Pavouk play off v hokeji žen na ZOH 2026: kdy hrají Češky čtvrtfinále?
České "lvice" čeká čtvrtfinále. Jméno soupeře zatím neznají, ale podle pořadí ve skupině B mohou naše reprezentantky narazit na Švédsko, Japonsko, Německo nebo Francii. Ve skupině A Češky aktuálně drží druhou příčku a dnes je čeká bitva s Kanadou. O konečném pořadí a soupeři pro český tým se definitivně rozhodne až ve čtvrtek, kdy se dohraje odložený zápas Finska s Kanadou. Přehled play off, tabulky skupin a postupový klíč do čtvrtfinále najdete v článku. Hokejový program žen na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Kdy hrají Češky na ZOH 2026? Program ledního hokeje žen
- USA – ČESKO 5:1, čtvrtek 5. 2., 16:40
- ČESKO – Švýcarsko 3:4sn, pátek 6. 2., 14:40
- ČESKO – Finsko 2:0, neděle 8. 2., 21:10
- Kanada – ČESKO, pondělí 9. 2., 21:10
Program play off v hokeji žen na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|pátek 13. února
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|sobota 14. února
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pondělí 16. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|čtvrtek 19. února
|14:40
|O třetí místo
|19:10
|Finále
Skupina A v hokeji žen na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|6:9
|4
|3
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|4
Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:7
|2
|5
Finsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:7
|0
Skupina B v hokeji žen na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|3
|3
|0
|0
|0
|14:2
|9
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3
Japonsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:7
|3
|3
Itálie
|2
|1
|0
|0
|1
|5:7
|3
|5
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:11
|0
Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji žen na ZOH 2026?
- O podobě čtvrtfinále rozhoduje pořadí ve skupinách. V této fázi se hraje každý s každým.
- Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A (ČESKO) a tři nejlepší ze skupiny B.
- Čtvrtfinálové dvojice se skládají systémem 1A - 3B, 2A - 2B, 3A - 1B, 4A - 5A.
- Čtvrtfinále a další zápasy play off se hrají na jeden zápas.