SOUHRN 2. dne ZOH: Dvě české medaile, první výhra hokejistek. Drsný pád Vonnové
Česká olympijská výprava má první dvě medaile! Zlato z paralelního obřího slalomu získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro pak na závodu na 5 000 metrů bere Metoděj Jílek. Biatlonisté ve smíšené štafetě obsadili konečné jedenácté místo. ONLINE přenos ze druhého dne olympiády sledujte na iSportu. První výhru na turnaji slaví české hokejistky, které porazily Finsko 2:0. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
- Rychlobruslař Metoděj Jílek získal druhou medaili pro Česko! Na 5 000 metrech bere stříbro, nestačil jen na Nora Sandera Eitrema. Více čtěte ZDE >>>
- Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetě jedenácté místo. Více čtěte ZDE >>>
- České hokejistky porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání ve skupině A poprvé vyhrály. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. února 2026
České hokejistky porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání v základní skupině A poprvé vyhrály. Góly vstřelily již v první třetině Tereza Pištěková a Natálie Mlýnková, čisté konto udržela Klára Peslarová.
Metoděj Jílek se po zisku stříbrné medaile potkal v Českém domě nejen s hokejisty.
Američané vyhráli soutěž krasobruslařských družstev. Zlato obhájili v dramatickém finále o bod před Japonskem. Třídenní soutěž rozhodl až závěrečný duel mezi Iliou Malininem a Šunem Satoem ve volných jízdách mužů, který lépe zvládl dvojnásobný mistr světa z USA. Bronzovou medaili vybojovali domácí Italové.
Devatenáctiletá freestyle snowboardistka Laura Záveská obsadila na olympijských hrách sedmnácté místo v kvalifikaci Big Airu a do finále se nedostala.
Stříbrný Metoděj Jílek se potkal s brankářem hokejové reprezentace Lukášem Dostálem.
Výsledky 2. dne ZOH:
Běh na lyžích (Tesero):
Skiatlon - muži (2x10 km): 1. Kleabo (Nor.) 46:11,0, 2. Desloges (Fr.) -2,0, 3. Nyenget (Nor.) -2,1, ...19. Novák -1:51,2, 29. Bauer -2:30,2, 40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9
Biatlon (Anterselva):
Smíšená štafeta: 1. Francie (Perrot, Fillon Maillet, Jeanmonnotová, Simonová) 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Itálie (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová) -25,8 (0+5), 3. Německo (Strelow, Nawrath, Voigtová, Preussová) -1:05,3 (1+3), 4. Norsko -1:37,2 (2+6), 5. Švédsko -1:40,8 (2+7), 6. Finsko -1:56,5 (0+7), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6)
Curling - smíšené dvojice (Cortina):
Česko - Norsko 6:3, Česko - Itálie 2:8, Korea - Estonsko 9:3, Kanada - Švédsko 6:7, Velká Británie - Švýcarsko 6:7, USA - Estonsko 5:3, Itálie - Velká Británie 6:9, USA - Švédsko 8:7, Švýcarsko - Norsko 3:6, Kanada - Korea 5:9
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 9 zápasů/8 výher, 2. USA 8/6, 3. Itálie 8/5, 4. Švédsko 9/5, 5. Švýcarsko 8/4, 6. Kanada, Korea a Norsko 8/3, 9. Česko a Estonsko 8/2.
Hokej - ženy (Milán):
Skupina A:
Česko - Finsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Pištěková (Juříčková), 18. Mlýnková (Trnková). Rozhodčí: Tassoniová (USA), Murrayová - Welshová, Zachová (všechny Kan.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3 805
Sestava ČR: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Pejzlová, Křížová, Plosová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Juříčková, Pištěková, Přibylová. Trenérka: MacLeodová
Skupina B:
Francie - Švédsko 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Branky: 4. T. Johanssonová, 8. Hjalmarssonová, 14. Thuviková, 21. L. Johanssonová
Krasobruslení - družstva (Milán):
Muži - volná jízda: 1. Malinin (USA) 200,03, 2. Sato (Jap.) 194,86, 3. Rizzo (It.) 179,62
Ženy - volná jízda: 1. Sakamotová (Jap.) 148,62, 2. Gubanovová (Gruz.) 140,17, 3. Glennová (USA) 138,62
Sportovní dvojice - volná jízda: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 155,55, 2. Metelkinová, Berulava (Gruz.) 139,70, 3. Contiová, Macii (It.) 136,61
Konečné pořadí: 1. USA 69, 2. Japonsko 68, 3. Itálie 60, 4. Gruzie 56, 5. Kanada 54
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 6:03,95, 2. Jílek (ČR) 6:06,48, 3. Lorello 6:09,22, 4. Ghiotto (oba It.) 6:09,57, 5. Loubineaud (Fr.) 6:11,15, 6. Kongshaug (Nor.) 6:11,31
Saně (Cortina):
Muži: 1. Langenhan (Něm.) 3:31,191 (52,924+52,902+52,705+52,660), 2. Müller (Rak.) -0,596 (52,959+53,029+52,837+52,962), 3. Fischnaller (It.) -0,934 (53,085+53,039+52,949+53,052), ...22. Hyman (ČR) 2:43,438 po třech jízdách (54,299+54,318+54,821)
Sjezdové lyžování (Cortina):
Ženy - sjezd: 1. Johnsonová (USA) 1:36,10, 2. Aicherová (Něm.) -0,04, 3. Goggiaová (It.) -0,59, 4. Wilesová (USA) a Hütterová (Rak.) obě -0,86, 6. Pirovanová (It.) -0,94, ...25. Nováková -5,79, 29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38
Snowboarding (Livigno):
Paralelní obří slalom:
Muži: 1. Karl (Rak.), 2. Kim Sang-kjom (Korea), 3. Zamfirov (Bulh.), 4. Mastnak (Slovin.), 5. Fischnaller (It.), 6. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 30. Minárik (ČR)
Ženy: 1. Maděrová (ČR), 2. Payerová (Rak.), 3. Dalmassová, 4. Caffontová (obě It.), 5. Ledecká (ČR), 6. Mikiová (Jap.)
Ženy:
Big Air - kvalifikace: 1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25, 2. Muraseová (Jap.) 171,25, 3. Brookesová (Brit.) 167,00, ...17. Záveská (ČR) 144,25 - nepostoupila do finále