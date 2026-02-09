Předplatné

ONLINE 3. dne ZOH: v akci Zdráhalová i Koudelka, hokejistky vyzvou Kanadu

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová
Rychlobruslařka Nikola ZdráhalováZdroj: Profimedia.cz
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová
Rychlobruslaři Martina Sáblíková (vlevo), Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová pózují před odletem na zimní olympijské hry
Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo), Nikola Zdráhalová a trenér Petr Novák pózují před odletem na zimní olympijské hry
Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová pózují před odletem na zimní olympijské hry
Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová pózují před odletem na zimní olympijské hry
Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová pózují před odletem na zimní olympijské hry
8
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Začít diskusi (0)

V neděli slavila česká výprava hned dvě medaile. Zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro bral Metoděj Jílek. Zimní olympijské hry pokračují třetím dnem, ve kterém bude v akci opět několik českých sportovců, zisk cenného kovu se ale dnes neočekává. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na trati 1000 metrů. Skokan Roman Koudelka se představí na středním můstku a české hokejistky vyzvou Kanadu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>

České vrcholy 3. dne ZOH:

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 9. února 2026

9. února 2026 · 05:00

PONDĚLÍ 9. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):

  • 10:05 curling - smíšené dvojice: Česko - Estonsko
  • 10:30 sjezdové lyžování - kombinace muži - sjezd (Zabystřan),
  • 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle ženy - finále,
  • 14:00 sjezdové lyžování - kombinace muži - slalom (Müller),
  • 17:00 saně - ženy - 1. a 2. jízda,
  • 17:30 rychlobruslení - 1000 m ženy (Zdráhalová),
  • 19:00 skoky na lyžích - střední můstek muži (Koudelka),
  • 19:20 krasobruslení - taneční páry - rytmický tanec (Mrázkovi, Taschlerovi),
  • 19:30 snowboarding - Big Air ženy - finále,
  • 21:10 hokej - ženy: Kanada - Česko.
Lední hokej
9. února 2026 · 00:19

Hokejová útočnice Natálie Mlýnková promluvila o tom, jak ženská reprezentace prožívala první české medaile na ZOH: „Zrovna jsme jely z rozbruslení a utíkaly jsme do našeho baráku se rychle dívat na finále. Bylo to docela vtipné. Přijely jsme ještě později, než jsme měly, a hrozně jsme utíkaly, abychom to stihly k televizi. To byl příjemný moment. Viděly jsme zlatou medaili a pak Metoděj taky zajel výborně. Jsme hrozně rády. V tom je olympiáda krásná. Povzbuzujeme se navzájem. Tyhle momenty dělají olympiádu. Moc gratulujeme“

Zprávy ze dne 8. února 2026

Rychlobruslení
8. února 2026 · 23:37

České hokejistky porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání v základní skupině A poprvé vyhrály. Góly vstřelily již v první třetině Tereza Pištěková a Natálie Mlýnková, čisté konto udržela Klára Peslarová.

Rychlobruslení
8. února 2026 · 23:26

Metoděj Jílek se po zisku stříbrné medaile potkal v Českém domě nejen s hokejisty.

Krasobruslení
8. února 2026 · 22:49

Američané vyhráli soutěž krasobruslařských družstev. Zlato obhájili v dramatickém finále o bod před Japonskem. Třídenní soutěž rozhodl až závěrečný duel mezi Iliou Malininem a Šunem Satoem ve volných jízdách mužů, který lépe zvládl dvojnásobný mistr světa z USA. Bronzovou medaili vybojovali domácí Italové.

Hvězdný Ilia Malinin dovedl tým USA k obhajobě zlata v soutěži krasobruslařských družstev
Hvězdný Ilia Malinin dovedl tým USA k obhajobě zlata v soutěži krasobruslařských družstev
Snowboarding
8. února 2026 · 22:22

Devatenáctiletá freestyle snowboardistka Laura Záveská obsadila na olympijských hrách sedmnácté místo v kvalifikaci Big Airu a do finále se nedostala.

Rychlobruslení
8. února 2026 · 21:33

Stříbrný Metoděj Jílek se potkal s brankářem hokejové reprezentace Lukášem Dostálem.

Lední hokej
8. února 2026 · 20:49

Rulík k sestavení útoků a k Zachovi: „Přišli jsme o Pavla Zachu, je to samozřejmě veliká ztráta. Zacha hraje v NHL pravidelně v prvních dvou lajnách a takových hráčů bychom v týmu potřebovali co nejvíc. Musíme se poprat se situací, že Pavla mít nebudeme. U Martina Nečase nemám žádnou informaci, že by měl problém. Je v prvním útoku, zatím je to jedna z variant, uvidíme.“

Snowboarding
8. února 2026 · 20:43

Radim Rulík o Ester Ledecké a Zuzaně Maděrové: „Myslím, že všichni přišli na Ester. Tenhle sport úplně nesleduju, tak o něm nemám takový přehled, ale ta holka byla skvělá. Když jsme po kvalifikaci měli naše závodnice na prvním a druhém místě, věřil jsem, že medaili uděláme. Obrovská gratulace od celého našeho týmu hokejistů. Škoda, že to nevyšlo Ester, protože si myslím, že jsme měli na dvě medaile. Je to mladá holka, sportovní kariéru má před sebou. Je to pro ni skvělý úspěch."

Lední hokej
8. února 2026 · 20:17

Martin Nečas po tréninku: „Budeme se snažit vyladit spolupráci s Pastou a Hertlíkem co nejlépe. Myslím, že jsou to skvělí spoluhráči. Máme ještě tři dny, abychom se sehráli.“

„Cítím se mnohem lépe a jsem rád, že jsem to vyléčil právě včas. Zranění mě už párkrát trápilo předtím, takže jsem zhruba věděl, na jak dlouho to bude, zůstával jsem v klidu. Dopadlo to naštěstí dobře,“ vrátil se k nedávno vyléčenému zranění.

8. února 2026 · 20:08

Stříbrný Metoděj Jílek by měl v neděli večer dorazit do Českého domu.

Důležitý moment
Lední hokej
8. února 2026 · 19:54

Kapitánem hokejové reprezentace na olympijských hrách bude podle očekávání Roman Červenka. Jeho asistenty jsou další útočník David Pastrňák a obránce Radko Gudas. Český svaz ledního hokeje to oznámil na síti X.

8. února 2026 · 19:50

Česku po nedělních závodech patří šestá příčka mezi všemi zeměmi z hlediska medailí.

Důležitý moment
Lední hokej
8. února 2026 · 19:08

Čeští hokejisté absolvují první trénink v kompletním složení. Jak vypadají jednotlivé formace?

Pastrňák, Hertl, Nečas
Kaše, Kämpf, Palát
Tomášek, Sedlák, Červenka
Stránský, Faksa, Kubalík
Flek, Chlapík

Hronek, Šimek
Gudas, Kempný
Rutta, Špaček
Kundrátek, Ticháček

Rychlobruslení
8. února 2026 · 19:05

„Je to bomba! Jsem úplně nadšený. Zlato snad ještě přijde. Doufám, že by mohlo přijít na desítce, protože nervozita z něj teď asi spadla,“ raduje se Ondřej Jílek, táta nového olympijského medailisty Metoděje. Více čtěte ZDE >>>

Jílkův táta: Metoději, jsi borec! Zlato snad ještě přijde, teď asi hurá do Českého domu
Jílkův táta: Metoději, jsi borec! Zlato snad ještě přijde, teď asi hurá do Českého domu

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů