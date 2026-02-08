Předplatné

ONLINE 2. dne ZOH: Hokejisté už mají jasno o kapitánovi. V jakých formacích trénovali?

Čeští hokejisté poprvé trénovali v Miláně
Čeští hokejisté poprvé trénovali v MiláněZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Metoděj Jílek se stříbrnou medailí ze závodu na 5 000 metrů
Drsný pád Lindsey Vonnové
Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
Markéta Davidová v cíli smíšené štafety
Prezident Petr Pavel se raduje z triumfu Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
27
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (4)

Česká olympijská výprava má první dvě medaile! Zlato z paralelního obřího slalomu získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro pak na závodu na 5 000 metrů bere Metoděj Jílek. Biatlonisté ve smíšené štafetě obsadili konečné jedenácté místo. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy 2. dne ZOH:

  • Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
  • Rychlobruslař Metoděj Jílek získal druhou medaili pro Česko! Na 5 000 metrech bere stříbro, nestačil jen na Nora Sandera Eitrema. Více čtěte ZDE >>>
  • Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetě jedenácté místo. Více čtěte ZDE >>>
  • České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 8. února 2026

Lední hokej
8. února 2026 · 20:49

Rulík k sestavení útoků a k Zachovi: „Přišli jsme o Pavla Zachu, je to samozřejmě veliká ztráta. Zacha hraje v NHL pravidelně v prvních dvou lajnách a takových hráčů bychom v týmu potřebovali co nejvíc. Musíme se poprat se situací, že Pavla mít nebudeme. U Martina Nečase nemám žádnou informaci, že by měl problém. Je v prvním útoku, zatím je to jedna z variant, uvidíme.“

Snowboarding
8. února 2026 · 20:43

Radim Rulík o Ester Ledecké a Zuzaně Maděrové: „Myslím, že všichni přišli na Ester. Tenhle sport úplně nesleduju, tak o něm nemám takový přehled, ale ta holka byla skvělá. Když jsme po kvalifikaci měli naše závodnice na prvním a druhém místě, věřil jsem, že medaili uděláme. Obrovská gratulace od celého našeho týmu hokejistů. Škoda, že to nevyšlo Ester, protože si myslím, že jsme měli na dvě medaile. Je to mladá holka, sportovní kariéru má před sebou. Je to pro ni skvělý úspěch."

Lední hokej
8. února 2026 · 20:17

Martin Nečas po tréninku: „Budeme se snažit vyladit spolupráci s Pastou a Hertlíkem co nejlépe. Myslím, že jsou to skvělí spoluhráči. Máme ještě tři dny, abychom se sehráli.“

„Cítím se mnohem lépe a jsem rád, že jsem to vyléčil právě včas. Zranění mě už párkrát trápilo předtím, takže jsem zhruba věděl, na jak dlouho to bude, zůstával jsem v klidu. Dopadlo to naštěstí dobře,“ vrátil se k nedávno vyléčenému zranění.

8. února 2026 · 20:08

Stříbrný Metoděj Jílek by měl v neděli večer dorazit do Českého domu.

Důležitý moment
Lední hokej
8. února 2026 · 19:54

Kapitánem hokejové reprezentace na olympijských hrách bude podle očekávání Roman Červenka. Jeho asistenty jsou další útočník David Pastrňák a obránce Radko Gudas. Český svaz ledního hokeje to oznámil na síti X.

8. února 2026 · 19:50

Česku po nedělních závodech patří šestá příčka mezi všemi zeměmi z hlediska medailí.

Důležitý moment
Lední hokej
8. února 2026 · 19:08

Čeští hokejisté absolvují první trénink v kompletním složení. Jak vypadají jednotlivé formace?

Pastrňák, Hertl, Nečas
Kaše, Kämpf, Palát
Tomášek, Sedlák, Červenka
Stránský, Faksa, Kubalík
Flek, Chlapík

Hronek, Šimek
Gudas, Kempný
Rutta, Špaček
Kundrátek, Ticháček

Rychlobruslení
8. února 2026 · 19:05

„Je to bomba! Jsem úplně nadšený. Zlato snad ještě přijde. Doufám, že by mohlo přijít na desítce, protože nervozita z něj teď asi spadla,“ raduje se Ondřej Jílek, táta nového olympijského medailisty Metoděje. Více čtěte ZDE >>>

Jílkův táta: Metoději, jsi borec! Zlato snad ještě přijde, teď asi hurá do Českého domu
Jílkův táta: Metoději, jsi borec! Zlato snad ještě přijde, teď asi hurá do Českého domu
Rychlobruslení
8. února 2026 · 18:32

Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) a další politici z vládního i opozičního tábora pogratulovali rychlobruslaři Metoději Jílkovi k zisku stříbrné medaile na zimních olympijských hrách v Itálii. Ocenili, že v nedělním závodě na 5 000 metrů uspěl v devatenácti letech při svém prvním závodě pod pěti kruhy. Pro českou výpravu v Miláně a Cortině d'Ampezzo vybojoval Jílek druhý cenný kov, odpoledne se stala olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maděrová.

Důležitý moment
Alpské lyžování
8. února 2026 · 18:14

Po pádu v olympijském sjezdu má hvězdná americká lyžařka Lindsey Vonnovázlomenou nohu a podstoupila operaci. Informovali o tom představitelé nemocnice v dějišti her Cortině d'Ampezzo. Do závodu jedna z nejlepších sjezdařek historie nastoupila s přetrženým vazem právě v levém kolenu.

8. února 2026 · 17:53

Olympiáda sotva začala a Česko na ní má už lepší medailovou bilanci než na předchozích Hrách v Pekingu. Před čtyřmi lety to byla jedna zlatá (Ester Ledecká) a jedna bronzová (Martina Sáblíková), nyní je bilance o čerstvé stříbro rychlobruslaře Metoděje Jílka lepší. Na aktuální medailovou bilanci ZOH 2026 se podívejte ZDE>>>

 

Důležitý moment
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:43

Ztráta Kanaďana s Francouzem dál narůstala, takže do medailových bojů nepromluvili! Metoděj Jílek získává pro Česko stříbro, vítězem je po fantastickém výkonu Nor Sander Eitrem. Bronz patří Italovi Riccardovi Lorellovi. Více čtěte ZDE >>>

Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:39

Kanaďan Bloemen a Francouz Loubineaud postupně nabírají ztrátu. Krátce po polovině jízdy jsou časem za výkonem Metoděje Jílka.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:35

Nor Sander Eitrem zajel famózně a v čase 6:03:95 překonal takřka o pět sekund olympijský rekord. Přes něj se přehoupl i Jílek, ale s časem 6:06:48 je až druhý za výborným soupeřem. V předklonu krouží kolem arény, od českých fanoušků se dočkal zaslouženého potlesku a na oplátku jim zamával. Od medaile ho dělí poslední jízda.

Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
Metoděj Jílek v závodu na 5 000 metrů
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:32

Do cíle zbývá ještě 1200 metrů, ale rozdíl mezi Jílkem a Eitremem narůstá. Nor jede opravdu výborně.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:31

Více než polovina jízdy je za námi. Eitrem už má před Italem náskok přes sekundu, Jílek se drží před prozatimním prvním mužem o 0,7 sekundy v popředí.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:30

Jak Jílek, tak Eitrem jedou velmi dobře. Po 1 800 metrech jsou před vedoucím Italem, ale Nor je o něco rychlejší než český bruslař.

Důležitý moment
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:27

Před startem Metoděje Jílka se obsazení prvního místa nemění! Ital Davide Ghiotto za fantastické podpory téměř celou jízdu vedl, ale nakonec dojel o 0,35 sekundy za svým krajanem Riccardem Lorellem. Teď už jde ovšem do akce Metoděj Jílek!

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 17:22

Metoděj Jílek je na olympijském ledovém oválu. Zatímco se předchozí dvojice chystá na start, český reprezentant se rozbrusluje ve vnitřní dráze. Zhruba za šest minut půjde na věc!

Metoděj Jílek se rozbrusluje před startem závodu na 5 000 metrů
Metoděj Jílek se rozbrusluje před startem závodu na 5 000 metrů
Skoky na lyžích
8. února 2026 · 16:58

Tato kauza krátce před začátkem zimních olympijských her rezonovala sportovním světem. Někteří skokani na lyžích si měli údajně uměle zvětšovat přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“. Ten prohlásil, že by nic takového nepodstoupil. Více čtěte ZDE >>>

Někteří skokani na lyžích si chtěli zvětšit přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“
Někteří skokani na lyžích si chtěli zvětšit přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“

Vstoupit do diskuze (4)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů