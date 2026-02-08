Předplatné

ONLINE 2. dne ZOH: Co dělala Ledecká na startu. O medaile i Jílek a biatlonová štafeta

Česká snowboardistka Zuzana Maděrová
Česká snowboardistka Zuzana MaděrováZdroj: Profimedia.cz
Markéta Davidová se po zranění zad vrátí na olympijských hrách zpátky do akce
5
ZOH 2026
Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy 2. dne ZOH:

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 8. února 2026

Snowboarding
8. února 2026 · 08:53

Ester Ledecká v době maximálního soustředění. Právě sjela z prohlídky trati a v hlavě si jí znovu projíždí. Napodobuje pohyby, vypadá to, že tančí. Ale to jen stejně jako lyžaři před startem vizualizuje trať.

Ester Ledecká před olympijským startem
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 08:40
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 07:58

Při vší úctě k soupeřkám, pro STR by tohle mělo být opravdu jenom na zahřátí. Klíč je jednoduchý: závodnice absolvují dvě kvalifikační jízdy, jednu na červené, jednu na modré trati. Do výsledné listiny se časy sčítají z obou jízd. A do další fáze postupuje nejlepších 16 závodnic. Potom už je to KO systém - nejlepší proti nejhorší.

Snowboarding
8. února 2026 · 07:46

Ester Ledecká i Zuzana Maděrová vědí, s kým pojedou v kvalifikaci. Maděrová se představí hned v první jízdě, soupeřkou bude Kanaďanka Moisanová. STR pojede v desáté, proti ní nastoupí Rakušanka Ankeleová.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 07:26
8. února 2026 · 05:00

PROGRAM DNE | NEDĚLE - 8. ÚNORA:

  • 9:00 snowboarding - obří slalom ženy - kvalifikace (Ledecká, Maděrová),
  • 9:30 snowboarding - obří slalom muži - kvalifikace (Minárik),
  • 14:05 biatlon - smíšená štafeta (Davidová, Voborníková, Hornig, Krčmář),
  • 10:05 curling - smíšené dvojice: Česko - Norsko,
  • 11:30 sjezd ženy (Labaštová, Nováková, Negri),
  • 12:30 běh na lyžích - skiatlon muži (Bauer, Novák, Ophoff, Tuž),
  • 14:29 snowboarding - obří slalom ženy - finále,
  • 14:39 snowboarding - obří slalom muži - finále,
  • 14:35 curling - smíšené dvojice: Česko - Itálie,
  • 16:00 rychlobruslení 5000 m muži (Jílek),
  • 17:00/18:34 saně muži - 3. a 4. jízda (Hyman),
  • 19:30 krasobruslení družstva - závěr,
  • 19:30 snowboarding - Big Air ženy - kvalifikace (Záveská),
  • 21:10 hokej - ženy: Česko - Finsko.

Zprávy ze dne 7. února 2026

Lední hokej
7. února 2026 · 23:41

Kanadská hokejová brankářka Emerance Maschmeyerová udržela čisté konto při vítězství nad Švýcarskem 4:0. Favoritky proti pátečním přemožitelkám české reprezentace otevřely skóre v čase 27:02, kdy využila přesilovku Natalie Spoonerová. Ve třetí třetině Kanaďanky zužitkovaly ještě další dvě početní výhody díky Sarah Fillierové a Julii Goslingové. V 57. minutě uzavřela skóre Daryl Wattsová.

Krasobruslení
7. února 2026 · 22:57

Po druhém ze tří dnů soutěže krasobruslařských týmů na ZOH v Miláně jsou v čele Spojené státy americké. Obhájci zlata vedou o pět bodů před Japonskem. Boj o medaile vyvrcholí v neděli volnými jízdami sportovních dvojic, žen a mužů. To jsou kategorie, v nichž si japonští zástupci v krátkých programech připsali dílčí vítězství.

7. února 2026 · 21:03

Medailové pořadí zemí po 1. dni ZOH

 

Kompletní medailové pořadí najdete ZDE>>>

Snowboarding
7. února 2026 · 20:59

Japonští snowboardisté ovládli soutěž v Big Airu. Zlato v Livignu získal jednadvacetiletý Kira Kimura před úřadujícím mistrem světa Rjomou Kimatou. Obhájce titulu z Pekingu Su I-ming z Číny se musel tentokrát spokojit s bronzem.

Radost Japonce Kiry Kimury
Skoky na lyžích
7. února 2026 · 20:40

Závod skokanek na lyžích na středním můstku vyhrála Anna Strömová z Norska před slovinskou hvězdou Nikou Prevcovou. Třetí v Predazzu byla Japonka Nozomi Marujamaová. Anežka Indráčková obsadila 18. místo.

Česká skokanka Anežka Indráčková
Curling
7. února 2026 · 20:33

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si dnes připsali na turnaji smíšených dvojic první výhru, v pátém duelu zdolali 9:4 Koreu. Ve večerním zápase pak čeští olympijští debutanti podlehli 3:10 Švýcarsku a přišli o zbytek teoretických nadějí na postup do semifinále. Po šesti zápasech mají bilanci jedné výhry a pěti porážek.

Saně
7. února 2026 · 20:16

Sáňkař Ondřej Hyman je po polovině olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo na 21. místě z 25 účastníků. Po dvou ze čtyř jízd vede Němec Max Langenhan, soutěž vyvrcholí v neděli. Hyman, jenž tři dny po skončení her oslaví čtyřicáté narozeniny, se loni vrátil k závodění po sedmileté pauze a kvalifikoval se na svou čtvrtou olympiádu. 

7. února 2026 · 20:12

Dnešní demonstrace odpůrců olympiády v severoitalském Miláně přerostla v násilnosti, když zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že policie dav rozehnala vodními děly. Zhruba 5000 lidí v Miláně protestovalo proti nákladům na bydlení a také proti obavám z dopadů her na životní prostředí. Demonstraci, jejíž součástí byl i pochod, organizovaly odbory, organizace hájící právo na bydlení a další aktivistické spolky.

Skoky na lyžích
7. února 2026 · 19:51

Anežka Indráčková jako jediná z trojice českých skokanek prošla do druhého kola olympijského závodu na středním můstku. Klára Ulrichová a Veronika Jenčová neuspěly. V čele je Anna Strömová z Norska. Druhé kolo v Predazzu začne v 19:58, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Curling
7. února 2026 · 19:30

Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje další zápas, tentokrát čelí Švýcarům. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Lední hokej
7. února 2026 · 19:12

Finské hokejistky ve svém prvním duelu na Hrách podlehly favorizovaný Spojeným státům americkým 0:5. Seveřanky měly úvodní duel odehrát už ve čtvrtek s obhájkyněmi triumfy z Kanady, ale jejich kádr rozložil norovirus, způsobující žaludeční a střevní potíže, a zápas pořadatelé na poslední chvíli přeložili na 12. února.

Rychlobruslení
7. února 2026 · 17:52

Italská biatlonistka Rebecca Passlerová se odvolala k arbitráži CAS proti předběžné suspendaci za doping. Chce na Hrách závodit.

Rychlobruslení
7. února 2026 · 17:27

Závod rychlobruslařek na 3000 metrů, ve kterém chyběla nemocná Martina Sáblíková, vyhrála domácí hvězda Francesca Lollobrigidaová. Pro první triumf pod pěti kruhy si dojela v den 35. narozenin. Druhá skončila Ragne Wiklundová z Norska, třetí byla Valérie Maltaisová z Kanady.

Francesca Lollobrigidaová vyhrála závod na tři kilometry
Lední hokej
7. února 2026 · 16:59

Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr se v pátek dozvěděl, že Boston kvůli zranění neuvolní na Hry útočníka Pavla Zachu. S ním se přitom počítalo jako s prvním centrem vedle hvězdného Davida Pastrňáka. „Věděli jsme, že budeme čekat, co nejdéle to půjde. Nicméně jsme se připravovali na varianty,“ prozradil Šlégr před českými novináři. Rozhovor čtěte ZDE >>>

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

