ONLINE 3. dne ZOH: Curleři se loučí výhrou a končí osmí. Ledecká nepojede týmový závod
V neděli slavila česká výprava hned dvě medaile. Zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro bral Metoděj Jílek. Zimní olympijské hry pokračují třetím dnem, ve kterém je v akci opět několik českých sportovců, zisk cenného kovu se ale dnes neočekává. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na trati 1000 metrů. Skokan Roman Koudelka se představí na středním můstku a české hokejistky vyzvou Kanadu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 3. dne ZOH:
- České duo Jan Zabystřan - Marek Müller absolvuje týmovou kombinaci alpského lyžování. Zabystřanovi se sjezd nepovedl, zajel dvacátý čas, nejpomalejší z lyžařů, kteří se dostali do cíle. Od 14:00 jde do akce Müller, kterého čeká slalom (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>)
- Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů, útok na medaili se ovšem neočekává, nejreálnějším cílem je umístění do elitní desítky. ONLINE přenos od 17:30 sledujte ZDE >>>
- Roman Koudelka jde do akce na středním můstku, úspěchem českého skokana na lyžích by byl postup do druhého kola. ONLINE přenos od 19:00 sledujte ZDE >>>
- České hokejistky čeká poslední utkání v základní skupině A proti Kanadě, která patří vůbec k největším favoritům turnaje. ONLINE přenos od 21:10 sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský zakončili turnaj vítězstvím 8:4 nad Estonskem a v konečném pořadí obsadili osmé místo.
Kombinaci dvojic díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjeli italští lyžaři. Jan Zabystřan pro slalomáře Marka Müllera vyjel až 20. místo, Češi jsou poslední ze všech. Více čtěte ZDE >>>
Zlatému dolu českých zimních olympiád hrozí uzavření. Mezinárodní olympijský výbor zvažuje co s paralelním obřím slalomem, v němž po Ester Ledecké senzačně převzala vládu Zuzana Maděrová. A český trumf je na hraně vyřazení. „Ráda bych, aby ten člověk, co to rozhoduje, viděl tady to všechno a řekl, že je hloupý, že to vůbec zvažovali,“ zlobí se Ledecká. Více čtěte ZDE>>>
Ester Ledecká nebude na startu dnešního sjezdařského tréninku v Cortině d´Ampezzo. Znamená to, že definitivně nebude závodit ani v úterním týmovém závodě. Naplno se soustředí na čtvrteční závod v super-G, což je dlouhodobě její nejsilnější disciplína. Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu zvítězila, na ZOH 2022 v Pekingu skončila pátá, třináct setin od bronzu.
V neděli večer oznámil český hokejový tým, že také na olympiádě v Miláně jej povede v roli kapitána Roman Červenka. Hráče, kteří budou na dresu nosit „C“, oficiálně představily i celky Kanady, Švédska a Finska. Zámořský tým podle očekávání povede Sidney Crosby, jemuž budou asistovat Connor McDavid s Calem Makarem. Finové naopak ukázali na Mikaela Granlunda, kterému budou k ruce Mikko Rantanen a Sebastian Aho. „Je to velká čest,“ líčil Granlund. „Ve finském hokeji už bylo několik skvělých lídrů. Být teď součástí této skupiny je pro mě velká čest.“
Oproti loňskému turnaji 4 Nations Face-Off mění svého kapitána Švédové. Zatímco v minulém roce stál v jejich čele obránce Victor Hedman, tentokrát padla volba na Gabriela Landeskoga. „Máme docela širokou škálu vůdčích osobností, ale myslím si, že symbolika Gabeho cesty byla před turnajem jasná. Celý tým ho nesmírně respektuje,“ hlásil švédský trenér Sam Halam. Landeskoga, jenž byl kvůli zranění prakticky tři roky bez hokeje, budou s „áčkem“ zastupovat Erik Karlsson a už zmíněný Hedman.
Jan Zabystřan zajel kombinační sjezd v čase 1:55.68. Na trať vyrazil jako druhý v pořadí, na jaký výsledek bude jeho jízda stačit, sledujte ZDE >>>
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová se postarala o pořádný poprask. Před svým pondělním závodem na jeden kilometr odmítla mluvit s novináři. Výjimku udělala jen pro nizozemskou veřejnoprávní stanici NOS, jenže rozhovor dopadl katastrofálně. Více čtěte ZDE>>>
Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje proti Estoncům poslední zápas na olympijském turnaji, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Skeletonistka Anna Fernstädtová si poprvé osahala olympijské ledové koryto. V pondělí ráno absolvovala dvě tréninkové jízdy. Ta první jí přiliš nevyšla, když skončila devatenáctá. Ve druhé už vyjela 4. místo, když zaostala za Němkou Jacqueline Pfeiferovou o 24 setin sekundy. Další dvě tréninkové jízdy jsou na programu v úterý.
Radost vítězky sjezdu Breezy Johnsonové zastínily dvě věci. Jednak ošklivý pád její týmové kolegyně Lindsey Vonnové. A taky fakt, že svou medaili si na krku moc dlouho neužila. Rozpadla se jí totiž na tři kusy, jak prozradila na tiskové konferenci po slavnostním ceremoniálu. Více čtěte ZDE >>>
Livigno 2026 vidělo oba světy emocí naráz. Pláč Ester Ledecké, která opouští trůn, zlatý hattrick na snowboardu nevyšel. Když ji zdravili fanoušci, propukla v pláč. Chvíli předtím měla vlhké oči i její nástupkyně, 22letá Zuzana Maděrová. Zvykejte si na označení – olympijská šampionka! Nakoukněte s námi do zákulisí, co všechno se během velkého dne dělo... >>>
V nádherné atmosféře zaplněné Südtirol Areny v Anterselvě se na úvod biatlonové olympiády rozpouštěly zklamání z propadu smíšené štafety a obavy o zdraví Markéty Davidové. Ta po krušném závěrečném úseku s odkazem na svůj fyzický stav nepřišla do mixzony. Podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře si ale zranění zad nezhoršila. Rozhovor čtěte ZDE >>>
PONDĚLÍ 9. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 10:05 curling - smíšené dvojice: Česko - Estonsko
- 10:30 sjezdové lyžování - kombinace muži - sjezd (Zabystřan),
- 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle ženy - finále,
- 14:00 sjezdové lyžování - kombinace muži - slalom (Müller),
- 17:00 saně - ženy - 1. a 2. jízda,
- 17:30 rychlobruslení - 1000 m ženy (Zdráhalová),
- 19:00 skoky na lyžích - střední můstek muži (Koudelka),
- 19:20 krasobruslení - taneční páry - rytmický tanec (Mrázkovi, Taschlerovi),
- 19:30 snowboarding - Big Air ženy - finále,
- 21:10 hokej - ženy: Kanada - Česko.
Hokejová útočnice Natálie Mlýnková promluvila o tom, jak ženská reprezentace prožívala první české medaile na ZOH: „Zrovna jsme jely z rozbruslení a utíkaly jsme do našeho baráku se rychle dívat na finále. Bylo to docela vtipné. Přijely jsme ještě později, než jsme měly, a hrozně jsme utíkaly, abychom to stihly k televizi. To byl příjemný moment. Viděly jsme zlatou medaili a pak Metoděj taky zajel výborně. Jsme hrozně rády. V tom je olympiáda krásná. Povzbuzujeme se navzájem. Tyhle momenty dělají olympiádu. Moc gratulujeme.“
Zprávy ze dne 8. února 2026
České hokejistky porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání v základní skupině A poprvé vyhrály. Góly vstřelily již v první třetině Tereza Pištěková a Natálie Mlýnková, čisté konto udržela Klára Peslarová.