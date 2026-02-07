Předplatné

ONLINE 1. dne ZOH: Curleři slaví první vítězství, porazili Korejce

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský podlehli Velké Británii 7:8
Julie Zelingrová a Vít Chabičovský podlehli Velké Británii 7:8Zdroj: ČTK
Frida Karlssonová vyhrála skiatlon a slaví zlato
Jan Zabystřan v akci během olympijského sjezdu
Franjo von Allmen zajel olympijský sjezd skvěle
Franjo von Allmen zajel olympijský sjezd skvěle
Giovanni Franzoni v cíli olympijského sjezdu
Běžkyně na lyžích na startu skiatlonu
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková na svém Instagramu oznámila, že jí není nejlépe
18
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (6)

Zimní olympijské hry v Itálii se naplno rozjíždí prvním dnem a v akci je i několik českých sportovců. Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá, vyhrála Švédka Frida Karlssonová. Jan Zabystřan skončil ve sjezdu na 24. místě, ze zlata se radoval Franjo von Allmen ze Švýcarska. Kvůli nemoci nakonec nedojde na první ze dvou startů rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. ONLINE přenos z prvního dne ZOH sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy 1. dne ZOH:

  • Jan Zabystřan obsadil ve sjezdu v Bormiu 24. místo a při třetí olympijské účasti zaznamenal svůj nejlepší výsledek v individuálním závodě. Více čtěte ZDE >>>
  • Kateřina Janatová zvládla vstup do Her velmi dobře, ve skiatlonu skončila sedmá.
  • Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na do závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. Více čtěte ZDE >>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Snowboarding

Zprávy ze dne 7. února 2026

Lední hokej
7. února 2026 · 16:59

Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr se v pátek dozvěděl, že Boston kvůli zranění neuvolní na Hry útočníka Pavla Zachu. S ním se přitom počítalo jako s prvním centrem vedle hvězdného Davida Pastrňáka. „Věděli jsme, že budeme čekat, co nejdéle to půjde. Nicméně jsme se připravovali na varianty,“ prozradil Šlégr před českými novináři. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Video placeholder
Curling
7. února 2026 · 16:13

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si připsali na turnaji smíšených dvojic v Cortině d'Ampezzo první výhru. V pátém duelu zdolali 9:4 Koreu, jež stejně jako mladí Češi své první čtyři zápasy prohrála. V 19:05 se olympijští debutanti střetnou se Švýcarskem, které má jen mírně lepší bilanci 2-3.

Běh na lyžích
7. února 2026 · 16:07

„Vznáším se v oblacích,“ radovala se rozesmátá Kateřina Janatová po sedmém místě ve skiatlonu. Více čtěte ZDE >>>

Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Kateřina Janatová skončila ve skiatlonu sedmá
Důležitý moment
Lední hokej
7. února 2026 · 15:09

Hokejový národní tým oficiálně potvrdil informace deníku Sport. Pavel Zacha se kvůli zranění turnaje nezúčastní, místo něj trenéři povolali Filipa Chlapíka ze Sparty. „Měli jsme nominovaných šest centrů, Pavel, který mohl nastupovat uprostřed i na křídle, z toho vypadl, takže je jich teď pět. Rozhodli jsme se, že každý post budeme mít obsazený pěti hráči. Příchod Filipa Chlapíka znamená, že máme na obě strany pět křídel. Centry jsme tedy měli pojištěné už předtím, proto bereme Chlapíka jako křídlo," řekl trenér Radim Rulík. Více čtěte ZDE >>>

Biatlon
7. února 2026 · 15:06

Biatlonistka Markéta Davidová absolvuje po zranění zad nedělní smíšenou štafetu! Bude finišovat, před ní pojedou Tereza Voborníková, Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Více čtěte ZDE >>>

Curling
7. února 2026 · 14:33

Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje pátý zápas na turnaji. Dosáhnou Češi proti Korejcům na první vítězství? ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
7. února 2026 · 14:29

Redaktor Sportu Zdeněk Janda dorazil do Livigna, odkud bude v neděli pokrývat závod snowboardistek s Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou.

Důležitý moment
Běh na lyžích
7. února 2026 · 13:59

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová se blýskla na úvod Her 7. místem ve skiatlonu. Dosáhla tak na nejlepší české umístění od páté příčky Evy Vrabcové-Nývltové na hrách v Soči v roce 2014. Pro zlato si v Teseru doběhla suverénně Švédka Frida Karlssonová.

 

Osmadvacetiletá Janatová dnes předvedla nejlepší závod sezony. Po úvodní části klasickou technikou přezouvala jako devátá a po deseti kilometrech bruslení si polepšila ještě o dvě místa. Na vítěznou Karlssonovou ztratila dvě minuty a 13,8 sekundy. Švédský double zkompletovala díky stříbru Ebba Anderssonová, třetí skončila Norka Heidi Wengová.

Frida Karlssonová vyhrála skiatlon a slaví zlato
Frida Karlssonová vyhrála skiatlon a slaví zlato
Alpské lyžování
7. února 2026 · 13:26

Americká favoritka Lindsey Vonnová navzdory zranění kolena zvládla i druhý a poslední trénink lyžařek na olympijský sjezd a potvrdila, že v neděli chce útočit na medaili. Týden poté, co si přetrhla zkřížený vaz, předvedla jednačtyřicetiletá Vonnová na sjezdovce v Cortině d'Ampezzo třetí čas. Na nejrychlejší krajanku Breezy Johnsonovou ztratila 37 setin sekundy. „Všechno v pořádku,“ řekla Vonnová agentuře AP. 

Martin Hašek, redaktor iSport.cz v Itálii
7. února 2026 · 13:15
Běh na lyžích
7. února 2026 · 13:00

Právě odstartoval skiatlon žen i se čtyřmi českými závodkyněmi v čele s největší nadějí Kateřinou Janatovou. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Alpské lyžování
7. února 2026 · 12:40

Své první představení na ZOH 2026 už má za sebou Jan Zabystřan. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu rozjel svou jízdu s velkým nasazením, ale od samého začátku ztrácel a jeho manko narůstalo. Ačkoliv se zdálo, že český sjezdař výrazně nechyboval, v cíli měl ztrátu 2,78 sekundy na vedoucího Franja von Allmena. Zabystřan ve sjezdu skončil na 24. místě.

Jan Zabystřan v akci během olympijského sjezdu
Jan Zabystřan v akci během olympijského sjezdu
Důležitý moment
Rychlobruslení
7. února 2026 · 11:43

Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. „Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, aby dnes na start nešla,“ řekla osmatřicetiletá Sáblíková v nahrávce pro média. Více čtěte ZDE>>>

Lední hokej
7. února 2026 · 11:38
Lední hokej
7. února 2026 · 10:16

Švýcarské hokejistky se nezúčastnily zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Miláně, protože u jedné z hráček se projevila nákaza norovirem, který způsobuje žaludeční a střevní potíže. Tým v pátek odpoledne porazil českou reprezentaci 4:3 po samostatných nájezdech, večer na San Siru ale chyběl. Z preventivních důvodů byl tým izolován od dalších členů výpravy, uvedl Švýcarský olympijský výbor. Tomuto viru se také nevyhnuly hokejistky Finska. V sobotu od 21:10 mají hrát proti Kanadě, která už jeden zápas kvůli nákaze Finek nesehrála.

Vstoupit do diskuze (6)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů