ONLINE 3. dne ZOH: Maděrová po triumfu zpět v Česku, změny u biatlonistů
V neděli slavila česká výprava hned dvě medaile. Zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro bral Metoděj Jílek. Zimní olympijské hry pokračují třetím dnem, ve kterém je v akci opět několik českých sportovců, zisk cenného kovu se ale dnes neočekává. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na trati 1000 metrů. Skokan Roman Koudelka se představí na středním můstku a české hokejistky vyzvou Kanadu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 3. dne ZOH:
- České duo Jan Zabystřan - Marek Müller absolvuje týmovou kombinaci alpského lyžování. Zabystřanovi se sjezd nepovedl, zajel dvacátý čas, nejpomalejší z lyžařů, kteří se dostali do cíle. Od 14:00 jde do akce Müller, kterého čeká slalom (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>)
- Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů, útok na medaili se ovšem neočekává, nejreálnějším cílem je umístění do elitní desítky. ONLINE přenos od 17:30 sledujte ZDE >>>
- Roman Koudelka jde do akce na středním můstku, úspěchem českého skokana na lyžích by byl postup do druhého kola. ONLINE přenos od 19:00 sledujte ZDE >>>
- České hokejistky čeká poslední utkání v základní skupině A proti Kanadě, která patří vůbec k největším favoritům turnaje. ONLINE přenos od 21:10 sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
První kolo závodu skokanů na lyžích na středním můstku přineslo překvapivé výsledky. Vede Němec Philipp Raimund před druhým Francouzem Valentinem Foubertem. První kolo nesedlo hegemonovi sezony Domenu Prevcovi ze Slovinska. Bude útočit z 8. příčky. Do druhého kola nepostoupil jediný ČechRoman Koudelka, který zaznamenal 40. místo. Slovenská naděje Hektor Kapustík naopak vyválčila v prvním kole 22. místo a druhé kolo se ho týkat bude.
Novopečená olympijská šampionka Zuzana Maděrová rozzářila České Budějovice. „Jsi nejlepší, Zuzko,“ ozvalo se z buracejícího davu fanoušků před hlavním pódiem olympijského festivalu, když na něj nastoupila dvaadvacetiletá snowboardistka. A co teď se zlatou medailí? „Ta je hlavně pro děti. Budu ji všem ukazovat, protože ji pak budou chtít taky a bude je motivovat,“ povídala Maděrová.
Na pódiu si spolu s fanoušky osvěžila finálovou jízdu, kterou si dle svých slov vůbec nepamatovala. „Popravdě mi tolik nesejde na tom, abych si to finále pamatovala. Nejvíc pro mě znamenají všechny ty krásné zprávy od vás. Hrozně moc to pro mě znamená,“ děkovala šampionka. Na festivalu bude ještě celé úterý, aby si vyzkoušela další olympijské sporty a setkávala se s fanoušky.
Medailové překvapení v rychlobruslení se bohužel nekoná. Nikola Zdráhalová, která po závodu na 1000 metrů s Japonkou Jukinou Jošidaovou dojela druhá, se po dvanácté jízdě posunula na čtvrté místo. A s dalšími jízdai dál propadá pořadím.
Nikola Zdráhalová o své jízdě v závodě na 1000 kilometrů s Japonkou Jukino Jošidaovou. „Soupeřka to byla hodně těžká, vyhledávala jsem si jí před závodem. Dělala jsem si nástřel, jak to rozběhne a jak pojede první kolo. Bála jsem se, že nám nevyjde střídačka, ale když jsem viděla, že má těžké nohy po prvním kole, tak jsem věděla, že musím zabrat, a že poslední kolo bude rozhodovat. Nedala jsem se. Jsem nadšená, že se jsem vyhrála svou rozjížďku.“
Markéta Davidová se vyjádřila ke svému startu ve smíšené štafetě: „Ráno jsem se probudila s dobrým pocitem, na závod jsem se těšila a kdybych měla jakoukoliv pochybnost, že to nezvládnu, svoje místo bych bez váhání přenechala.“ Více čtěte ZDE >>>
Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou svoji jízdu na 1000 metrů. V osmém páru dojela před japonskou soupeřkou a průběžně je druhá. Na řadu ale přijde ještě sedm dvojic.
Hokejový útočník Leon Draisaitl bude na olympijském turnaji kapitánem Německa. Hvězdě Edmonton Oilers, která byla vybrána i jako vlajkonoš, budou v roli asistentů pomáhat Moritz Seider (Detroit) a Tim Stützle (Ottawa).
Dobře zná jejího tátu, který mu kdysi zavolal: Hele, vezmeš ji oddílu? To bylo v době, kdy jí bylo osm let. Teď je snowboardistka Zuzana Maděrová olympijská vítězka a celou dobu ji vede trenér Evžen Mareš. Bodrý chlapík, který se s ničím moc nemaže. „Jestli ji sláva změní? Pokud ji povedu i dál já, tak ne. To si pohlídám,“ usmívá se kouč, jenž popisuje, jak je jeho VIP svěřenkyně paličatá nebo jak ji v mládí na sjezdovce někdo sestřelil… Více čtěte ZDE>>>
V úterním mužském závodě biatlonistů na 20 kilometrů bude kvůli lehčímu nachlazení chybět Tomáš Mikyska. Na startu budou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a ve své olympijské premiéře Petr Hák.
Markéta Davidová ve středu nepojede olympijský vytrvalostní závod na 15 kilometrů. Dnes absolvovala lehký trénink a o jejím dalším působení na Hrách ještě není rozhodnuto. Závod absolvují Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Terezea Vinklárková a Jessica Jislová. Více čtěte ZDE>>>
Franjo von Allmen má druhé zlato na ZOH 2026. Tanguy Nef spolu s ním zvítězil v týmové kombinaci. Celkem se rozdají čtyři stříbrné medaile. Ve shodném čase se totiž seřadili za vítězným duem další Švýcaři Marco Odermatt a Loic Meillard s Rakušany Vincentem Kriechmayrem a Manuelem Fellerem. Česká dvojice Jan Zabystřan a Marek Müller obsadila poslední 20. příčku.
David Pastrňák v rozhovoru po tréninku reagoval i na dotaz deníku Sport, jestli se bude snažit na dálku nějak podpořit Ester Ledeckou, s kterou se přes léto seznámili, když točili reklamu pro loterijní společnost. „Chtěl jsem jí napsat, ale zatím jsem to ještě neudělal, abych tomu dal trošku odstup. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem ji ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Teď jste mě chytli vy, tak si to třeba přečte u vás,“ pousmál se Pastrňák, který takhle na dálku vyjadřuje podporu STR.
Švýcarská akrobatická lyžařka Mathilde Gremaudová obhájila zlato z Pekingu v disciplíně slopestyle. Těsně tak porazila populární Číňanku Eileen Guovou. Bronz bere Kanaďanka Megan Oldhamová.