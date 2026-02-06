Hrdý Pasta: Pohled na vyprodané San Siro nezapomenu... A čím ho pobavila hosteska?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Když s vlajkou vstoupil na vyprodaný ikonický stadion San Siro, byl v úžasu. „Na to nikdy nezapomenu,“ reagoval David Pastrňák, jenž v krátkém rozhovoru pro olympijský tým okomentoval, jak nesl při slavnostním zahájení vlajku. Pobavila ho slečna, která držela ceduli s nápisem Czechia, protože ho oslovila Pasta. „V Itálii se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ smál se reprezentační útočník. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Jak jste si to celé užil?
„Bylo to nádherný, bylo mi velkou ctí nést vlajku za celou naší zemi a všechny sportovce. Doufám, že nám to přinese štěstí. Moc jsem si to užil. Pohled, jak jsme přicházeli na San Siro, které bylo vyprodané, byl úžasný. Na to nikdy nezapomenu. Nádherný.“
Jak probíhala cesta?
„Jeli jsme autobusem, byla zácpa, ale naštěstí jsme měli policejní doprovod. Čekání bylo dlouhé, pro mě to byla nová zkušenost, ale určitě nelituju, že jsem na zahájení šel. A šel bych znovu. Všechno to čekání i cesta stojí za ten moment, když jdete se sportovci na stadionu.“
Vy jste si stihl se sportovci i hodně popovídat, že?
„Seděli jsme tam všichni. Potom, když jsem dostal vlajku, jsem byl vepředu, kde byly hokejistky, takže jsme kecali. Trochu jsme probrali nedělní zápas. A před námi šla Kanada, kde znám spoustu lidí, takže jsme si taky popovídali. Celkově to bylo super.“
Slečna, která nesla nápis Česko, vás oslovila Pasto a pobavilo vás to, že?
„To byla sranda. Určitě nás to všechny rozesmálo. V Itálii jsem takhle nazvaný nebyl ještě, tady se cítím jako doma se svojí přezdívkou.“ (smích)
Co jste zatím v Miláně stihl?
„Zatím nic moc. Kromě té třešničky na dortu, jak jsem byl na zahájení. Předtím jsem se snažil vybavit si pokoj, vzpomněl jsem si na dobu, když jsem bydlel sám ve Švédsku. Taky jsem to měl útulné. Takže jsem si to udělal po svém a potom jsem dospával jet leg, protože byla dlouhá cesta a moc jsem toho nenaspal.“