Nejprovokativnější kolekce? Jak ve světě reagují na Česko: Jeden z nejvýraznějších outfitů
Kolekce, v níž se čeští olympionici představili na slavnostním zahájení olympiády v Itálii, vyvolala řadu reakcí. Pozitivních, rozporuplných, ale i negativních. Některým vadil pletený svetr spolu s „německými“ barvami, jiní naopak vyzdvihovali promyšlené vychytávky v čele s vyhřívaným kabátem. Jak hodnotili české reprezentanty při promenádě na San Siru v zahraničí? A co na svůj outfit říkali sami sportovci? Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Oblečení české výpravy, kterou na milánský plac přivedl David Pastrňák, sklidilo vlnu reakcí a názorů. „Čeští sportovci měli na sobě jeden z nejvýraznějších outfitů,“ všimla si BBC, která k prvnímu článku z olympijského zahájení přidala fotky českých a britských olympioniků.
Už dříve se ke kolekci vyjádřila třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková, která vyjela do Milána na svou šestou olympiádu. „Myslím si, že je to zas něco jiného, docela se mi to líbí. Hlavně jsem nadšená z rukavic, protože je většinou ztrácím. Nechávám je v autobuse a přijíždím s jednou,“ zasmála se trojnásobná olympijská vítězka.
„V punčocháčích jsem po hrozně dlouhé době, takže je to zajímavé,“ zaculil se Roman Červenka, nejzkušenější muž z hokejového výběru. „Olympiáda je o výkonech. Ne o tom, co má kdo na sobě. Já na ni vyrazím jako hrdý Čech a udělám maximum, abychom byli úspěšní. A je jedno, co kdo bude mít na sobě,“ hlásil v rozhovoru pro deník Sport český vlajkonoš David Pastrňák.
Magazín Town & Country pak vybral sedmnáct nejlépe oblečených výprav, mezi nimiž Češi scházeli. Vyzdvihl jen kolekce Američanů, Kanady, Brazílie, Mongolska, Haiti, Británie, Kolumbie, Nového Zélandu, Andorry, Finska, Číny, Francie, Nigérie, Norska, Švédska, Portorika a v neposlední řadě i domácí Itálie.
List USA Today pak české oblečení označil jako „most edgy“, což by se dalo přeložit jako nejkontroverznější nebo nejprovokativnější.