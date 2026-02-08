ONLINE 2. dne ZOH: Rodiče Ledecké na místě. O medaile i Jílek a biatlonová štafeta
Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Ester Ledecká a Zuzana Maděrová v akci v obřím slalomu. Kvalifikace snowboardistek začíná v 9.00, vyřazovací jízdy o medaile jsou na programu ve 13.00. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- Rychlobruslař Metoděj Jílek usiluje o dobrý výsledek v závodě na 5 000 metrů, ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
- Kvarteto biatlonistů Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová jede smíšenou štafetu, ONLINE přenos sledujte od 14.05 ZDE >>>
- České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. února 2026
První část kvalifikace českým reprezentantkám vyšel. Vede Ester Ledecká, druhá je Zuzuna Maděrová. Dvě favoritky ukázaly hned na začátek sílu! I pro české fanoušky je důležité, aby obě v podobném stylu zvládly i druhou jízdu. Pokud budou první a druhá je jasné, že pokud budou postupovat, potkají se až ve finále. ONLINE přenos z kvalifikace sledujte ZDE>>>
Ester Ledecká v době maximálního soustředění. Právě sjela z prohlídky trati a v hlavě si jí znovu projíždí. Napodobuje pohyby, vypadá to, že tančí. Ale to jen stejně jako lyžaři před startem vizualizuje trať.
Při vší úctě k soupeřkám, pro STR by tohle mělo být opravdu jenom na zahřátí. Klíč je jednoduchý: závodnice absolvují dvě kvalifikační jízdy, jednu na červené, jednu na modré trati. Do výsledné listiny se časy sčítají z obou jízd. A do další fáze postupuje nejlepších 16 závodnic. Potom už je to KO systém - nejlepší proti nejhorší.
Ester Ledecká i Zuzana Maděrová vědí, s kým pojedou v kvalifikaci. Maděrová se představí hned v první jízdě, soupeřkou bude Kanaďanka Moisanová. STR pojede v desáté, proti ní nastoupí Rakušanka Ankeleová.
PROGRAM DNE | NEDĚLE - 8. ÚNORA:
- 9:00 snowboarding - obří slalom ženy - kvalifikace (Ledecká, Maděrová),
- 9:30 snowboarding - obří slalom muži - kvalifikace (Minárik),
- 14:05 biatlon - smíšená štafeta (Davidová, Voborníková, Hornig, Krčmář),
- 10:05 curling - smíšené dvojice: Česko - Norsko,
- 11:30 sjezd ženy (Labaštová, Nováková, Negri),
- 12:30 běh na lyžích - skiatlon muži (Bauer, Novák, Ophoff, Tuž),
- 14:29 snowboarding - obří slalom ženy - finále,
- 14:39 snowboarding - obří slalom muži - finále,
- 14:35 curling - smíšené dvojice: Česko - Itálie,
- 16:00 rychlobruslení 5000 m muži (Jílek),
- 17:00/18:34 saně muži - 3. a 4. jízda (Hyman),
- 19:30 krasobruslení družstva - závěr,
- 19:30 snowboarding - Big Air ženy - kvalifikace (Záveská),
- 21:10 hokej - ženy: Česko - Finsko.
Zprávy ze dne 7. února 2026
Kanadská hokejová brankářka Emerance Maschmeyerová udržela čisté konto při vítězství nad Švýcarskem 4:0. Favoritky proti pátečním přemožitelkám české reprezentace otevřely skóre v čase 27:02, kdy využila přesilovku Natalie Spoonerová. Ve třetí třetině Kanaďanky zužitkovaly ještě další dvě početní výhody díky Sarah Fillierové a Julii Goslingové. V 57. minutě uzavřela skóre Daryl Wattsová.
Po druhém ze tří dnů soutěže krasobruslařských týmů na ZOH v Miláně jsou v čele Spojené státy americké. Obhájci zlata vedou o pět bodů před Japonskem. Boj o medaile vyvrcholí v neděli volnými jízdami sportovních dvojic, žen a mužů. To jsou kategorie, v nichž si japonští zástupci v krátkých programech připsali dílčí vítězství.
Medailové pořadí zemí po 1. dni ZOH
Japonští snowboardisté ovládli soutěž v Big Airu. Zlato v Livignu získal jednadvacetiletý Kira Kimura před úřadujícím mistrem světa Rjomou Kimatou. Obhájce titulu z Pekingu Su I-ming z Číny se musel tentokrát spokojit s bronzem.
Závod skokanek na lyžích na středním můstku vyhrála Anna Strömová z Norska před slovinskou hvězdou Nikou Prevcovou. Třetí v Predazzu byla Japonka Nozomi Marujamaová. Anežka Indráčková obsadila 18. místo.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si dnes připsali na turnaji smíšených dvojic první výhru, v pátém duelu zdolali 9:4 Koreu. Ve večerním zápase pak čeští olympijští debutanti podlehli 3:10 Švýcarsku a přišli o zbytek teoretických nadějí na postup do semifinále. Po šesti zápasech mají bilanci jedné výhry a pěti porážek.
Sáňkař Ondřej Hyman je po polovině olympijského závodu v Cortině d'Ampezzo na 21. místě z 25 účastníků. Po dvou ze čtyř jízd vede Němec Max Langenhan, soutěž vyvrcholí v neděli. Hyman, jenž tři dny po skončení her oslaví čtyřicáté narozeniny, se loni vrátil k závodění po sedmileté pauze a kvalifikoval se na svou čtvrtou olympiádu.
Dnešní demonstrace odpůrců olympiády v severoitalském Miláně přerostla v násilnosti, když zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že policie dav rozehnala vodními děly. Zhruba 5000 lidí v Miláně protestovalo proti nákladům na bydlení a také proti obavám z dopadů her na životní prostředí. Demonstraci, jejíž součástí byl i pochod, organizovaly odbory, organizace hájící právo na bydlení a další aktivistické spolky.
Anežka Indráčková jako jediná z trojice českých skokanek prošla do druhého kola olympijského závodu na středním můstku. Klára Ulrichová a Veronika Jenčová neuspěly. V čele je Anna Strömová z Norska. Druhé kolo v Predazzu začne v 19:58, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje další zápas, tentokrát čelí Švýcarům. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Finské hokejistky ve svém prvním duelu na Hrách podlehly favorizovaný Spojeným státům americkým 0:5. Seveřanky měly úvodní duel odehrát už ve čtvrtek s obhájkyněmi triumfy z Kanady, ale jejich kádr rozložil norovirus, způsobující žaludeční a střevní potíže, a zápas pořadatelé na poslední chvíli přeložili na 12. února.
Italská biatlonistka Rebecca Passlerová se odvolala k arbitráži CAS proti předběžné suspendaci za doping. Chce na Hrách závodit.