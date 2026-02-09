Předplatné

ONLINE 3. dne ZOH: Čeští alpští lyžaři dojeli poslední, změny u biatlonistů

Český biatlonista Petr Hák
Český biatlonista Petr HákZdroj: Ken Asakura / AFLO / Profimedia
Markéta Davidová se na čtvrtém úseku smíšené štafety výrazně propadla
David Pastrňák na reprezentačním tréninku
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Trenér Radim Rulík udílí pokyny českým reprezentantům
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
Julie Zelingrová a Vít Chabičovský
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová
15
iSport.cz
ZOH 2026
V neděli slavila česká výprava hned dvě medaile. Zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro bral Metoděj Jílek. Zimní olympijské hry pokračují třetím dnem, ve kterém je v akci opět několik českých sportovců, zisk cenného kovu se ale dnes neočekává. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na trati 1000 metrů. Skokan Roman Koudelka se představí na středním můstku a české hokejistky vyzvou Kanadu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy 3. dne ZOH:

  • České duo Jan Zabystřan - Marek Müller absolvuje týmovou kombinaci alpského lyžování. Zabystřanovi se sjezd nepovedl, zajel dvacátý čas, nejpomalejší z lyžařů, kteří se dostali do cíle. Od 14:00 jde do akce Müller, kterého čeká slalom (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>)
  • Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů, útok na medaili se ovšem neočekává, nejreálnějším cílem je umístění do elitní desítky. ONLINE přenos od 17:30 sledujte ZDE >>>
  • Roman Koudelka jde do akce na středním můstku, úspěchem českého skokana na lyžích by byl postup do druhého kola. ONLINE přenos od 19:00 sledujte ZDE >>>
  • České hokejistky čeká poslední utkání v základní skupině A proti Kanadě, která patří vůbec k největším favoritům turnaje. ONLINE přenos od 21:10 sledujte ZDE >>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 9. února 2026

Snowboarding
9. února 2026 · 15:20

Dobře zná jejího tátu, který mu kdysi zavolal: Hele, vezmeš ji oddílu? To bylo v době, kdy jí bylo osm let. Teď je snowboardistka Zuzana Maděrová olympijská vítězka a celou dobu ji vede trenér Evžen Mareš. Bodrý chlapík, který se s ničím moc nemaže. „Jestli ji sláva změní? Pokud ji povedu i dál já, tak ne. To si pohlídám,“ usmívá se kouč, jenž popisuje, jak je jeho VIP svěřenkyně paličatá nebo jak ji v mládí na sjezdovce někdo sestřelil… Více čtěte ZDE>>>

Biatlon
9. února 2026 · 15:01

V úterním mužském závodě biatlonistů na 20 kilometrů bude kvůli lehčímu nachlazení chybět Tomáš Mikyska. Na startu budou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a ve své olympijské premiéře Petr Hák.

Důležitý moment
Biatlon
9. února 2026 · 15:01

Markéta Davidová ve středu nepojede olympijský vytrvalostní závod na 15 kilometrů. Dnes absolvovala lehký trénink a o jejím dalším působení na Hrách ještě není rozhodnuto. Závod absolvují Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Terezea Vinklárková a Jessica Jislová. Více čtěte ZDE>>>

Alpské lyžování
9. února 2026 · 15:00

Franjo von Allmen má druhé zlato na ZOH 2026. Tanguy Nef spolu s ním zvítězil v týmové kombinaci. Celkem se rozdají čtyři stříbrné medaile. Ve shodném čase se totiž seřadili za vítězným duem další Švýcaři Marco Odermatt a Loic Meillard s Rakušany Vincentem Kriechmayrem a Manuelem Fellerem. Česká dvojice Jan Zabystřan a Marek Müller obsadila poslední 20. příčku.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
9. února 2026 · 14:18

David Pastrňák v rozhovoru po tréninku reagoval i na dotaz deníku Sport, jestli se bude snažit na dálku nějak podpořit Ester Ledeckou, s kterou se přes léto seznámili, když točili reklamu pro loterijní společnost. „Chtěl jsem jí napsat, ale zatím jsem to ještě neudělal, abych tomu dal trošku odstup. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem ji ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Teď jste mě chytli vy, tak si to třeba přečte u vás,“ pousmál se Pastrňák, který takhle na dálku vyjadřuje podporu STR.

Akrobatické lyžování
9. února 2026 · 13:59

Švýcarská akrobatická lyžařka Mathilde Gremaudová obhájila zlato z Pekingu v disciplíně slopestyle. Těsně tak porazila populární Číňanku Eileen Guovou. Bronz bere Kanaďanka Megan Oldhamová.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
9. února 2026 · 13:35

Kanada přivezla do Itálie našlapaný tým, zájem o první nácvik byl obrovský. V pondělí měli novináři do tréninkové arény přístup zakázaný. Javorové listy se připravovaly za zavřenými dveřmi. „Trénink jsme nechtěli uzavřít. Udělali jsme to jenom proto, že je tréninková hala moc malá,“ vysvětloval po pobytu na ledě hlavní kouč Jon Cooper. Více čtěte ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
9. února 2026 · 13:19

Takto na českém tréninku vypadají přesilovkové formace.

 

Důležitý moment
Alpské lyžování
9. února 2026 · 13:12

Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici v Trevisu podrobila druhé operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Více čtěte ZDE>>>

Běh na lyžích
9. února 2026 · 12:56

Mluvilo se o něm jako o nástupci Alexandra Bolšunova, když ve 22 letech dostal výjimku a mohl se od prosince účastnit závodů SP pod neutrální vlajkou. Savelij Korostělev neměl tak oslnivé výsledky v konfrontaci s Klaebem a spol., jak mohl kdekdo za Uralem čekat. Na olympiádu se však vyspal dobře. Ve skiatlonu na dvakrát deset kilometrů sahal po medaili, nakonec mu zbylo nepopulární čtvrté místo. A v Rusku křičí, že došlo na křivdu. Více čtěte ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
9. února 2026 · 12:55

Na tréninku je i švýcarská novinářka, která se mě vyptává na osud Matěje Stránského. Jestli opravdu po sezoně z Davosu odejde do Pardubic. A chce se ho na to přímo zeptat. Oficiálně to zatím nikdo nepotvrdil. Na kempu před odletem do Milána reagoval Stránský na otázku iSportu následovně: „Já ještě vůbec nevím, nechtěl bych to komentovat, soustředím se na sezonu v Davosu a tak bych to i nechal." Uvidíme, co poví švýcarské novinářce...

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
9. února 2026 · 12:43

Český trénink je otevřený, sleduje ho i řada kanadských novinářů. Nechybí ani Jakub Voráček, který se potkal s řadou známých z Kanady. „Kontakty jsem si tam dělal 15 let,“ smál se bývalý reprezentační útočník.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
9. února 2026 · 12:40

Čeští hokejisté v Miláně absolvují další trénink, složení formací je stejné jako včera.

Curling
9. února 2026 · 11:58

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli turnaj vítězstvím 8:4 nad Estonskem a v konečném pořadí obsadili osmé místo. Zelingrová s Chabičovským zakončili své premiérové vystoupení pod pěti kruhy s bilancí tří výher a šesti porážek. Stejně na tom byla Korea, kterou však za sebe Češi odsunuli díky lepší vzájemné bilanci.

Alpské lyžování
9. února 2026 · 11:33

Kombinaci dvojic díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjeli italští lyžaři. Jan Zabystřan pro slalomáře Marka Müllera vyjel až 20. místo, Češi jsou poslední ze všech. Více čtěte ZDE >>>

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

