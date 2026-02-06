Co přineslo zahájení ZOH: Pastův úsměv i útěk před zimou. Kdo z Čechů zaskočil tancem?

Předplatné

Daniel Fekets, Zdeněk Janda
ZOH 2026
Pětadvacáté zimní olympijské hry jsou oficiálně zahájeny! V Miláně i Cortině d'Ampezzo slavnostně rozpálili oheň a všechny výpravy si na čtyřech různých místech užily chvíle, na které pravděpodobně nikdy nezapomenou. Kdo ze sportovců nejvíc zaujal a proč mnozí z nich nezůstali na milánském stadionu San Siro až do konce? Web iSport připravil ohlédnutí za slavnostním ceremoniálem. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Volare od Mariah Carey

Americká zpěvačka Mariah Carey byla jednou z nejvýraznějších osobností, které na slavnostním zahájení vystoupily. Jak bylo avizováno dopředu, šestapadesátiletá hudebnice zpívala v italštině. Konkrétně si střihla známou skladbu Volare, kterou se v minulém století proslavil Domenico Modugno. Přímo na místě to vyvolalo aplaus, mobily si brali do rukou i novináři. Pěveckou superhvězdu si toužil natočit každý.

Mariah Carey, slavná americká zpěvačka, spustila na slavnostním zahájení ZOH 2026 v italštině

Showman s vlajkou Brazílie

Po ploše San Sira si to při představení výpravy Brazílie kráčel jediný sportovec. Byl jim alpský lyžař Lucas Pinheiro Braathen, jenž v barvách jihoamerické země začal závodit teprve v březnu roku 2024. Svůj moment slávy si náležitě užil, s vlajkou se třikrát otočil a fanoušci mu bouřlivě tleskali. Bylo zřejmé, že pětadvacetiletý rodák z Osla je pořádný showman.

Brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen si svůj nástup s vlajkou na San Siru náležitě užil

Usměvavý Pasta, dorazil i Vejmelka

Po početné výpravě Kanady přišli na řadu Češi, které vedl usměvavý David Pastrňák. Kromě něj se v televizních záběrech objevili i další hokejoví reprezentanti v čele s Romanem Červenkou, Ondřejem Kašem, Matějem Stránským, Jiřím Ticháčkem, Tomášem Kundrátkem, Janem Ruttou, Dominikem Kubalíkem, Davidem Tomáškem nebo brankářem Karlem Vejmelkou. Po odpoledním zápase se Švýcarskem se zahájení zúčastnily i hokejistky.

Český nástup v Miláně i na dalších místech byl určitě zapamatovatelný

Tancující lyžař

Ve chvíli, kdy značná část českých sportovců kráčela v Miláně za Davidem Pastrňákem, nesla českou vlajku v Cortině d'Ampezzo biatlonistka Lucie Charvátová. Několik Čechů se mezitím objevilo v Livignu a Predazzu, kde parádní taneční kreace vystřihl běžec na lyžích Ondřej Černý (na fotografii úplně vpravo). Šestadvacetiletý olympionik ukázal, že si největší sportovní událost na světě umí náležitě užít.

Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu

Útěk před zimou

Česká výprava, která zabrala místo na židlích určených pro sportovce na ploše, zhruba pětačtyřicet minut po nástupu značně prořídla. Není divu, v Miláně byla velká zima a sportovcům by se určitě nevyplatilo nastydnout. Až do konce zahájení zůstalo jen pár lidí, předpokládáme, že hlavně činovníků. Sportovci se totiž už chystali na to hlavní, proč na olympiádu zavítali. Na boje o medaile!

Čeští olympionici při zahajovacím ceremoniálu

Bocelli jako Pavarotti

Krátce poté, co italský prezident Sergio Mattarella hry oficiálně zahájil, zapěl legendární italský tenorista Andrea Bocelli skladbu Nessun dorma, s níž načal i evropský fotbalový šampionát před pěti lety v Římě. Navázal tak na svého předchůdce Luciana Pavarottiho, který stejnou melodii zazpíval při Hrách v Turíně před dvaceti lety. O pár minut později se zaskvěla i operní pěvkyně Cecilia Bartoliová s olympijskou hymnou.

Legendární italský tenorista Andrea Bocelli zapěl při slavnostním zahájení ZOH 2026 skladbu Nessun dorma

Legendy zapálily oheň

Olympijský oheň byl vůbec poprvé v historii zapálen na dvou místech současně. Jeden v Miláně uprostřed vítězného oblouku Arco della Pace a druhý v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona. Podle očekávání se o to postaraly lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová. Zimní olympijské hry v Itálii tak definitivně začaly!

Olympijský oheň v Miláně už vzplál

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

