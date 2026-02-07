ONLINE 1. dne ZOH: Curleři slaví první vítězství, porazili Korejce
Zimní olympijské hry v Itálii se naplno rozjíždí prvním dnem a v akci je i několik českých sportovců. Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá, vyhrála Švédka Frida Karlssonová. Jan Zabystřan skončil ve sjezdu na 24. místě, ze zlata se radoval Franjo von Allmen ze Švýcarska. Kvůli nemoci nakonec nedojde na první ze dvou startů rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. ONLINE přenos z prvního dne ZOH sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 1. dne ZOH:
- Jan Zabystřan obsadil ve sjezdu v Bormiu 24. místo a při třetí olympijské účasti zaznamenal svůj nejlepší výsledek v individuálním závodě. Více čtěte ZDE >>>
- Kateřina Janatová zvládla vstup do Her velmi dobře, ve skiatlonu skončila sedmá.
- Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na do závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 7. února 2026
Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr se v pátek dozvěděl, že Boston kvůli zranění neuvolní na Hry útočníka Pavla Zachu. S ním se přitom počítalo jako s prvním centrem vedle hvězdného Davida Pastrňáka. „Věděli jsme, že budeme čekat, co nejdéle to půjde. Nicméně jsme se připravovali na varianty,“ prozradil Šlégr před českými novináři. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si připsali na turnaji smíšených dvojic v Cortině d'Ampezzo první výhru. V pátém duelu zdolali 9:4 Koreu, jež stejně jako mladí Češi své první čtyři zápasy prohrála. V 19:05 se olympijští debutanti střetnou se Švýcarskem, které má jen mírně lepší bilanci 2-3.
„Vznáším se v oblacích,“ radovala se rozesmátá Kateřina Janatová po sedmém místě ve skiatlonu. Více čtěte ZDE >>>
Hokejový národní tým oficiálně potvrdil informace deníku Sport. Pavel Zacha se kvůli zranění turnaje nezúčastní, místo něj trenéři povolali Filipa Chlapíka ze Sparty. „Měli jsme nominovaných šest centrů, Pavel, který mohl nastupovat uprostřed i na křídle, z toho vypadl, takže je jich teď pět. Rozhodli jsme se, že každý post budeme mít obsazený pěti hráči. Příchod Filipa Chlapíka znamená, že máme na obě strany pět křídel. Centry jsme tedy měli pojištěné už předtím, proto bereme Chlapíka jako křídlo," řekl trenér Radim Rulík. Více čtěte ZDE >>>
Biatlonistka Markéta Davidová absolvuje po zranění zad nedělní smíšenou štafetu! Bude finišovat, před ní pojedou Tereza Voborníková, Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Více čtěte ZDE >>>
Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje pátý zápas na turnaji. Dosáhnou Češi proti Korejcům na první vítězství? ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Redaktor Sportu Zdeněk Janda dorazil do Livigna, odkud bude v neděli pokrývat závod snowboardistek s Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou.
Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová se blýskla na úvod Her 7. místem ve skiatlonu. Dosáhla tak na nejlepší české umístění od páté příčky Evy Vrabcové-Nývltové na hrách v Soči v roce 2014. Pro zlato si v Teseru doběhla suverénně Švédka Frida Karlssonová.
Osmadvacetiletá Janatová dnes předvedla nejlepší závod sezony. Po úvodní části klasickou technikou přezouvala jako devátá a po deseti kilometrech bruslení si polepšila ještě o dvě místa. Na vítěznou Karlssonovou ztratila dvě minuty a 13,8 sekundy. Švédský double zkompletovala díky stříbru Ebba Anderssonová, třetí skončila Norka Heidi Wengová.
Americká favoritka Lindsey Vonnová navzdory zranění kolena zvládla i druhý a poslední trénink lyžařek na olympijský sjezd a potvrdila, že v neděli chce útočit na medaili. Týden poté, co si přetrhla zkřížený vaz, předvedla jednačtyřicetiletá Vonnová na sjezdovce v Cortině d'Ampezzo třetí čas. Na nejrychlejší krajanku Breezy Johnsonovou ztratila 37 setin sekundy. „Všechno v pořádku,“ řekla Vonnová agentuře AP.
Právě odstartoval skiatlon žen i se čtyřmi českými závodkyněmi v čele s největší nadějí Kateřinou Janatovou. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Své první představení na ZOH 2026 už má za sebou Jan Zabystřan. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu rozjel svou jízdu s velkým nasazením, ale od samého začátku ztrácel a jeho manko narůstalo. Ačkoliv se zdálo, že český sjezdař výrazně nechyboval, v cíli měl ztrátu 2,78 sekundy na vedoucího Franja von Allmena. Zabystřan ve sjezdu skončil na 24. místě.
Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. „Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, aby dnes na start nešla,“ řekla osmatřicetiletá Sáblíková v nahrávce pro média. Více čtěte ZDE>>>
Švýcarské hokejistky se nezúčastnily zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Miláně, protože u jedné z hráček se projevila nákaza norovirem, který způsobuje žaludeční a střevní potíže. Tým v pátek odpoledne porazil českou reprezentaci 4:3 po samostatných nájezdech, večer na San Siru ale chyběl. Z preventivních důvodů byl tým izolován od dalších členů výpravy, uvedl Švýcarský olympijský výbor. Tomuto viru se také nevyhnuly hokejistky Finska. V sobotu od 21:10 mají hrát proti Kanadě, která už jeden zápas kvůli nákaze Finek nesehrála.