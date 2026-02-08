ONLINE 2. dne ZOH: Triumf Maděrové sledoval prezident i Adamczyková, curleři znovu prohráli
Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
- Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetě jedenácté místo. Více čtěte ZDE >>>
- Rychlobruslař Metoděj Jílek usiluje o dobrý výsledek v závodě na 5 000 metrů, ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
- České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. února 2026
CurleřiJulie Zelingrová a Vít Chabičovský po skalpu obhájců stříbra Norů podlehli v turnaji smíšených dvojic italským šampionům z Pekingu 2:8.
Maminka Zuzany Maděrové: „Už několik dní jsme byli v kontaktu přes fotky a nějaké sporadické zprávy, protože se potřebovala soustředit. Myslím si, že včera večer byla docela v klidu. Prožívala jsem to v davu, ale emotivně. Strašně emotivně. Prakticky na to nemůžu koukat, abych pravdu řekla. Všichni se divili, proč sem jedu, když se nebudu koukat. Po závodě jsme se objali.“
Prezident Petr Pavel hodnotil triumf Zuzany Maděrové: „Úžasná atmosféra, jsem rád, že jsem u toho mohl být s celou naší delegací. Nic lepšího člověk nemůže zažít, než olympijské vítězství v tak nádherném prostředí. Může nás samozřejmě mrzet, že to tentokrát Ester nevyšlo, ale mít olympijské zlato a v první pětce dvě české zástupkyně je úžasná věc. Byl jsem moc hrdý. Kdybych se za to nestyděl, tak by i slza ukápla.
Řekl bych, že když jsem viděl účast České republiky na zahajovacím ceremoniálu v Miláně, ale i v prostřizích z ostatních míst, tak Česká republika je z pohledu účasti jednou z velmocí zimních olympijských her. To, že jsme to okořenili zlatou, z nás dělá zemi, která ve sportu něco znamená. Věřím, že ještě nějaké medaile přibudou.“
Metoděj Jílek bude startovat až v předposlední jízdě a proti sobě bude mít Nora Sandera Eitrema. Seveřan jen před dvěma týdny stanovil nový světový rekord na pětikilometrové distanci a dnes bude znovu patřit mezi favority. Po česko-norském duu už přijdou na řadu jen Kanaďan Ted-Jan Bloemen a Francouz Timothy Loubineaud.
Tady bude od 16 hodin bojovat o olympijskou medaili rychlobruslař Metoděj Jílek, kterého čeká závod na 5 000 metrů. Tribuny jsou zatim prořídlé, ale od stanice metra míří k hale davy fanoušků. Mezi nimi převažují oranžové barvy Nizozemska.
Zuzaně Maděrové gratulovali i další biatlonisté. „Už jsem to stihla postřehnout. Měla jsem to ve zprávě od Mikuláše, ještě se těšíme na Metoděje. Doufám, že v jiných sportech to bude dneska veselejší než u nás,“ řekla Tereza Voborníková. „Zuzce strašně gratuluju, ráno jsme s Bimbem koukali na rozjížďky. Strašně jsme holkám přáli, aby se jim to povedlo. Zuzce takhle na dálku moc gratuluju,“ dodal Vítězslav Hornig.
Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetějedenácté místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku i vinou trestného okruhu po závěrečné střelbě. Více čtěte ZDE >>>
K triumfu Zuzany Maděrové se vyjádřil i biatlonista Michal Krčmář: To je pecka! Mám rád taková olympijská překvapení. Zdravím ji do Livigna. Vím, co prožívá. Ať si to užije, je to skvělé.
Prezident Petr Pavel pogratuloval Zuzaně Maděrové k triumfu v paralelním obřím slalomu.
Zuzana Maděrová dokonala svou pohádku a získala zlato v paralelním obřím slalomu. Česká hymna tak v Livignu i přes výpadek největší favoritky Ester Ledecké zazněla. Jak na triumf Maděrové reagoval šéf ČOV Jiří Kejval či Eva Adamczyková, čtěte ZDE >>>
Ester Ledecká byla po závodě smutná, nebylo jí moc do řeči. V emotivním rozhovoru se mimojiné omluvila i prezidentovi, že to nezvládla lépe...
Prezident Pavel hned po finiši Maděrové zvedl ruce radostí, a plácl si s ostatními členy výpravy. Zatím čeká v cílovém prostoru, aby nové hrdince pogratuloval.
Snowboardistka Zuzana Maděrová navázala na triumfy Ester Ledecké z Pchjongčchangu a Pekingu a je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu! Více čtěte ZDE >>>
Zuzaně Maděrové cestou na start finále gratuluje i prezident. Zástupci české výpravy se shodují: Ta si to užívá, ta snad nemá nervy.
Zuzana Maděrová má jistou medaili! Postoupila do finále paralelního obřího slalomu a pojede o zlato!
Mezi českou výpravou zavládlo ticho. Ester Ledecká opouští trůn. Tohle se nečekalo už ve čtvrtfinále. Teď o to víc fandí Zuzaně Maděrové. Když prošla na další jízdu kolem, všichni jí aplaudovali.
Českým snowboardistkám přišla fandit i Eva Adamczyková. „Doufám, že se holky utkají ve finále. Všichni si to přejeme“, řekla krátce a pro iSport mluvila i o tom, jak ji těší, že se přišel podivat a zafandit prezident.
Do závodu ženského sjezdu, který byl ovlivněn nepříjemným pádem legendární Američanky Lindsey Vonnové, zasáhly i české reprezentantky. Nejlépe z nich si vedla pětadvacátá Barbora Nováková, devětadvacátou příčku pak obsadila Alena Labaštová. Elisa Maria Negri dojela jednatřicátá. Zlato brala Američanka Breezy Johnsonová, kterou na stupních vítězů doplnily Němka Emma Aicherová a domácí Italka Sofia Goggiaová.
Skiatlon mužů opanoval král běžeckého lyžováníJohannes Klaebo. Stříbro překvapivě vybojoval Francouz Mathis Desloges. Třetí skončil další Nor Martin Nyenget. Pouze o sekundu a půl přišel o medaili Rus Savelij Korostělev, zbyly na něj nepopulární brambory. Z Čechů v klasické části Michal Novák atakoval TOP 10, ale nakonec se propadl jako nejlepší z Čechů na devatenácté místo. Syn Lukáše Bauera Matyáš bere 29. příčku.
Mezi členy české výpravy, ve které nechybí ani šéf ČOV Jiří Kejval, rezonuje také téma pádu Lindsey Vonnové. Více o něm najdete ZDE >>>