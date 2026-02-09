Pavouk play off v hokeji žen na ZOH 2026: Češky čekají na soupeře. Kdo hrozí?
České hokejisty po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Až zbývající zápasy určí umístění a také vyzyvatele pro play off. Svěřenkyně koučky Carly MacLeodové mohou ve čtvrtfinálovém zápase narazit na jednoho z trojice Švédsko, Švýcarsko či Finsko. Přehled play off, tabulky skupin a postupový klíč do čtvrtfinále najdete v článku. Hokejový program žen na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Kdy hrají Češky na ZOH 2026? Program ledního hokeje žen
- USA – ČESKO 5:1, čtvrtek 5. 2., 16:40
- ČESKO – Švýcarsko 3:4sn, pátek 6. 2., 14:40
- ČESKO – Finsko 2:0, neděle 8. 2., 21:10
- Kanada – ČESKO 1:5, pondělí 9. 2., 21:10
Program play off v hokeji žen na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|pátek 13. února
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|sobota 14. února
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pondělí 16. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|čtvrtek 19. února
|14:40
|O třetí místo
|19:10
|Finále
Skupina A v hokeji žen na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|15:1
|9
|2
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|9:1
|6
|3
Česko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4
Švýcarsko
|3
|0
|1
|0
|2
|4:12
|2
|5
Finsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:7
|0
Skupina B v hokeji žen na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|3
|3
|0
|0
|0
|14:2
|9
|2
Itálie
|3
|2
|0
|0
|1
|8:9
|6
|3
Německo
|3
|1
|1
|0
|1
|8:7
|5
|4
Japonsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|5
Francie
|4
|0
|0
|1
|3
|4:13
|1
Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji žen na ZOH 2026?
- O podobě čtvrtfinále rozhoduje pořadí ve skupinách. V této fázi se hraje každý s každým.
- Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A (ČESKO) a tři nejlepší ze skupiny B.
- Čtvrtfinálové dvojice se skládají systémem 1A - 3B, 2A - 2B, 3A - 1B, 4A - 5A.
- Čtvrtfinále a další zápasy play off se hrají na jeden zápas.
S kým mohou Češky hrát ve čtvrtfinále?
- Švédsko - s momentálně vedoucím týmem skupiny B si české hokejistky zahrají, pokud setrvají na třetím místě ve skupině A. Stane se tak v případě porážky Švýcarek s Finkami a následně jakékoliv prohry Finska v dohrávaném duelu s Kanadou.
- Švýcarsko - do odvety se soupeřkami ze skupiny A nastoupí Češky v případě, že Finsko porazí Švýcarky a následně i Kanaďanky minimálně o dva body, což by Česko odsunulo na čtvrté místo.
- Finsko - proti týmu, nad kterým si Češky připsaly jediné vítězství ve skupině A, nastoupí znovu v případě, že Švýcarky zvítězí nad Finkami, kterým by následně nepomohla ani případná výhra nad Kanadou.