Pavouk play off v hokeji žen na ZOH 2026: Češky čekají na soupeře. Kdo hrozí?

České hokejistky pod vedením koučky Carly MacLeodové vyhlíží soupeře pro čtvrtfinále
České hokejistky pod vedením koučky Carly MacLeodové vyhlíží soupeře pro čtvrtfináleZdroj: Pavel Mazáč / Sport
České hokejistky se radují z gólu na olympijských hrách
Trenérka ženské reprezentace Carla MacLeodová
Česká hokejistka Kristýna Kaltounková v akci na ZOH 2026 proti Švýcarsku
České hokejistky se radují z gólu proti Švýcarsku na ZOH 2026
Otakar Plzák
ZOH 2026
České hokejisty po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Až zbývající zápasy určí umístění a také vyzyvatele pro play off. Svěřenkyně koučky Carly MacLeodové mohou ve čtvrtfinálovém zápase narazit na jednoho z trojice Švédsko, Švýcarsko či Finsko. Přehled play off, tabulky skupin a postupový klíč do čtvrtfinále najdete v článku. Hokejový program žen na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Kdy hrají Češky na ZOH 2026? Program ledního hokeje žen

Program play off v hokeji žen na ZOH 2026

ČasZápasFáze
pátek 13. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
sobota 14. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pondělí 16. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
čtvrtek 19. února
14:40 O třetí místo
19:10 Finále

Skupina A v hokeji žen na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA3300015:19
2Kanada220009:16
3Česko410127:144
4Švýcarsko301024:122
5Finsko200020:70

    Skupina B v hokeji žen na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Švédsko3300014:29
    2Itálie320018:96
    3Německo311018:75
    4Japonsko310027:103
    5Francie400134:131

      Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji žen na ZOH 2026?

      • O podobě čtvrtfinále rozhoduje pořadí ve skupinách. V této fázi se hraje každý s každým.
      • Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A (ČESKO) a tři nejlepší ze skupiny B.
      • Čtvrtfinálové dvojice se skládají systémem 1A - 3B, 2A - 2B, 3A - 1B, 4A - 5A.
      • Čtvrtfinále a další zápasy play off se hrají na jeden zápas. 

      S kým mohou Češky hrát ve čtvrtfinále?

      • Švédsko - s momentálně vedoucím týmem skupiny B si české hokejistky zahrají, pokud setrvají na třetím místě ve skupině A. Stane se tak v případě porážky Švýcarek s Finkami a následně jakékoliv prohry Finska v dohrávaném duelu s Kanadou.
      • Švýcarsko - do odvety se soupeřkami ze skupiny A nastoupí Češky v případě, že Finsko porazí Švýcarky a následně i Kanaďanky minimálně o dva body, což by Česko odsunulo na čtvrté místo.
      • Finsko - proti týmu, nad kterým si Češky připsaly jediné vítězství ve skupině A, nastoupí znovu v případě, že Švýcarky zvítězí nad Finkami, kterým by následně nepomohla ani případná výhra nad Kanadou. 

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

