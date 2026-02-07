ONLINE 1. dne ZOH: Strach o Sáblíkovou? Před startem na posledních Hrách dala vzkaz
Zimní olympijské hry v Itálii se naplno rozjíždí prvním dnem a v akci bude i několik českých sportovců. Od 11:30 se jede mužský sjezd, ve kterém se představí Jan Zabystřan. Ve 13:00 začíná skiatlon žen, ve kterém je největší českou nadějí Kateřina Janatová. Začíná i rozlučková mise rychlobruslařky Martiny Sáblíková, od 16:00 pojede závod na 3000 metrů. ONLINE přenos z prvního dne ZOH sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 1. dne ZOH:
- Jan Zabystřan nepatří mezi největší favority sjezdu, tím je švýcarský fenomén Marco Odermatt. Český závodník tak může jen překvapit, povede se mu to? Závod začíná v 11:30, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- Kateřina Janatová a další tři Češky se představí v běhu na lyžích v disciplíně skiatlon a ani tady nepanují medailová očekávání. Startuje se v 13:00, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v minulosti vybojovala zlato ve Vancouveru a stříbro v Soči. S velkým předstihem oznámila, že po sezoně ukončí kariéru. Podaří se jí v Miláně snová rozlučka? Začíná se v 16:00, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 7. února 2026
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková měla jít v první den Her do akce, na svém Instagramu ale oznámila, že jí není nejlépe. Současně ale vzkázala, že ji fanoušci na startu dnešního závodu na 3000 metrů uvidí „ať se stane cokoliv.“
Manželka Davida Pastrňáka Rebecca Rohlssonová, která v probíhajícím těhotenství nemohla dorazit na zahajovací ceremoniál Her, zveřejnila na svém Instagramu fotku dcery Freya Ivy, jak v televizi sleduje otce nést českou vlajku. „Ani neví, jak cool je její táta. Jsem tak pyšná,“ napsala švédská partnerka českého hokejisty. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. února 2026
Nad areálem zase létají vrtulníky, bezpečnostní složky mají pohotovost. Bude dlouho trvat, než se okolí vyprázdní.
Když s vlajkou vstoupil na vyprodaný ikonický stadion San Siro, byl v úžasu. „Na to nikdy nezapomenu,“ reagoval David Pastrňák, jenž v krátkém rozhovoru pro olympijský tým okomentoval, jak nesl při slavnostním zahájení vlajku. Pobavila ho slečna, která držela ceduli s nápisem Czechia, protože ho oslovila Pasta. „V Itálii se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ smál se reprezentační útočník. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Slavnostní zahájení je u konce. San Siro už je rozsvícené, sportovci odcházejí po ploše. Pořadatelé přes reproduktory vyzvali návštěvníky, aby následovali cedule a byli připravení na to, že může dojít v dopravě ke zdržení.
Olympijský oheň byl vůbec poprvé v historii zapálen na dvou místech současně. Jeden v Miláně uprostřed vítězného oblouku Arco della Pace a druhý v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona. Postaraly se o to lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová.
Umělecký program na ploše v Miláně stále pokračuje. Všechno se pomalu připravuje na to, že se na dvou místech najednou zapálí olympijský oheň. Dočkáme se za pár minut.
Operní pěvkyně Cecilia Bartoliová nyní s pomocí čínského pianisty Langa Langa zpívá olympijskou hymnu. Mnoho diváků na stadionu rozsvítilo své mobilní telefony, i tento zážitek si chtějí nahrát.
Na San Siro dorazila olympijská vlajka, kterou nese osm výrazných osobností ze světa sportu. Moderátorka večera je postupně představuje, diváci mezitím hlasitě tleskají.
Slečna, která nesla ceduli s nápisem Czechia, oslovila českého útočníka těsně před nástupem na plochu Pasta. Což všechny pobavilo. „To byla sranda. Určitě nás to všechny rozesmálo. V Itálii jsem takhle nazvaný ještě nebyl, tady se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ okomentoval to s úsměvem David Pastrňák.
Dorazilo také vyjádření biatlonistky Lucie Charvátová, která nesla českou vlajku na zahájení v Cortině. „Doufám, že jako vlajkonoška jsem obstála a zhostila se té role čestně. Budeme mít všichni určitě skvělý zážitek. V Cortině to pro nás bylo připravené a tu atmosféru jsme si moc užili. Trénovala jsem mávání vlajkou těsně před startem, protože jsem měla lehkou nervozitu, aby se mi vlajka nezamotala. Myslím, že jsem to zvládla dobře, že jsem do toho dala spoustu energie. Byla trošičku těžká, takže nakonec mě už bolely ruce, ale bylo to super. Tím, že je centrum Cortiny poměrně malé, všichni sportovci se tam vměstnali a atmosféru to opravdu mělo. Ulice byly zaplněné lidmi, fanoušky, sportovci. Bylo to super i v Cortině. Věřím, že v Miláně to bylo ještě lepší, ale my jsme si to tady užili,“ uvedla 33letá rodačka z Hradce Králové.
Stejně jako při zahajovacím ceremoniálu fotbalového mistrovství Evropy před pěti lety vystoupil italský tenorista Andrea Bocelli se skladbou Nessun dorma. Pár metrů před ním se už předává olympijská pochodeň.
Český vlajkonoš David Pastrňák a jeho první reakce po slavnostním zahájení: „Bylo to nádherný, bylo mi velkou ctí nést vlajku za celou naší zemi a všechny sportovce. Doufám, že nám to přinese štěstí. Moc jsem si to užil. Pohled, jak jsme přicházeli na San Siro, jak to bylo vyprodané, na to nikdy nezapomenu.“
Když italský prezident prohlásil oficiální formulku o zahájení Her, lidé skandovali jeho jméno. Další důkaz jeho popularity v Itálii.
Dalším řečníkem byl italský prezident Sergio Mattarella, který pětadvacáté zimní olympijské hry v čase 22:51 oficiálně zahájil.