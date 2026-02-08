Předplatné

ONLINE 2. dne ZOH: Triumf Maděrové sledoval prezident i Adamczyková, Klaebo má šesté zlato

Prezident Petr Pavel sleduje jízdy Ester Ledecké a Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu
Prezident Petr Pavel sleduje jízdy Ester Ledecké a Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Rodiče Ester Ledecké sledují jízdy paralelního obřího slalomu
Ester Ledecká si v osmifinále na ZOH 2026 poradila s rakouskou veteránkou Claudií Rieglerovou
Ester Ledecká si v osmifinále na ZOH 2026 poradila s rakouskou veteránkou Claudií Rieglerovou
Ester Ledecká při kvalifikaci paralelního obřího slalomu
21
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy 2. dne ZOH:

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 8. února 2026

Důležitý moment
Snowboarding
8. února 2026 · 14:37

Snowboardistka Zuzana Maděrová navázala na triumfy Ester Ledecké z Pchjongčchangu a Pekingu a je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu!

Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu!
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu!
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 14:24

Zuzaně Maděrové cestou na start finále gratuluje i prezident. Zástupci české výpravy se shodují: Ta si to užívá, ta snad nemá nervy.

Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Snowboarding
8. února 2026 · 14:21

Zuzana Maděrovájistou medaili! Postoupila do finále paralelního obřího slalomu a pojede o zlato!

Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Snowboarding
8. února 2026 · 13:57

Mezi českou výpravou zavládlo ticho. Ester Ledecká opouští trůn. Tohle se nečekalo už ve čtvrtfinále. Teď o to víc fandí Zuzaně Maděrové. Když prošla na další jízdu kolem, všichni jí aplaudovali.

Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Snowboarding
8. února 2026 · 13:47

Českým snowboardistkám přišla fandit i Eva Adamczyková. „Doufám, že se holky utkají ve finále. Všichni si to přejeme“, řekla krátce a pro iSport mluvila i o tom, jak ji těší, že se přišel podivat a zafandit prezident.

Eva Adamczyková přišla podpořit české snowboardistky
Eva Adamczyková přišla podpořit české snowboardistky
Alpské lyžování
8. února 2026 · 13:32

Do závodu ženského sjezdu, který byl ovlivněn nepříjemným pádem legendární Američanky Lindsey Vonnové, zasáhly i české reprezentantky. Nejlépe z nich si vedla pětadvacátá Barbora Nováková, devětadvacátou příčku pak obsadila Alena Labaštová. Elisa Maria Negri dojela jednatřicátá. Zlato brala Američanka Breezy Johnsonová, kterou na stupních vítězů doplnily Němka Emma Aicherová a domácí Italka Sofia Goggiaová.

Běh na lyžích
8. února 2026 · 13:25

Skiatlon mužů opanoval král běžeckého lyžováníJohannes Klaebo. Stříbro překvapivě vybojoval Francouz Mathis Desloges. Třetí skončil další Nor Martin Nyenget. Pouze o sekundu a půl přišel o medaili Rus Savelij Korostělev, zbyly na něj nepopulární brambory. Z Čechů v klasické části Michal Novák atakoval TOP 10, ale nakonec se propadl jako nejlepší z Čechů na devatenácté místo. Syn Lukáše Bauera Matyáš bere 29. příčku.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 13:22

Mezi členy české výpravy, ve které nechybí ani šéf ČOV Jiří Kejval, rezonuje také téma pádu Lindsey Vonnové. Více o něm najdete ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 13:15

Jakmile Ester Ledecká projela jako první, začali všichni z početné české výpravy na místě včetně šéfa ČOV tleskat. Prezident Pavel jízdy sleduje z první řady, na místě je i první dáma.

Prezident Petr Pavel sleduje jízdy Ester Ledecké a Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu
Prezident Petr Pavel sleduje jízdy Ester Ledecké a Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu
Snowboarding
8. února 2026 · 13:11

Začínají finálové jízdy paralelního obřího slalomu, ve kterých se představí Ester Ledecká se Zuzanou Maděrovou. Obě české reprezentantky sleduje také prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel sledoval Ester Ledeckou a Zuzanu Maděrovou ve finálových jízdách paralelního obřího slalomu
Prezident Petr Pavel sledoval Ester Ledeckou a Zuzanu Maděrovou ve finálových jízdách paralelního obřího slalomu
Důležitý moment
Alpské lyžování
8. února 2026 · 12:18

Lyžařský svah Tofane Alpine Skiing Centre totálně ztichl! Pár dnů po pádu v Crans-Montaně se lyžařská superstar Lindsey Vonnová vrátila do závodní kombinézy, jenže krátce po startu ošklivě upadla a dlouho zůstala ležet na sněhu. Více čtěte ZDE >>>

Drsný pád Lindsey Vonnové
Drsný pád Lindsey Vonnové
Curling
8. února 2026 · 12:06

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský porazili na norské obhájce stříbra 6:3 a v sedmém utkání na turnaji smíšených dvojic v Cortině vybojovali druhé vítězství. Navázali na triumf nad Koreou a ve zbývajících dvou zápasech ještě budou moci vylepšit aktuální dělené sedmé místo.

Důležitý moment
Snowboarding
8. února 2026 · 10:55

Česky ovládly kvalifikaci a teď se mohou setkat až ve finále!Zuzana Maděrová se z rozhovoru omluvila. Nechce se dostávat ještě pod větší tlak a soustředí se na boje o medaile. Ester Ledecká tradičně po kvalifikaci s novináři nemluví. Čeká se velký český den! Více čtěte ZDE>>>

Ester Ledecká dominovala v kvalifikaci
Ester Ledecká dominovala v kvalifikaci
Zuzana Maděrová zadělala na medaili, v kvalifikaci byla druhá
Zuzana Maděrová zadělala na medaili, v kvalifikaci byla druhá
Fanoušci Ester Ledecké
Fanoušci Ester Ledecké
Důležitý moment
Snowboarding
8. února 2026 · 09:54

První část kvalifikace českým reprezentantkám vyšel. Vede Ester Ledecká, druhá je Zuzuna Maděrová. Dvě favoritky ukázaly hned na začátek sílu! I pro české fanoušky je důležité, aby obě v podobném stylu zvládly i druhou jízdu. Pokud budou první a druhá je jasné, že pokud budou postupovat, potkají se až ve finále. ONLINE přenos z kvalifikace sledujte ZDE>>>

Ester Ledecká (vlevo) během kvalifikační jízdy v paralelním obřím slalomu ve snowboardu na ZOH 2026
Ester Ledecká (vlevo) během kvalifikační jízdy v paralelním obřím slalomu ve snowboardu na ZOH 2026
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 09:36
Snowboarding
8. února 2026 · 08:53

Ester Ledecká v době maximálního soustředění. Právě sjela z prohlídky trati a v hlavě si jí znovu projíždí. Napodobuje pohyby, vypadá to, že tančí. Ale to jen stejně jako lyžaři před startem vizualizuje trať.

Ester Ledecká před olympijským startem
Ester Ledecká před olympijským startem
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 08:40
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 07:58

Při vší úctě k soupeřkám, pro STR by tohle mělo být opravdu jenom na zahřátí. Klíč je jednoduchý: závodnice absolvují dvě kvalifikační jízdy, jednu na červené, jednu na modré trati. Do výsledné listiny se časy sčítají z obou jízd. A do další fáze postupuje nejlepších 16 závodnic. Potom už je to KO systém - nejlepší proti nejhorší.

Snowboarding
8. února 2026 · 07:46

Ester Ledecká i Zuzana Maděrová vědí, s kým pojedou v kvalifikaci. Maděrová se představí hned v první jízdě, soupeřkou bude Kanaďanka Moisanová. STR pojede v desáté, proti ní nastoupí Rakušanka Ankeleová.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
8. února 2026 · 07:26

Vstoupit do diskuze (2)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů