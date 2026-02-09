ONLINE 3. dne ZOH: Vonnová za sebou má druhou operaci zlomené nohy. Hokejisté trénují
V neděli slavila česká výprava hned dvě medaile. Zlato získala snowboardistka Zuzana Maděrová, stříbro bral Metoděj Jílek. Zimní olympijské hry pokračují třetím dnem, ve kterém je v akci opět několik českých sportovců, zisk cenného kovu se ale dnes neočekává. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na trati 1000 metrů. Skokan Roman Koudelka se představí na středním můstku a české hokejistky vyzvou Kanadu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 najdete ZDE >>>
České vrcholy 3. dne ZOH:
- České duo Jan Zabystřan - Marek Müller absolvuje týmovou kombinaci alpského lyžování. Zabystřanovi se sjezd nepovedl, zajel dvacátý čas, nejpomalejší z lyžařů, kteří se dostali do cíle. Od 14:00 jde do akce Müller, kterého čeká slalom (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>)
- Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů, útok na medaili se ovšem neočekává, nejreálnějším cílem je umístění do elitní desítky. ONLINE přenos od 17:30 sledujte ZDE >>>
- Roman Koudelka jde do akce na středním můstku, úspěchem českého skokana na lyžích by byl postup do druhého kola. ONLINE přenos od 19:00 sledujte ZDE >>>
- České hokejistky čeká poslední utkání v základní skupině A proti Kanadě, která patří vůbec k největším favoritům turnaje. ONLINE přenos od 21:10 sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
Kanada přivezla do Itálie našlapaný tým, zájem o první nácvik byl obrovský. V pondělí měli novináři do tréninkové arény přístup zakázaný. Javorové listy se připravovaly za zavřenými dveřmi. „Trénink jsme nechtěli uzavřít. Udělali jsme to jenom proto, že je tréninková hala moc malá,“ vysvětloval po pobytu na ledě hlavní kouč Jon Cooper. Více čtěte ZDE >>>
Takto na českém tréninku vypadají přesilovkové formace.
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici v Trevisu podrobila druhé operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Bez dalších podrobností o tom informovala agentura Reuters. Jednačtyřicetiletá Vonnová měla těžký pád už po několika sekundách jízdy. Na olympiádě startovala i přesto, že na konci ledna si ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz.
Mluvilo se o něm jako o nástupci Alexandra Bolšunova, když ve 22 letech dostal výjimku a mohl se od prosince účastnit závodů SP pod neutrální vlajkou. Savelij Korostělev neměl tak oslnivé výsledky v konfrontaci s Klaebem a spol., jak mohl kdekdo za Uralem čekat. Na olympiádu se však vyspal dobře. Ve skiatlonu na dvakrát deset kilometrů sahal po medaili, nakonec mu zbylo nepopulární čtvrté místo. A v Rusku křičí, že došlo na křivdu. Více čtěte ZDE >>>
Na tréninku je i švýcarská novinářka, která se mě vyptává na osud Matěje Stránského. Jestli opravdu po sezoně z Davosu odejde do Pardubic. A chce se ho na to přímo zeptat. Oficiálně to zatím nikdo nepotvrdil. Na kempu před odletem do Milána reagoval Stránský na otázku iSportu následovně: „Já ještě vůbec nevím, nechtěl bych to komentovat, soustředím se na sezonu v Davosu a tak bych to i nechal." Uvidíme, co poví švýcarské novinářce...
Český trénink je otevřený, sleduje ho i řada kanadských novinářů. Nechybí ani Jakub Voráček, který se potkal s řadou známých z Kanady. „Kontakty jsem si tam dělal 15 let,“ smál se bývalý reprezentační útočník.
Čeští hokejisté v Miláně absolvují další trénink, složení formací je stejné jako včera.
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli turnaj vítězstvím 8:4 nad Estonskem a v konečném pořadí obsadili osmé místo. Zelingrová s Chabičovským zakončili své premiérové vystoupení pod pěti kruhy s bilancí tří výher a šesti porážek. Stejně na tom byla Korea, kterou však za sebe Češi odsunuli díky lepší vzájemné bilanci.
Kombinaci dvojic díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjeli italští lyžaři. Jan Zabystřan pro slalomáře Marka Müllera vyjel až 20. místo, Češi jsou poslední ze všech. Více čtěte ZDE >>>
Zlatému dolu českých zimních olympiád hrozí uzavření. Mezinárodní olympijský výbor zvažuje co s paralelním obřím slalomem, v němž po Ester Ledecké senzačně převzala vládu Zuzana Maděrová. A český trumf je na hraně vyřazení. „Ráda bych, aby ten člověk, co to rozhoduje, viděl tady to všechno a řekl, že je hloupý, že to vůbec zvažovali,“ zlobí se Ledecká. Více čtěte ZDE>>>
Ester Ledecká nebude na startu dnešního sjezdařského tréninku v Cortině d´Ampezzo. Znamená to, že definitivně nebude závodit ani v úterním týmovém závodě. Naplno se soustředí na čtvrteční závod v super-G, což je dlouhodobě její nejsilnější disciplína. Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu zvítězila, na ZOH 2022 v Pekingu skončila pátá, třináct setin od bronzu.
V neděli večer oznámil český hokejový tým, že také na olympiádě v Miláně jej povede v roli kapitána Roman Červenka. Hráče, kteří budou na dresu nosit „C“, oficiálně představily i celky Kanady, Švédska a Finska. Zámořský tým podle očekávání povede Sidney Crosby, jemuž budou asistovat Connor McDavid s Calem Makarem. Finové naopak ukázali na Mikaela Granlunda, kterému budou k ruce Mikko Rantanen a Sebastian Aho. „Je to velká čest,“ líčil Granlund. „Ve finském hokeji už bylo několik skvělých lídrů. Být teď součástí této skupiny je pro mě velká čest.“
Oproti loňskému turnaji 4 Nations Face-Off mění svého kapitána Švédové. Zatímco v minulém roce stál v jejich čele obránce Victor Hedman, tentokrát padla volba na Gabriela Landeskoga. „Máme docela širokou škálu vůdčích osobností, ale myslím si, že symbolika Gabeho cesty byla před turnajem jasná. Celý tým ho nesmírně respektuje,“ hlásil švédský trenér Sam Halam. Landeskoga, jenž byl kvůli zranění prakticky tři roky bez hokeje, budou s „áčkem“ zastupovat Erik Karlsson a už zmíněný Hedman.
Jan Zabystřan zajel kombinační sjezd v čase 1:55.68. Na trať vyrazil jako druhý v pořadí, na jaký výsledek bude jeho jízda stačit, sledujte ZDE >>>
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová se postarala o pořádný poprask. Před svým pondělním závodem na jeden kilometr odmítla mluvit s novináři. Výjimku udělala jen pro nizozemskou veřejnoprávní stanici NOS, jenže rozhovor dopadl katastrofálně. Více čtěte ZDE>>>
Curlingový pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje proti Estoncům poslední zápas na olympijském turnaji, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>