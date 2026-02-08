ONLINE 2. dne ZOH: Přijde česká medaile? V akci snowboardistky, Jílek i biatlonová štafeta
Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Ester Ledecká a Zuzana Maděrová v akci v obřím slalomu. Kvalifikace snowboardistek začíná v 9.00, vyřazovací jízdy o medaile jsou na programu ve 13.00. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- Rychlobruslař Metoděj Jílek usiluje o dobrý výsledek v závodě na 5 000 metrů, ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
- Kvarteto biatlonistů Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová jede smíšenou štafetu, ONLINE přenos sledujte od 14.05 ZDE >>>
- České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. února 2026
PROGRAM DNE | NEDĚLE - 8. ÚNORA:
- 9:00 snowboarding - obří slalom ženy - kvalifikace (Ledecká, Maděrová),
- 9:30 snowboarding - obří slalom muži - kvalifikace (Minárik),
- 14:05 biatlon - smíšená štafeta (Davidová, Voborníková, Hornig, Krčmář),
- 10:05 curling - smíšené dvojice: Česko - Norsko,
- 11:30 sjezd ženy (Labaštová, Nováková, Negri),
- 12:30 běh na lyžích - skiatlon muži (Bauer, Novák, Ophoff, Tuž),
- 14:29 snowboarding - obří slalom ženy - finále,
- 14:39 snowboarding - obří slalom muži - finále,
- 14:35 curling - smíšené dvojice: Česko - Itálie,
- 16:00 rychlobruslení 5000 m muži (Jílek),
- 17:00/18:34 saně muži - 3. a 4. jízda (Hyman),
- 19:30 krasobruslení družstva - závěr,
- 19:30 snowboarding - Big Air ženy - kvalifikace (Záveská),
- 21:10 hokej - ženy: Česko - Finsko.
Zprávy ze dne 7. února 2026
Kanadská hokejová brankářka Emerance Maschmeyerová udržela čisté konto při vítězství nad Švýcarskem 4:0. Favoritky proti pátečním přemožitelkám české reprezentace otevřely skóre v čase 27:02, kdy využila přesilovku Natalie Spoonerová. Ve třetí třetině Kanaďanky zužitkovaly ještě další dvě početní výhody díky Sarah Fillierové a Julii Goslingové. V 57. minutě uzavřela skóre Daryl Wattsová.
Po druhém ze tří dnů soutěže krasobruslařských týmů na ZOH v Miláně jsou v čele Spojené státy americké. Obhájci zlata vedou o pět bodů před Japonskem. Boj o medaile vyvrcholí v neděli volnými jízdami sportovních dvojic, žen a mužů. To jsou kategorie, v nichž si japonští zástupci v krátkých programech připsali dílčí vítězství.
Medailové pořadí zemí po 1. dni ZOH:
Japonští snowboardisté ovládli soutěž v Big Airu. Zlato v Livignu získal jednadvacetiletý Kira Kimura před úřadujícím mistrem světa Rjomou Kimatou. Obhájce titulu z Pekingu Su I-ming z Číny se musel tentokrát spokojit s bronzem.
Závod skokanek na lyžích na středním můstku vyhrála Anna Strömová z Norska před slovinskou hvězdou Nikou Prevcovou. Třetí v Predazzu byla Japonka Nozomi Marujamaová. Anežka Indráčková obsadila 18. místo.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si dnes připsali na turnaji smíšených dvojic první výhru, v pátém duelu zdolali 9:4 Koreu. Ve večerním zápase pak čeští olympijští debutanti podlehli 3:10 Švýcarsku a přišli o zbytek teoretických nadějí na postup do semifinále. Po šesti zápasech mají bilanci jedné výhry a pěti porážek.
Sáňkař Ondřej Hyman je po polovině olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo na 21. místě z 25 účastníků. Po dvou ze čtyř jízd vede Němec Max Langenhan, soutěž vyvrcholí v neděli. Hyman, jenž tři dny po skončení her oslaví čtyřicáté narozeniny, se loni vrátil k závodění po sedmileté pauze a kvalifikoval se na svou čtvrtou olympiádu.
Dnešní demonstrace odpůrců olympiády v severoitalském Miláně přerostla v násilnosti, když zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že policie dav rozehnala vodními děly. Zhruba 5000 lidí v Miláně protestovalo proti nákladům na bydlení a také proti obavám z dopadů her na životní prostředí. Demonstraci, jejíž součástí byl i pochod, organizovaly odbory, organizace hájící právo na bydlení a další aktivistické spolky.
Anežka Indráčková jako jediná z trojice českých skokanek prošla do druhého kola olympijského závodu na středním můstku. Klára Ulrichová a Veronika Jenčová neuspěly. V čele je Anna Strömová z Norska. Druhé kolo v Predazzu začne v 19:58, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje další zápas, tentokrát čelí Švýcarům. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Finské hokejistky ve svém prvním duelu na Hrách podlehly favorizovaný Spojeným státům americkým 0:5. Seveřanky měly úvodní duel odehrát už ve čtvrtek s obhájkyněmi triumfy z Kanady, ale jejich kádr rozložil norovirus, způsobující žaludeční a střevní potíže, a zápas pořadatelé na poslední chvíli přeložili na 12. února.
Italská biatlonistka Rebecca Passlerová se odvolala k arbitráži CAS proti předběžné suspendaci za doping. Chce na Hrách závodit.
Závod rychlobruslařek na 3000 metrů, ve kterém chyběla nemocná Martina Sáblíková, vyhrála domácí hvězda Francesca Lollobrigidaová. Pro první triumf pod pěti kruhy si dojela v den 35. narozenin. Druhá skončila Ragne Wiklundová z Norska, třetí byla Valérie Maltaisová z Kanady.
Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr se v pátek dozvěděl, že Boston kvůli zranění neuvolní na Hry útočníka Pavla Zachu. S ním se přitom počítalo jako s prvním centrem vedle hvězdného Davida Pastrňáka. „Věděli jsme, že budeme čekat, co nejdéle to půjde. Nicméně jsme se připravovali na varianty,“ prozradil Šlégr před českými novináři. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si připsali na turnaji smíšených dvojic v Cortině d'Ampezzo první výhru. V pátém duelu zdolali 9:4 Koreu, jež stejně jako mladí Češi své první čtyři zápasy prohrála. V 19:05 se olympijští debutanti střetnou se Švýcarskem, které má jen mírně lepší bilanci 2-3.
„Vznáším se v oblacích,“ radovala se rozesmátá Kateřina Janatová po sedmém místě ve skiatlonu. Více čtěte ZDE >>>
Hokejový národní tým oficiálně potvrdil informace deníku Sport. Pavel Zacha se kvůli zranění turnaje nezúčastní, místo něj trenéři povolali Filipa Chlapíka ze Sparty. „Měli jsme nominovaných šest centrů, Pavel, který mohl nastupovat uprostřed i na křídle, z toho vypadl, takže je jich teď pět. Rozhodli jsme se, že každý post budeme mít obsazený pěti hráči. Příchod Filipa Chlapíka znamená, že máme na obě strany pět křídel. Centry jsme tedy měli pojištěné už předtím, proto bereme Chlapíka jako křídlo," řekl trenér Radim Rulík. Více čtěte ZDE >>>
Biatlonistka Markéta Davidová absolvuje po zranění zad nedělní smíšenou štafetu! Bude finišovat, před ní pojedou Tereza Voborníková, Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Více čtěte ZDE >>>
Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje pátý zápas na turnaji. Dosáhnou Češi proti Korejcům na první vítězství? ONLINE přenos sledujte ZDE >>>