ONLINE 3. dne ZOH: v akci Zdráhalová i Koudelka, hokejistky vyzvou Kanadu
V neděli slavila česká výprava hned dvě medaile. Zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro bral Metoděj Jílek. Zimní olympijské hry pokračují třetím dnem, ve kterém bude v akci opět několik českých sportovců, zisk cenného kovu se ale dnes neočekává. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na trati 1000 metrů. Skokan Roman Koudelka se představí na středním můstku a české hokejistky vyzvou Kanadu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 3. dne ZOH:
- České duo Jan Zabystřan - Marek Müller se představí v týmové kombinaci alpského lyžování. Nejprve od 10:30 jede sjezd Zabystřan (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>) a od 14:00 jde do akce Müller, toho čeká slalom (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>)
- Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů, útok na medaili se ovšem neočekává, nejreálnějším cílem je umístění do elitní desítky. ONLINE přenos od 17:30 sledujte ZDE >>>
- Roman Koudelka jde do akce na středním můstku, úspěchem českého skokana na lyžích by byl postup do druhého kola. ONLINE přenos od 19:00 sledujte ZDE >>>
- České hokejistky čeká poslední utkání v základní skupině A proti Kanadě, která patří vůbec k největším favoritům turnaje. ONLINE přenos od 21:10 sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
PONDĚLÍ 9. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 10:05 curling - smíšené dvojice: Česko - Estonsko
- 10:30 sjezdové lyžování - kombinace muži - sjezd (Zabystřan),
- 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle ženy - finále,
- 14:00 sjezdové lyžování - kombinace muži - slalom (Müller),
- 17:00 saně - ženy - 1. a 2. jízda,
- 17:30 rychlobruslení - 1000 m ženy (Zdráhalová),
- 19:00 skoky na lyžích - střední můstek muži (Koudelka),
- 19:20 krasobruslení - taneční páry - rytmický tanec (Mrázkovi, Taschlerovi),
- 19:30 snowboarding - Big Air ženy - finále,
- 21:10 hokej - ženy: Kanada - Česko.
Hokejová útočnice Natálie Mlýnková promluvila o tom, jak ženská reprezentace prožívala první české medaile na ZOH: „Zrovna jsme jely z rozbruslení a utíkaly jsme do našeho baráku se rychle dívat na finále. Bylo to docela vtipné. Přijely jsme ještě později, než jsme měly, a hrozně jsme utíkaly, abychom to stihly k televizi. To byl příjemný moment. Viděly jsme zlatou medaili a pak Metoděj taky zajel výborně. Jsme hrozně rády. V tom je olympiáda krásná. Povzbuzujeme se navzájem. Tyhle momenty dělají olympiádu. Moc gratulujeme“
Zprávy ze dne 8. února 2026
České hokejistky porazily Finsko 2:0 a ve třetím utkání v základní skupině A poprvé vyhrály. Góly vstřelily již v první třetině Tereza Pištěková a Natálie Mlýnková, čisté konto udržela Klára Peslarová.
Metoděj Jílek se po zisku stříbrné medaile potkal v Českém domě nejen s hokejisty.
Američané vyhráli soutěž krasobruslařských družstev. Zlato obhájili v dramatickém finále o bod před Japonskem. Třídenní soutěž rozhodl až závěrečný duel mezi Iliou Malininem a Šunem Satoem ve volných jízdách mužů, který lépe zvládl dvojnásobný mistr světa z USA. Bronzovou medaili vybojovali domácí Italové.
Devatenáctiletá freestyle snowboardistka Laura Záveská obsadila na olympijských hrách sedmnácté místo v kvalifikaci Big Airu a do finále se nedostala.
Stříbrný Metoděj Jílek se potkal s brankářem hokejové reprezentace Lukášem Dostálem.
Rulík k sestavení útoků a k Zachovi: „Přišli jsme o Pavla Zachu, je to samozřejmě veliká ztráta. Zacha hraje v NHL pravidelně v prvních dvou lajnách a takových hráčů bychom v týmu potřebovali co nejvíc. Musíme se poprat se situací, že Pavla mít nebudeme. U Martina Nečase nemám žádnou informaci, že by měl problém. Je v prvním útoku, zatím je to jedna z variant, uvidíme.“
Radim Rulík o Ester Ledecké a Zuzaně Maděrové: „Myslím, že všichni přišli na Ester. Tenhle sport úplně nesleduju, tak o něm nemám takový přehled, ale ta holka byla skvělá. Když jsme po kvalifikaci měli naše závodnice na prvním a druhém místě, věřil jsem, že medaili uděláme. Obrovská gratulace od celého našeho týmu hokejistů. Škoda, že to nevyšlo Ester, protože si myslím, že jsme měli na dvě medaile. Je to mladá holka, sportovní kariéru má před sebou. Je to pro ni skvělý úspěch."
Martin Nečas po tréninku: „Budeme se snažit vyladit spolupráci s Pastou a Hertlíkem co nejlépe. Myslím, že jsou to skvělí spoluhráči. Máme ještě tři dny, abychom se sehráli.“
„Cítím se mnohem lépe a jsem rád, že jsem to vyléčil právě včas. Zranění mě už párkrát trápilo předtím, takže jsem zhruba věděl, na jak dlouho to bude, zůstával jsem v klidu. Dopadlo to naštěstí dobře,“ vrátil se k nedávno vyléčenému zranění.
Stříbrný Metoděj Jílek by měl v neděli večer dorazit do Českého domu.
Kapitánem hokejové reprezentace na olympijských hrách bude podle očekávání Roman Červenka. Jeho asistenty jsou další útočník David Pastrňák a obránce Radko Gudas. Český svaz ledního hokeje to oznámil na síti X.
Česku po nedělních závodech patří šestá příčka mezi všemi zeměmi z hlediska medailí.
Čeští hokejisté absolvují první trénink v kompletním složení. Jak vypadají jednotlivé formace?
Pastrňák, Hertl, Nečas
Kaše, Kämpf, Palát
Tomášek, Sedlák, Červenka
Stránský, Faksa, Kubalík
Flek, Chlapík
Hronek, Šimek
Gudas, Kempný
Rutta, Špaček
Kundrátek, Ticháček
„Je to bomba! Jsem úplně nadšený. Zlato snad ještě přijde. Doufám, že by mohlo přijít na desítce, protože nervozita z něj teď asi spadla,“ raduje se Ondřej Jílek, táta nového olympijského medailisty Metoděje. Více čtěte ZDE >>>