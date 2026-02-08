Předplatné

ONLINE 2. dne ZOH: Triumf Maděrové sledoval prezident i Adamczyková, curleři znovu prohráli

Prezident Petr Pavel se raduje z triumfu Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu
Prezident Petr Pavel se raduje z triumfu Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomuZdroj: X.com / @prezidentpavel
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Prezident Petr Pavel sleduje jízdy Ester Ledecké a Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu
Rodiče Ester Ledecké sledují jízdy paralelního obřího slalomu
Ester Ledecká si v osmifinále na ZOH 2026 poradila s rakouskou veteránkou Claudií Rieglerovou
22
Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy 2. dne ZOH:

  • Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
  • Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetě jedenácté místo. Více čtěte ZDE >>>
  • Rychlobruslař Metoděj Jílek usiluje o dobrý výsledek v závodě na 5 000 metrů, ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
  • České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>

8. února 2026 · 15:55

CurleřiJulie Zelingrová a Vít Chabičovský po skalpu obhájců stříbra Norů podlehli v turnaji smíšených dvojic italským šampionům z Pekingu 2:8.

8. února 2026 · 15:49

Maminka Zuzany Maděrové: „Už několik dní jsme byli v kontaktu přes fotky a nějaké sporadické zprávy, protože se potřebovala soustředit. Myslím si, že včera večer byla docela v klidu. Prožívala jsem to v davu, ale emotivně. Strašně emotivně. Prakticky na to nemůžu koukat, abych pravdu řekla. Všichni se divili, proč sem jedu, když se nebudu koukat. Po závodě jsme se objali.“

8. února 2026 · 15:44

Prezident Petr Pavel hodnotil triumf Zuzany Maděrové: „Úžasná atmosféra, jsem rád, že jsem u toho mohl být s celou naší delegací. Nic lepšího člověk nemůže zažít, než olympijské vítězství v tak nádherném prostředí. Může nás samozřejmě mrzet, že to tentokrát Ester nevyšlo, ale mít olympijské zlato a v první pětce dvě české zástupkyně je úžasná věc. Byl jsem moc hrdý. Kdybych se za to nestyděl, tak by i slza ukápla.

Řekl bych, že když jsem viděl účast České republiky na zahajovacím ceremoniálu v Miláně, ale i v prostřizích z ostatních míst, tak Česká republika je z pohledu účasti jednou z velmocí zimních olympijských her. To, že jsme to okořenili zlatou, z nás dělá zemi, která ve sportu něco znamená. Věřím, že ještě nějaké medaile přibudou.“

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 15:40

Metoděj Jílek bude startovat až v předposlední jízdě a proti sobě bude mít Nora Sandera Eitrema. Seveřan jen před dvěma týdny stanovil nový světový rekord na pětikilometrové distanci a dnes bude znovu patřit mezi favority. Po česko-norském duu už přijdou na řadu jen Kanaďan Ted-Jan Bloemen a Francouz Timothy Loubineaud.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 15:28

Tady bude od 16 hodin bojovat o olympijskou medaili rychlobruslař Metoděj Jílek, kterého čeká závod na 5 000 metrů. Tribuny jsou zatim prořídlé, ale od stanice metra míří k hale davy fanoušků. Mezi nimi převažují oranžové barvy Nizozemska.

Rychlobruslařská hala, ve které od 16 hodin nastoupí Metoděj Jílek
Martin Hašek, redaktor iSport.cz v Itálii
8. února 2026 · 15:25

Zuzaně Maděrové gratulovali i další biatlonisté. „Už jsem to stihla postřehnout. Měla jsem to ve zprávě od Mikuláše, ještě se těšíme na Metoděje. Doufám, že v jiných sportech to bude dneska veselejší než u nás,“ řekla Tereza Voborníková. „Zuzce strašně gratuluju, ráno jsme s Bimbem koukali na rozjížďky. Strašně jsme holkám přáli, aby se jim to povedlo. Zuzce takhle na dálku moc gratuluju,“ dodal Vítězslav Hornig.

8. února 2026 · 15:15

Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetějedenácté místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku i vinou trestného okruhu po závěrečné střelbě. Více čtěte ZDE >>>

8. února 2026 · 15:15

K triumfu Zuzany Maděrové se vyjádřil i biatlonista Michal Krčmář: To je pecka! Mám rád taková olympijská překvapení. Zdravím ji do Livigna. Vím, co prožívá. Ať si to užije, je to skvělé.

8. února 2026 · 15:07

Prezident Petr Pavel pogratuloval Zuzaně Maděrové k triumfu v paralelním obřím slalomu.

8. února 2026 · 15:00

Zuzana Maděrová dokonala svou pohádku a získala zlato v paralelním obřím slalomu. Česká hymna tak v Livignu i přes výpadek největší favoritky Ester Ledecké zazněla. Jak na triumf Maděrové reagoval šéf ČOV Jiří Kejval či Eva Adamczyková, čtěte ZDE >>>

Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 14:57

Ester Ledecká byla po závodě smutná, nebylo jí moc do řeči. V emotivním rozhovoru se mimojiné omluvila i prezidentovi, že to nezvládla lépe...

Zklamaná Ester Ledecká v rozhovoru hodnotila paralelní obří slalom
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 14:51

Prezident Pavel hned po finiši Maděrové zvedl ruce radostí, a plácl si s ostatními členy výpravy. Zatím čeká v cílovém prostoru, aby nové hrdince pogratuloval.

8. února 2026 · 14:37

Snowboardistka Zuzana Maděrová navázala na triumfy Ester Ledecké z Pchjongčchangu a Pekingu a je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu! Více čtěte ZDE >>>

Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu!
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 14:24

Zuzaně Maděrové cestou na start finále gratuluje i prezident. Zástupci české výpravy se shodují: Ta si to užívá, ta snad nemá nervy.

Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
8. února 2026 · 14:21

Zuzana Maděrovájistou medaili! Postoupila do finále paralelního obřího slalomu a pojede o zlato!

Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
8. února 2026 · 13:57

Mezi českou výpravou zavládlo ticho. Ester Ledecká opouští trůn. Tohle se nečekalo už ve čtvrtfinále. Teď o to víc fandí Zuzaně Maděrové. Když prošla na další jízdu kolem, všichni jí aplaudovali.

Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
8. února 2026 · 13:47

Českým snowboardistkám přišla fandit i Eva Adamczyková. „Doufám, že se holky utkají ve finále. Všichni si to přejeme“, řekla krátce a pro iSport mluvila i o tom, jak ji těší, že se přišel podivat a zafandit prezident.

Eva Adamczyková přišla podpořit české snowboardistky
8. února 2026 · 13:32

Do závodu ženského sjezdu, který byl ovlivněn nepříjemným pádem legendární Američanky Lindsey Vonnové, zasáhly i české reprezentantky. Nejlépe z nich si vedla pětadvacátá Barbora Nováková, devětadvacátou příčku pak obsadila Alena Labaštová. Elisa Maria Negri dojela jednatřicátá. Zlato brala Američanka Breezy Johnsonová, kterou na stupních vítězů doplnily Němka Emma Aicherová a domácí Italka Sofia Goggiaová.

8. února 2026 · 13:25

Skiatlon mužů opanoval král běžeckého lyžováníJohannes Klaebo. Stříbro překvapivě vybojoval Francouz Mathis Desloges. Třetí skončil další Nor Martin Nyenget. Pouze o sekundu a půl přišel o medaili Rus Savelij Korostělev, zbyly na něj nepopulární brambory. Z Čechů v klasické části Michal Novák atakoval TOP 10, ale nakonec se propadl jako nejlepší z Čechů na devatenácté místo. Syn Lukáše Bauera Matyáš bere 29. příčku.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 13:22

Mezi členy české výpravy, ve které nechybí ani šéf ČOV Jiří Kejval, rezonuje také téma pádu Lindsey Vonnové. Více o něm najdete ZDE >>>

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

