ONLINE 2. dne ZOH: Triumf Maděrové sledoval prezident i Adamczyková, Klaebo má šesté zlato
Velký den je tady! Během dnešního programu na olympijských hrách v severní Itálii by česká výprava mohla získat první medaili. A možná nejen jednu... Závod v paralelním obřím slalomu jedou snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, rychlobruslař Metoděj Jílek absolvuje klání na pětikilometrové trati. A ambice má i čtveřice českých biatlonistů ve smíšené štafetě. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
- Sabine Payerové
- Rychlobruslař Metoděj Jílek usiluje o dobrý výsledek v závodě na 5 000 metrů, ONLINE přenos sledujte od 16.00 ZDE >>>
- Kvarteto biatlonistů Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová jede smíšenou štafetu, ONLINE přenos sledujte od 14.05 ZDE >>>
- České hokejistky hrají třetí zápas ve skupině, proti Finkám chtějí dosáhnout na první vítězství. ONLINE přenos sledujte od 21.10 ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. února 2026
Snowboardistka Zuzana Maděrová navázala na triumfy Ester Ledecké z Pchjongčchangu a Pekingu a je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu!
Zuzaně Maděrové cestou na start finále gratuluje i prezident. Zástupci české výpravy se shodují: Ta si to užívá, ta snad nemá nervy.
Zuzana Maděrová má jistou medaili! Postoupila do finále paralelního obřího slalomu a pojede o zlato!
Mezi českou výpravou zavládlo ticho. Ester Ledecká opouští trůn. Tohle se nečekalo už ve čtvrtfinále. Teď o to víc fandí Zuzaně Maděrové. Když prošla na další jízdu kolem, všichni jí aplaudovali.
Českým snowboardistkám přišla fandit i Eva Adamczyková. „Doufám, že se holky utkají ve finále. Všichni si to přejeme“, řekla krátce a pro iSport mluvila i o tom, jak ji těší, že se přišel podivat a zafandit prezident.
Do závodu ženského sjezdu, který byl ovlivněn nepříjemným pádem legendární Američanky Lindsey Vonnové, zasáhly i české reprezentantky. Nejlépe z nich si vedla pětadvacátá Barbora Nováková, devětadvacátou příčku pak obsadila Alena Labaštová. Elisa Maria Negri dojela jednatřicátá. Zlato brala Američanka Breezy Johnsonová, kterou na stupních vítězů doplnily Němka Emma Aicherová a domácí Italka Sofia Goggiaová.
Skiatlon mužů opanoval král běžeckého lyžováníJohannes Klaebo. Stříbro překvapivě vybojoval Francouz Mathis Desloges. Třetí skončil další Nor Martin Nyenget. Pouze o sekundu a půl přišel o medaili Rus Savelij Korostělev, zbyly na něj nepopulární brambory. Z Čechů v klasické části Michal Novák atakoval TOP 10, ale nakonec se propadl jako nejlepší z Čechů na devatenácté místo. Syn Lukáše Bauera Matyáš bere 29. příčku.
Mezi členy české výpravy, ve které nechybí ani šéf ČOV Jiří Kejval, rezonuje také téma pádu Lindsey Vonnové. Více o něm najdete ZDE >>>
Jakmile Ester Ledecká projela jako první, začali všichni z početné české výpravy na místě včetně šéfa ČOV tleskat. Prezident Pavel jízdy sleduje z první řady, na místě je i první dáma.
Začínají finálové jízdy paralelního obřího slalomu, ve kterých se představí Ester Ledecká se Zuzanou Maděrovou. Obě české reprezentantky sleduje také prezident Petr Pavel.
Lyžařský svah Tofane Alpine Skiing Centre totálně ztichl! Pár dnů po pádu v Crans-Montaně se lyžařská superstar Lindsey Vonnová vrátila do závodní kombinézy, jenže krátce po startu ošklivě upadla a dlouho zůstala ležet na sněhu. Více čtěte ZDE >>>
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský porazili na norské obhájce stříbra 6:3 a v sedmém utkání na turnaji smíšených dvojic v Cortině vybojovali druhé vítězství. Navázali na triumf nad Koreou a ve zbývajících dvou zápasech ještě budou moci vylepšit aktuální dělené sedmé místo.
Česky ovládly kvalifikaci a teď se mohou setkat až ve finále!Zuzana Maděrová se z rozhovoru omluvila. Nechce se dostávat ještě pod větší tlak a soustředí se na boje o medaile. Ester Ledecká tradičně po kvalifikaci s novináři nemluví. Čeká se velký český den! Více čtěte ZDE>>>
První část kvalifikace českým reprezentantkám vyšel. Vede Ester Ledecká, druhá je Zuzuna Maděrová. Dvě favoritky ukázaly hned na začátek sílu! I pro české fanoušky je důležité, aby obě v podobném stylu zvládly i druhou jízdu. Pokud budou první a druhá je jasné, že pokud budou postupovat, potkají se až ve finále. ONLINE přenos z kvalifikace sledujte ZDE>>>
Ester Ledecká v době maximálního soustředění. Právě sjela z prohlídky trati a v hlavě si jí znovu projíždí. Napodobuje pohyby, vypadá to, že tančí. Ale to jen stejně jako lyžaři před startem vizualizuje trať.
Při vší úctě k soupeřkám, pro STR by tohle mělo být opravdu jenom na zahřátí. Klíč je jednoduchý: závodnice absolvují dvě kvalifikační jízdy, jednu na červené, jednu na modré trati. Do výsledné listiny se časy sčítají z obou jízd. A do další fáze postupuje nejlepších 16 závodnic. Potom už je to KO systém - nejlepší proti nejhorší.
Ester Ledecká i Zuzana Maděrová vědí, s kým pojedou v kvalifikaci. Maděrová se představí hned v první jízdě, soupeřkou bude Kanaďanka Moisanová. STR pojede v desáté, proti ní nastoupí Rakušanka Ankeleová.