SOUHRN 2. dne ZOH: Dvě české medaile, první výhra hokejistek. Šílený pád Vonnové
Česká olympijská výprava má na ZOH 2026 první dvě medaile! Zlato z paralelního obřího slalomu získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro pak ze závodu na 5 000 metrů bere rychlobruslař Metoděj Jílek. Biatlonisté ve smíšené štafetě obsadili konečné jedenácté místo. První výhru na turnaji slaví české hokejistky, které porazily Finsko 2:0. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 2. dne ZOH:
- Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu a získala první medaili pro českou výpravu! Ester Ledecká nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
- Rychlobruslař Metoděj Jílek získal druhou medaili pro Česko! Na 5 000 metrech bere stříbro, nestačil jen na Nora Sandera Eitrema. Více čtěte ZDE >>>
- Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili ve smíšené štafetě jedenácté místo. Více čtěte ZDE >>>
- České hokejistky porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání ve skupině A poprvé vyhrály. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
Hokejová útočnice Natálie Mlýnková promluvila o tom, jak ženská reprezentace prožívala první české medaile na ZOH: „Zrovna jsme jely z rozbruslení a utíkaly jsme do našeho baráku se rychle dívat na finále. Bylo to docela vtipné. Přijely jsme ještě později, než jsme měly, a hrozně jsme utíkaly, abychom to stihly k televizi. To byl příjemný moment. Viděly jsme zlatou medaili a pak Metoděj taky zajel výborně. Jsme hrozně rády. V tom je olympiáda krásná. Povzbuzujeme se navzájem. Tyhle momenty dělají olympiádu. Moc gratulujeme“
Zprávy ze dne 8. února 2026
České hokejistky porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání v základní skupině A poprvé vyhrály. Góly vstřelily již v první třetině Tereza Pištěková a Natálie Mlýnková, čisté konto udržela Klára Peslarová.
Metoděj Jílek se po zisku stříbrné medaile potkal v Českém domě nejen s hokejisty.
Američané vyhráli soutěž krasobruslařských družstev. Zlato obhájili v dramatickém finále o bod před Japonskem. Třídenní soutěž rozhodl až závěrečný duel mezi Iliou Malininem a Šunem Satoem ve volných jízdách mužů, který lépe zvládl dvojnásobný mistr světa z USA. Bronzovou medaili vybojovali domácí Italové.
Devatenáctiletá freestyle snowboardistka Laura Záveská obsadila na olympijských hrách sedmnácté místo v kvalifikaci Big Airu a do finále se nedostala.
Výsledky 2. dne ZOH:
Běh na lyžích (Tesero):
Skiatlon - muži (2x10 km): 1. Kleabo (Nor.) 46:11,0, 2. Desloges (Fr.) -2,0, 3. Nyenget (Nor.) -2,1, ...19. Novák -1:51,2, 29. Bauer -2:30,2, 40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9
Biatlon (Anterselva):
Smíšená štafeta: 1. Francie (Perrot, Fillon Maillet, Jeanmonnotová, Simonová) 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Itálie (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová) -25,8 (0+5), 3. Německo (Strelow, Nawrath, Voigtová, Preussová) -1:05,3 (1+3), 4. Norsko -1:37,2 (2+6), 5. Švédsko -1:40,8 (2+7), 6. Finsko -1:56,5 (0+7), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6)
Curling - smíšené dvojice (Cortina):
Česko - Norsko 6:3, Česko - Itálie 2:8, Korea - Estonsko 9:3, Kanada - Švédsko 6:7, Velká Británie - Švýcarsko 6:7, USA - Estonsko 5:3, Itálie - Velká Británie 6:9, USA - Švédsko 8:7, Švýcarsko - Norsko 3:6, Kanada - Korea 5:9
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 9 zápasů/8 výher, 2. USA 8/6, 3. Itálie 8/5, 4. Švédsko 9/5, 5. Švýcarsko 8/4, 6. Kanada, Korea a Norsko 8/3, 9. Česko a Estonsko 8/2.
Hokej - ženy (Milán):
Skupina A:
Česko - Finsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Pištěková (Juříčková), 18. Mlýnková (Trnková). Rozhodčí: Tassoniová (USA), Murrayová - Welshová, Zachová (všechny Kan.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3 805
Sestava ČR: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Pejzlová, Křížová, Plosová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Juříčková, Pištěková, Přibylová. Trenérka: MacLeodová
Skupina B:
Francie - Švédsko 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Branky: 4. T. Johanssonová, 8. Hjalmarssonová, 14. Thuviková, 21. L. Johanssonová
Krasobruslení - družstva (Milán):
Muži - volná jízda: 1. Malinin (USA) 200,03, 2. Sato (Jap.) 194,86, 3. Rizzo (It.) 179,62
Ženy - volná jízda: 1. Sakamotová (Jap.) 148,62, 2. Gubanovová (Gruz.) 140,17, 3. Glennová (USA) 138,62
Sportovní dvojice - volná jízda: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 155,55, 2. Metelkinová, Berulava (Gruz.) 139,70, 3. Contiová, Macii (It.) 136,61
Konečné pořadí: 1. USA 69, 2. Japonsko 68, 3. Itálie 60, 4. Gruzie 56, 5. Kanada 54
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 6:03,95, 2. Jílek (ČR) 6:06,48, 3. Lorello 6:09,22, 4. Ghiotto (oba It.) 6:09,57, 5. Loubineaud (Fr.) 6:11,15, 6. Kongshaug (Nor.) 6:11,31
Saně (Cortina):
Muži: 1. Langenhan (Něm.) 3:31,191 (52,924+52,902+52,705+52,660), 2. Müller (Rak.) -0,596 (52,959+53,029+52,837+52,962), 3. Fischnaller (It.) -0,934 (53,085+53,039+52,949+53,052), ...22. Hyman (ČR) 2:43,438 po třech jízdách (54,299+54,318+54,821)
Sjezdové lyžování (Cortina):
Ženy - sjezd: 1. Johnsonová (USA) 1:36,10, 2. Aicherová (Něm.) -0,04, 3. Goggiaová (It.) -0,59, 4. Wilesová (USA) a Hütterová (Rak.) obě -0,86, 6. Pirovanová (It.) -0,94, ...25. Nováková -5,79, 29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38
Snowboarding (Livigno):
Paralelní obří slalom:
Muži: 1. Karl (Rak.), 2. Kim Sang-kjom (Korea), 3. Zamfirov (Bulh.), 4. Mastnak (Slovin.), 5. Fischnaller (It.), 6. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 30. Minárik (ČR)
Ženy: 1. Maděrová (ČR), 2. Payerová (Rak.), 3. Dalmassová, 4. Caffontová (obě It.), 5. Ledecká (ČR), 6. Mikiová (Jap.)
Ženy:
Big Air - kvalifikace: 1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25, 2. Muraseová (Jap.) 171,25, 3. Brookesová (Brit.) 167,00, ...17. Záveská (ČR) 144,25 - nepostoupila do finále