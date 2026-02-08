Američtí olympionici kritizují poměry v USA. Trumpův člověk navrhl stěhování do Kanady
Na Australian Open čelili američtí tenisté dotěrným dotazům jednoho z novinářů ohledně Trumpovy mezinárodní politiky a určité nesnášenlivosti v USA. Vypadá to, že tato témata se ještě víc rozjela pod pěti kruhy. Na olympiádě se totiž někteří sportovci zpoza velké louže rozpovídali, což některé mohlo rozlítit.
To klima je docela bouřlivé. Od Grónska přes Minneapolis až po rasistické posty na sociálních sítích. Situace ve Spojených státech nedává spát ani mnohým sportovcům, kteří reprezentují svou zemi na olympijských hrách v Cortině a Milánu.
„Miluji USA a myslím, že bych nikdy nechtěl reprezentovat jinou zemi na olympiádě. Víte, sportovci se často zdráhají mluvit o politických názorech a o tom, jaký postoj zastávají. Z toho, co se v poslední době v USA stalo, mám zlomené srdce,“ řekl v pátek novinářům freestyle lyžař Chris Lillis v odpovědi na otázky týkající se akcí ICE v Minneapolis. Podpořil jej také stříbrný z her v Soči 2014 Gus Kenworthy. Pro USA tam získal medaili ve slopestyle na lyžích, i když dnes už reprezentuje Velkou Británii, dění ve Spojených státech mu není lhostejné. „Nevinní lidé byli zavražděni a už toho bylo dost. Nemůžeme jen čekat, dokud ICE v našich komunitách nekontrolovaně působí,“ prohlásil Kenworthy.
Bylo by dobré krátce vysvětlit, oč se jedná. Právě Minneapolis je v posledních týdnech epicentrem bojů proti federálnímu imigračnímu úřadu. Mělo tam od začátku roku 2026 docházet k agresivním zásahům proti civilistům jiné barvy pleti a imigrantům. Objevily se i zprávy o rasovém profilování. The Guardian dokonce situaci ve městě popsal jako občanskou válku.
A když se k tomu připojí i skutečnost, jak se Donald Trump jako hlava USA prezentuje na mezinárodním kolbišti, bylo asi jasné, že američtí sportovci některým otázkám a narážkám v Itálii budou čelit.
„Myslím, že jako země se musíme zaměřit na respektování práv všech a na to, abychom se k našim občanům, stejně jako ke komukoli jinému, chovali s láskou a respektem,“ řekl olympijský vítěz z Pekingu Lillis, který získal zlato před čtyřmi lety jako člen smíšeného týmu akrobatických skoků. „Doufám, že když se lidé podívají na sportovce soutěžící na olympiádě, uvědomí si, že to je ta Amerika, kterou se snažíme reprezentovat,“ dodal.
Dvakrát bronzový freestyle lyžař ze slovutných X-Games Hunter Hess se přidal s určitou dávkou nejistoty. „Myslím, že reprezentovat USA v tuto chvíli vyvolává smíšené pocity. Je to trochu těžké. Samozřejmě se děje spousta věcí, kterých nejsem největším fanouškem, a myslím, že spousta lidí také ne. Myslím, že pro mě je to spíš reprezentace mých přátel a rodiny doma, lidí, kteří reprezentovali USA přede mnou, všech věcí, které považuji za dobré na USA,“ řekl Hess a pokračoval. „Pokud je to v souladu s mými morálními hodnotami, mám pocit, že je reprezentuji. Jen proto, že nosím na svém oděvu americkou vlajku, neznamená, že reprezentuji všechno, co se v USA děje.“
Slova Lillise, Kenworthyho a Hesse vyvolala v zámoří kromě obdivu a potlesku také opačnou emoci. Někteří politici začali vykřikovat na sociálních sítích svá moudra. Vyslanec Trumpovy administrativy a šéf Kennedyho centra Rich Grennell v sobotu ráno na sociálních sítích Hesse adresně kritizoval a ironicky mu navrhl, ať se přestěhuje do Kanady, pokud není hrdý na to, že nosí dres USA. Republikánský zástupce za Tennessee Tim Burchett zase na sociálních sítích napsal, že Hess by měl zmlknout a jít si hrát na sníh.
Nejlepší americká krasobruslařka mezi jednotlivkyněmi Amber Glennová se ale svých lyžařských kolegů zastala. Podle ní by se sportovci měli vyjadřovat k aktuálnímu dění.
„Doufám, že budu moci během těchto her využít svou platformu a svůj hlas k tomu, abych se pokusila povzbudit lidi, aby v těchto těžkých časech zůstali silní,“ řekla Glennová novinářům. „Vím, že spousta lidí říká, že sportovec by se měl držet jen své práce a mlčet o politice, ale politika ovlivňuje nás všechny. Takže samozřejmě existují věci, se kterými nesouhlasím, ale jako komunita jsme silní a navzájem se podporujeme. Jsou před námi světlejší dny,“ promluvila trojnásobná národní šampionka.