ONLINE 1. dne ZOH: Sáblíková přišla o první start, norovir řádí mezi hokejistkami
Zimní olympijské hry v Itálii se naplno rozjíždí prvním dnem a v akci bude i několik českých sportovců. Od 11:30 se jede mužský sjezd, ve kterém se představí Jan Zabystřan. Ve 13:00 začíná skiatlon žen, ve kterém je největší českou nadějí Kateřina Janatová. Kvůli nemoci nakonec nedojde na první ze dvou startů rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. ONLINE přenos z prvního dne ZOH sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 1. dne ZOH:
- Jan Zabystřan nepatří mezi největší favority sjezdu, tím je švýcarský fenomén Marco Odermatt. Český závodník tak může jen překvapit, povede se mu to? Závod začíná v 11:30, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- Kateřina Janatová a další tři Češky se představí v běhu na lyžích v disciplíně skiatlon a ani tady nepanují medailová očekávání. Startuje se v 13:00, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů.,
Zprávy ze dne 7. února 2026
Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. „Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, aby dnes na start nešla,“ řekla osmatřicetiletá Sáblíková v nahrávce pro média. Více čtěte ZDE>>>
Švýcarské hokejistky se nezúčastnily zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Miláně, protože u jedné z hráček se projevila nákaza norovirem, který způsobuje žaludeční a střevní potíže. Tým v pátek odpoledne porazil českou reprezentaci 4:3 po samostatných nájezdech, večer na San Siru ale chyběl. Z preventivních důvodů byl tým izolován od dalších členů výpravy, uvedl Švýcarský olympijský výbor. Tomuto viru se také nevyhnuly hokejistky Finska. V sobotu od 21:10 mají hrát proti Kanadě, která už jeden zápas kvůli nákaze Finek nesehrála.
Špatná zpráva pro české hokejisty. Účast útočníka Boston Bruins Pavla Zachy je na ZOH v ohrožení. Zdravotní stav 28letého rodáka z Brna se podle všeho nezlepšil. Více čtěte ZDE>>>
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková měla jít v první den Her do akce, na svém Instagramu ale oznámila, že jí není nejlépe. Současně vzkázala, že ji fanoušci na startu dnešního závodu na 3000 metrů uvidí „ať se stane cokoliv.“ Více čtěte ZDE>>>
Manželka Davida Pastrňáka Rebecca Rohlssonová, která v probíhajícím těhotenství nemohla dorazit na zahajovací ceremoniál Her, zveřejnila na svém Instagramu fotku dcery Freya Ivy, jak v televizi sleduje otce nést českou vlajku. „Ani neví, jak cool je její táta. Jsem tak pyšná,“ napsala švédská partnerka českého hokejisty. Více čtěte ZDE>>>
Kolekce, v níž se čeští olympionici představili na slavnostním zahájení olympiády v Itálii, vyvolala řadu reakcí. Pozitivních, rozporuplných, ale i negativních. Některým vadil pletený svetr spolu s „německými“ barvami, jiní naopak vyzdvihovali promyšlené vychytávky v čele s vyhřívaným kabátem. Jak hodnotili české reprezentanty při promenádě na San Siru v zahraničí? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. února 2026
Nad areálem zase létají vrtulníky, bezpečnostní složky mají pohotovost. Bude dlouho trvat, než se okolí vyprázdní.
Když s vlajkou vstoupil na vyprodaný ikonický stadion San Siro, byl v úžasu. „Na to nikdy nezapomenu,“ reagoval David Pastrňák, jenž v krátkém rozhovoru pro olympijský tým okomentoval, jak nesl při slavnostním zahájení vlajku. Pobavila ho slečna, která držela ceduli s nápisem Czechia, protože ho oslovila Pasta. „V Itálii se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ smál se reprezentační útočník. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Slavnostní zahájení je u konce. San Siro už je rozsvícené, sportovci odcházejí po ploše. Pořadatelé přes reproduktory vyzvali návštěvníky, aby následovali cedule a byli připravení na to, že může dojít v dopravě ke zdržení.
Olympijský oheň byl vůbec poprvé v historii zapálen na dvou místech současně. Jeden v Miláně uprostřed vítězného oblouku Arco della Pace a druhý v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona. Postaraly se o to lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová.
Umělecký program na ploše v Miláně stále pokračuje. Všechno se pomalu připravuje na to, že se na dvou místech najednou zapálí olympijský oheň. Dočkáme se za pár minut.
Operní pěvkyně Cecilia Bartoliová nyní s pomocí čínského pianisty Langa Langa zpívá olympijskou hymnu. Mnoho diváků na stadionu rozsvítilo své mobilní telefony, i tento zážitek si chtějí nahrát.
Na San Siro dorazila olympijská vlajka, kterou nese osm výrazných osobností ze světa sportu. Moderátorka večera je postupně představuje, diváci mezitím hlasitě tleskají.
Slečna, která nesla ceduli s nápisem Czechia, oslovila českého útočníka těsně před nástupem na plochu Pasta. Což všechny pobavilo. „To byla sranda. Určitě nás to všechny rozesmálo. V Itálii jsem takhle nazvaný ještě nebyl, tady se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ okomentoval to s úsměvem David Pastrňák.