jde. S originálním nápadem přišla před olympijskými hrami v Paříži stanice NBC se svou platformou Peacock, která platila Snoop Doggovi půl milionu dolarů denně, aby obcházel stadiony a na schůzkách se sportovci tvořil atraktivní obsah na sociální sítě. Potkal se s gymnastkou Simone Bilesovou, ukázal se v jezdeckém úboru a zaplaval si s Michaelem Phelpsem.
Olympijské přenosy NBC sledovalo v Americe 30,6 milionu diváků, což byl oproti minulým Hrám v Tokiu nárůst o 82 procent.
„NBC se to tisíckrát vyplatilo. Jednoznačně se ukazuje, že tohle je cesta do budoucna,“ hodnotil Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru a šéf marketingové komise Mezinárodního olympijského výboru. „Skalní sportovci a příznivci sportu to asi moc neocení, ale my se musíme dívat i na ty, které na první dobrou sport nezajímá a dát tomu trošku odlehčenou formu.“
Na curlingu se Snoop Dogg objevil už při čtvrtečním zápase Američanů s Kanadou a na tribuně seděl v americké modré teplákovce s bílými hvězdami, pod níž měl tričko s tvářemi amerických hráčů Corey Thiesseové a Koreyho Dropkina, jehož maminka seděla hned vedle něho.
„Cory mi řekla, ať se otočím. Podíval jsem se a vidím ho, jak sedí vedle mé mamky a směje se přímo na mě. V ten moment jí položil ruku kolem ramen. Říkal jsem si: Tak to je divoký…“ smál se Dropkin.
„Je to zábava, mít tady Snoopa. Všimli jsme si ho uprostřed zápasu a viděli tu jeho bundu. Je fakt cool, že přijde a podpoří nás,“ pochvalovala si Thiesseová.
Rapper byl tentokrát jmenován americkým olympijským výborem čestným koučem a má podobný program jako v Paříži. Ve středu se oblékl do bílého oblečku běžce s olympijskou pochodní a překvapil s ní obecenstvo v Gallarate, městě nedaleko Milána.
Curling si sám vyzkoušel v olympijské hale v Cortině d´Ampezzo. V Miláně navštívil amerického krasobruslaře Iliu Malinina, který mu na bruslích předvedl salto. Už se taky stihnul projet rolbou na sjezdovce i na ledové ploše.
Jeho italská jízda ale zaznamenala i jednu negativní reakci. Americký běžec na lyžích Zak Ketterson poznamenal, že peníze na Snoop Dogga mohly být využity třeba pro to, aby na Hrách mohly startovat závodnice v severské kombinaci.
„Cítím se fakt špatně pro ty ženy, kteří tvrdě trénují a obětují svůj život sportu, stejně jako my, a nedostanou možnost se ukázat na světové scéně,“ uvedl Ketterson.