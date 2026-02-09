Předplatné

Pavouk play off v hokeji žen na ZOH 2026: kdy hrají Češky čtvrtfinále?

České hokejistky se radují z gólu na olympijských hrách
České hokejistky se radují z gólu na olympijských hrách
Trenérka ženské reprezentace Carla MacLeodová
Česká hokejistka Kristýna Kaltounková v akci na ZOH 2026 proti Švýcarsku
České hokejistky se radují z gólu proti Švýcarsku na ZOH 2026
ZOH 2026
České "lvice" čeká čtvrtfinále. Jméno soupeře zatím neznají, ale podle pořadí ve skupině B mohou naše reprezentantky narazit na Švédsko, Japonsko, Německo nebo Francii. Ve skupině A Češky aktuálně drží druhou příčku a dnes je čeká bitva s Kanadou. O konečném pořadí a soupeři pro český tým se definitivně rozhodne až ve čtvrtek, kdy se dohraje odložený zápas Finska s Kanadou. Přehled play off, tabulky skupin a postupový klíč do čtvrtfinále najdete v článku. Hokejový program žen na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Kdy hrají Češky na ZOH 2026? Program ledního hokeje žen

Program play off v hokeji žen na ZOH 2026

ČasZápasFáze
pátek 13. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
sobota 14. února
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pondělí 16. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
čtvrtek 19. února
14:40 O třetí místo
19:10 Finále

Skupina A v hokeji žen na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1USA2200010:16
2Česko310116:94
3Kanada110004:03
4Švýcarsko201014:72
5Finsko200020:70

    Skupina B v hokeji žen na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Švédsko3300014:29
    2Německo210016:63
    3Japonsko210015:73
    3Itálie210015:73
    5Francie300033:110

      Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji žen na ZOH 2026?

      • O podobě čtvrtfinále rozhoduje pořadí ve skupinách. V této fázi se hraje každý s každým.
      • Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A (ČESKO) a tři nejlepší ze skupiny B.
      • Čtvrtfinálové dvojice se skládají systémem 1A - 3B, 2A - 2B, 3A - 1B, 4A - 5A.
      • Čtvrtfinále a další zápasy play off se hrají na jeden zápas. 

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

      ZOH 2026

