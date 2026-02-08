ONLINE 2. dne ZOH: Jílek má druhou medaili pro Česko! Rybář se vyjádřil ke stavu Davidové
Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
- Rychlobruslař Metoděj Jílek získal druhou medaili pro Česko! Na 5000 metrech bere stříbro, nestačil jen na Nora Sandera Eitrema. Více čtěte ZDE >>>
- Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetě jedenácté místo. Více čtěte ZDE >>>
- České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. února 2026
Olympiáda sotva začala a Česko na ní má už lepší medailovou bilanci než na předchozích Hrách v Pekingu. Před čtyřmi lety to byla jedna zlatá (Ester Ledecká) a jedna bronzová (Martina Sáblíková), nyní je bilance o čerstvé stříbro rychlobruslaře Metoděje Jílka lepší. Na aktuální medailovou bilanci ZOH 2026 se podívejte ZDE>>>
Ztráta Kanaďana s Francouzem dál narůstala, takže do medailových bojů nepromluvili! Metoděj Jílek získává pro Česko stříbro, vítězem je po fantastickém výkonu Nor Sander Eitrem. Bronz patří Italovi Riccardovi Lorellovi. Více čtěte ZDE >>>
Kanaďan Bloemen a Francouz Loubineaud postupně nabírají ztrátu. Krátce po polovině jízdy jsou časem za výkonem Metoděje Jílka.
Nor Sander Eitrem zajel famózně a v čase 6:03:95 překonal takřka o pět sekund olympijský rekord. Přes něj se přehoupl i Jílek, ale s časem 6:06:48 je až druhý za výborným soupeřem. V předklonu krouží kolem arény, od českých fanoušků se dočkal zaslouženého potlesku a na oplátku jim zamával. Od medaile ho dělí poslední jízda.
Do cíle zbývá ještě 1200 metrů, ale rozdíl mezi Jílkem a Eitremem narůstá. Nor jede opravdu výborně.
Více než polovina jízdy je za námi. Eitrem už má před Italem náskok přes sekundu, Jílek se drží před prozatimním prvním mužem o 0,7 sekundy v popředí.
Jak Jílek, tak Eitrem jedou velmi dobře. Po 1 800 metrech jsou před vedoucím Italem, ale Nor je o něco rychlejší než český bruslař.
Před startem Metoděje Jílka se obsazení prvního místa nemění! Ital Davide Ghiotto za fantastické podpory téměř celou jízdu vedl, ale nakonec dojel o 0,35 sekundy za svým krajanem Riccardem Lorellem. Teď už jde ovšem do akce Metoděj Jílek!
Metoděj Jílek je na olympijském ledovém oválu. Zatímco se předchozí dvojice chystá na start, český reprezentant se rozbrusluje ve vnitřní dráze. Zhruba za šest minut půjde na věc!
Tato kauza krátce před začátkem zimních olympijských her rezonovala sportovním světem. Někteří skokani na lyžích si měli údajně uměle zvětšovat přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“. Ten prohlásil, že by nic takového nepodstoupil. Více čtěte ZDE >>>
Polovina rychlobruslařů má svoji jízdu na 5 000 metrů za sebou, následuje dvacetiminutová přestávka, během níž upraví led rolby. Ve vedení je zatím domácí Riccardo Lorello s časem 6:09:22, hlavní favorité ale půjdou do akce až ve druhé polovině startovního pole. Pro pořádek připomeňme, že Metoděj Jílek bude závodit v deváté, tedy předposlední jízdě.
Sportovní ředitel biatlonistů Ondřej Rybář ke stavu Markéty Davidové po smíšené štafetě: Mluvil jsem s ní úplně krátce. Říkala, že stav je stejný, co je za poslední dobu. Je tam nějaká limitace, ale není to něco, co by jí seklo a nemohla jet. Je to spíš komplex věcí, které se nasčítaly.
CurleřiJulie Zelingrová a Vít Chabičovský po skalpu obhájců stříbra Norů podlehli v turnaji smíšených dvojic italským šampionům z Pekingu 2:8.
Maminka Zuzany Maděrové: „Už několik dní jsme byly v kontaktu přes fotky a nějaké sporadické zprávy, protože se potřebovala soustředit. Myslím si, že včera večer byla docela v klidu. Prožívala jsem to v davu, ale emotivně. Strašně emotivně. Prakticky na to nemůžu koukat, abych pravdu řekla. Všichni se divili, proč sem jedu, když se nebudu koukat. Po závodě jsme se objaly.“
Prezident Petr Pavel hodnotil triumf Zuzany Maděrové: „Úžasná atmosféra, jsem rád, že jsem u toho mohl být s celou naší delegací. Nic lepšího člověk nemůže zažít, než olympijské vítězství v tak nádherném prostředí. Může nás samozřejmě mrzet, že to tentokrát Ester nevyšlo, ale mít olympijské zlato a v první pětce dvě české zástupkyně je úžasná věc. Byl jsem moc hrdý. Kdybych se za to nestyděl, tak by i slza ukápla.
Řekl bych, že když jsem viděl účast České republiky na zahajovacím ceremoniálu v Miláně, ale i v prostřizích z ostatních míst, tak Česká republika je z pohledu účasti jednou z velmocí zimních olympijských her. To, že jsme to okořenili zlatou, z nás dělá zemi, která ve sportu něco znamená. Věřím, že ještě nějaké medaile přibudou.“
Metoděj Jílek bude startovat až v předposlední jízdě a proti sobě bude mít Nora Sandera Eitrema. Seveřan jen před dvěma týdny stanovil nový světový rekord na pětikilometrové distanci a dnes bude znovu patřit mezi favority. Po česko-norském duu už přijdou na řadu jen Kanaďan Ted-Jan Bloemen a Francouz Timothy Loubineaud.
Tady bude od 16 hodin bojovat o olympijskou medaili rychlobruslař Metoděj Jílek, kterého čeká závod na 5 000 metrů. Tribuny jsou zatim prořídlé, ale od stanice metra míří k hale davy fanoušků. Mezi nimi převažují oranžové barvy Nizozemska.
Zuzaně Maděrové gratulovali i další biatlonisté. „Už jsem to stihla postřehnout. Měla jsem to ve zprávě od Mikuláše, ještě se těšíme na Metoděje. Doufám, že v jiných sportech to bude dneska veselejší než u nás,“ řekla Tereza Voborníková. „Zuzce strašně gratuluju, ráno jsme s Bimbem koukali na rozjížďky. Strašně jsme holkám přáli, aby se jim to povedlo. Zuzce takhle na dálku moc gratuluju,“ dodal Vítězslav Hornig.
Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetějedenácté místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku i vinou trestného okruhu po závěrečné střelbě. Více čtěte ZDE >>>
K triumfu Zuzany Maděrové se vyjádřil i biatlonista Michal Krčmář: To je pecka! Mám rád taková olympijská překvapení. Zdravím ji do Livigna. Vím, co prožívá. Ať si to užije, je to skvělé.