ONLINE 3. dne ZOH: Čeští alpští lyžaři dojeli poslední, změny u biatlonistů
V neděli slavila česká výprava hned dvě medaile. Zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro bral Metoděj Jílek. Zimní olympijské hry pokračují třetím dnem, ve kterém je v akci opět několik českých sportovců, zisk cenného kovu se ale dnes neočekává. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na trati 1000 metrů. Skokan Roman Koudelka se představí na středním můstku a české hokejistky vyzvou Kanadu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 3. dne ZOH:
- České duo Jan Zabystřan - Marek Müller absolvuje týmovou kombinaci alpského lyžování. Zabystřanovi se sjezd nepovedl, zajel dvacátý čas, nejpomalejší z lyžařů, kteří se dostali do cíle. Od 14:00 jde do akce Müller, kterého čeká slalom (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>)
- Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů, útok na medaili se ovšem neočekává, nejreálnějším cílem je umístění do elitní desítky. ONLINE přenos od 17:30 sledujte ZDE >>>
- Roman Koudelka jde do akce na středním můstku, úspěchem českého skokana na lyžích by byl postup do druhého kola. ONLINE přenos od 19:00 sledujte ZDE >>>
- České hokejistky čeká poslední utkání v základní skupině A proti Kanadě, která patří vůbec k největším favoritům turnaje. ONLINE přenos od 21:10 sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
Dobře zná jejího tátu, který mu kdysi zavolal: Hele, vezmeš ji oddílu? To bylo v době, kdy jí bylo osm let. Teď je snowboardistka Zuzana Maděrová olympijská vítězka a celou dobu ji vede trenér Evžen Mareš. Bodrý chlapík, který se s ničím moc nemaže. „Jestli ji sláva změní? Pokud ji povedu i dál já, tak ne. To si pohlídám,“ usmívá se kouč, jenž popisuje, jak je jeho VIP svěřenkyně paličatá nebo jak ji v mládí na sjezdovce někdo sestřelil… Více čtěte ZDE>>>
V úterním mužském závodě biatlonistů na 20 kilometrů bude kvůli lehčímu nachlazení chybět Tomáš Mikyska. Na startu budou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a ve své olympijské premiéře Petr Hák.
Markéta Davidová ve středu nepojede olympijský vytrvalostní závod na 15 kilometrů. Dnes absolvovala lehký trénink a o jejím dalším působení na Hrách ještě není rozhodnuto. Závod absolvují Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Terezea Vinklárková a Jessica Jislová. Více čtěte ZDE>>>
Franjo von Allmen má druhé zlato na ZOH 2026. Tanguy Nef spolu s ním zvítězil v týmové kombinaci. Celkem se rozdají čtyři stříbrné medaile. Ve shodném čase se totiž seřadili za vítězným duem další Švýcaři Marco Odermatt a Loic Meillard s Rakušany Vincentem Kriechmayrem a Manuelem Fellerem. Česká dvojice Jan Zabystřan a Marek Müller obsadila poslední 20. příčku.
David Pastrňák v rozhovoru po tréninku reagoval i na dotaz deníku Sport, jestli se bude snažit na dálku nějak podpořit Ester Ledeckou, s kterou se přes léto seznámili, když točili reklamu pro loterijní společnost. „Chtěl jsem jí napsat, ale zatím jsem to ještě neudělal, abych tomu dal trošku odstup. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem ji ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Teď jste mě chytli vy, tak si to třeba přečte u vás,“ pousmál se Pastrňák, který takhle na dálku vyjadřuje podporu STR.
Švýcarská akrobatická lyžařka Mathilde Gremaudová obhájila zlato z Pekingu v disciplíně slopestyle. Těsně tak porazila populární Číňanku Eileen Guovou. Bronz bere Kanaďanka Megan Oldhamová.
Kanada přivezla do Itálie našlapaný tým, zájem o první nácvik byl obrovský. V pondělí měli novináři do tréninkové arény přístup zakázaný. Javorové listy se připravovaly za zavřenými dveřmi. „Trénink jsme nechtěli uzavřít. Udělali jsme to jenom proto, že je tréninková hala moc malá,“ vysvětloval po pobytu na ledě hlavní kouč Jon Cooper. Více čtěte ZDE >>>
Takto na českém tréninku vypadají přesilovkové formace.
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici v Trevisu podrobila druhé operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Více čtěte ZDE>>>
Mluvilo se o něm jako o nástupci Alexandra Bolšunova, když ve 22 letech dostal výjimku a mohl se od prosince účastnit závodů SP pod neutrální vlajkou. Savelij Korostělev neměl tak oslnivé výsledky v konfrontaci s Klaebem a spol., jak mohl kdekdo za Uralem čekat. Na olympiádu se však vyspal dobře. Ve skiatlonu na dvakrát deset kilometrů sahal po medaili, nakonec mu zbylo nepopulární čtvrté místo. A v Rusku křičí, že došlo na křivdu. Více čtěte ZDE >>>
Na tréninku je i švýcarská novinářka, která se mě vyptává na osud Matěje Stránského. Jestli opravdu po sezoně z Davosu odejde do Pardubic. A chce se ho na to přímo zeptat. Oficiálně to zatím nikdo nepotvrdil. Na kempu před odletem do Milána reagoval Stránský na otázku iSportu následovně: „Já ještě vůbec nevím, nechtěl bych to komentovat, soustředím se na sezonu v Davosu a tak bych to i nechal." Uvidíme, co poví švýcarské novinářce...
Český trénink je otevřený, sleduje ho i řada kanadských novinářů. Nechybí ani Jakub Voráček, který se potkal s řadou známých z Kanady. „Kontakty jsem si tam dělal 15 let,“ smál se bývalý reprezentační útočník.
Čeští hokejisté v Miláně absolvují další trénink, složení formací je stejné jako včera.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli turnaj vítězstvím 8:4 nad Estonskem a v konečném pořadí obsadili osmé místo. Zelingrová s Chabičovským zakončili své premiérové vystoupení pod pěti kruhy s bilancí tří výher a šesti porážek. Stejně na tom byla Korea, kterou však za sebe Češi odsunuli díky lepší vzájemné bilanci.
Kombinaci dvojic díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjeli italští lyžaři. Jan Zabystřan pro slalomáře Marka Müllera vyjel až 20. místo, Češi jsou poslední ze všech. Více čtěte ZDE >>>