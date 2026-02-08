ONLINE 2. dne ZOH: Hokejisté už mají jasno o kapitánovi. V jakých formacích trénovali?
Česká olympijská výprava má první dvě medaile! Zlato z paralelního obřího slalomu získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro pak na závodu na 5 000 metrů bere Metoděj Jílek. Biatlonisté ve smíšené štafetě obsadili konečné jedenácté místo. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
- Rychlobruslař Metoděj Jílek získal druhou medaili pro Česko! Na 5 000 metrech bere stříbro, nestačil jen na Nora Sandera Eitrema. Více čtěte ZDE >>>
- Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetě jedenácté místo. Více čtěte ZDE >>>
- České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. února 2026
Rulík k sestavení útoků a k Zachovi: „Přišli jsme o Pavla Zachu, je to samozřejmě veliká ztráta. Zacha hraje v NHL pravidelně v prvních dvou lajnách a takových hráčů bychom v týmu potřebovali co nejvíc. Musíme se poprat se situací, že Pavla mít nebudeme. U Martina Nečase nemám žádnou informaci, že by měl problém. Je v prvním útoku, zatím je to jedna z variant, uvidíme.“
Radim Rulík o Ester Ledecké a Zuzaně Maděrové: „Myslím, že všichni přišli na Ester. Tenhle sport úplně nesleduju, tak o něm nemám takový přehled, ale ta holka byla skvělá. Když jsme po kvalifikaci měli naše závodnice na prvním a druhém místě, věřil jsem, že medaili uděláme. Obrovská gratulace od celého našeho týmu hokejistů. Škoda, že to nevyšlo Ester, protože si myslím, že jsme měli na dvě medaile. Je to mladá holka, sportovní kariéru má před sebou. Je to pro ni skvělý úspěch."
Martin Nečas po tréninku: „Budeme se snažit vyladit spolupráci s Pastou a Hertlíkem co nejlépe. Myslím, že jsou to skvělí spoluhráči. Máme ještě tři dny, abychom se sehráli.“
„Cítím se mnohem lépe a jsem rád, že jsem to vyléčil právě včas. Zranění mě už párkrát trápilo předtím, takže jsem zhruba věděl, na jak dlouho to bude, zůstával jsem v klidu. Dopadlo to naštěstí dobře,“ vrátil se k nedávno vyléčenému zranění.
Stříbrný Metoděj Jílek by měl v neděli večer dorazit do Českého domu.
Kapitánem hokejové reprezentace na olympijských hrách bude podle očekávání Roman Červenka. Jeho asistenty jsou další útočník David Pastrňák a obránce Radko Gudas. Český svaz ledního hokeje to oznámil na síti X.
Česku po nedělních závodech patří šestá příčka mezi všemi zeměmi z hlediska medailí.
Čeští hokejisté absolvují první trénink v kompletním složení. Jak vypadají jednotlivé formace?
Pastrňák, Hertl, Nečas
Kaše, Kämpf, Palát
Tomášek, Sedlák, Červenka
Stránský, Faksa, Kubalík
Flek, Chlapík
Hronek, Šimek
Gudas, Kempný
Rutta, Špaček
Kundrátek, Ticháček
„Je to bomba! Jsem úplně nadšený. Zlato snad ještě přijde. Doufám, že by mohlo přijít na desítce, protože nervozita z něj teď asi spadla,“ raduje se Ondřej Jílek, táta nového olympijského medailisty Metoděje. Více čtěte ZDE >>>
Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) a další politici z vládního i opozičního tábora pogratulovali rychlobruslaři Metoději Jílkovi k zisku stříbrné medaile na zimních olympijských hrách v Itálii. Ocenili, že v nedělním závodě na 5 000 metrů uspěl v devatenácti letech při svém prvním závodě pod pěti kruhy. Pro českou výpravu v Miláně a Cortině d'Ampezzo vybojoval Jílek druhý cenný kov, odpoledne se stala olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maděrová.
Po pádu v olympijském sjezdu má hvězdná americká lyžařka Lindsey Vonnovázlomenou nohu a podstoupila operaci. Informovali o tom představitelé nemocnice v dějišti her Cortině d'Ampezzo. Do závodu jedna z nejlepších sjezdařek historie nastoupila s přetrženým vazem právě v levém kolenu.
Olympiáda sotva začala a Česko na ní má už lepší medailovou bilanci než na předchozích Hrách v Pekingu. Před čtyřmi lety to byla jedna zlatá (Ester Ledecká) a jedna bronzová (Martina Sáblíková), nyní je bilance o čerstvé stříbro rychlobruslaře Metoděje Jílka lepší. Na aktuální medailovou bilanci ZOH 2026 se podívejte ZDE>>>
Ztráta Kanaďana s Francouzem dál narůstala, takže do medailových bojů nepromluvili! Metoděj Jílek získává pro Česko stříbro, vítězem je po fantastickém výkonu Nor Sander Eitrem. Bronz patří Italovi Riccardovi Lorellovi. Více čtěte ZDE >>>
Kanaďan Bloemen a Francouz Loubineaud postupně nabírají ztrátu. Krátce po polovině jízdy jsou časem za výkonem Metoděje Jílka.
Nor Sander Eitrem zajel famózně a v čase 6:03:95 překonal takřka o pět sekund olympijský rekord. Přes něj se přehoupl i Jílek, ale s časem 6:06:48 je až druhý za výborným soupeřem. V předklonu krouží kolem arény, od českých fanoušků se dočkal zaslouženého potlesku a na oplátku jim zamával. Od medaile ho dělí poslední jízda.
Do cíle zbývá ještě 1200 metrů, ale rozdíl mezi Jílkem a Eitremem narůstá. Nor jede opravdu výborně.
Více než polovina jízdy je za námi. Eitrem už má před Italem náskok přes sekundu, Jílek se drží před prozatimním prvním mužem o 0,7 sekundy v popředí.
Jak Jílek, tak Eitrem jedou velmi dobře. Po 1 800 metrech jsou před vedoucím Italem, ale Nor je o něco rychlejší než český bruslař.
Před startem Metoděje Jílka se obsazení prvního místa nemění! Ital Davide Ghiotto za fantastické podpory téměř celou jízdu vedl, ale nakonec dojel o 0,35 sekundy za svým krajanem Riccardem Lorellem. Teď už jde ovšem do akce Metoděj Jílek!
Metoděj Jílek je na olympijském ledovém oválu. Zatímco se předchozí dvojice chystá na start, český reprezentant se rozbrusluje ve vnitřní dráze. Zhruba za šest minut půjde na věc!
Tato kauza krátce před začátkem zimních olympijských her rezonovala sportovním světem. Někteří skokani na lyžích si měli údajně uměle zvětšovat přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“. Ten prohlásil, že by nic takového nepodstoupil. Více čtěte ZDE >>>