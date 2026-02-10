ONLINE 4. dne ZOH: Americké hvězdy v kombinaci bez medaile. Uzavřený trénink hokejistů
Olympijský maraton v Itálii pokračuje čtvrtým dnem. Biatlonisté absolvovali vytrvalostní závo, nejlepší Čech Vítězslav Hornig byl šestadvacátý. Velká pozornost ovšem patřila českému běžci na lyžích Jiřímu Tužovi, který senzační jízdou v klasickém sprintu ve finále vybojoval páté místo. ONLINE přenos ze čtvrtého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 4. dne na ZOH:
- Český lyžař Jiří Tuž se v klasickém sprintu probojoval až do finále, ve kterém doběhl pátý. Více čtěte ZDE>>>
- Ze dvou českých dvojic si v týmové alpské kombinaci lépe vedly Barbora Nováková s Martinou Dubovskou, které díky šestému slalomářskému času druhé jmenované i řadě výpadků soupeřek obsadily 16. místo.
- Českým biatlonistům se ve vytrvalostním závodu nedařilo. nejlepším z nich byl v Anterselvě Vítězslav Hornig až na 26. místě. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
Trénink reprezentace skončil, hráči právě mluví s novináři. Většina z nich ani netušila, že je trénink uzavřený a bez přístupu médií.
Výpadek postihl ve slalomu v rámci týmové alpské kombinace slovenskou hvězdu Petru Vlhovou, která se postavila na soutěžní svah po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena a dvěma operacemi. Triumf překvapivě slaví rakouské lyžařky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Americké favoritky Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová skončily až čtvrté, ačkoliv po sjezdu díky Johnsonové vedly.
Parádní návrat! Vytrvalostní závod biatlonistů ovládl Johan-Olav Botn. Nor, jenž v úvodu sezony vedl senzačně Světový pohár. Den před Štědrým dnem to však byl on, kdo našel mrtvého kamaráda Siverta Bakkena.
Dva díly SP pak vynechal, objevil se až v Novém Městě na Moravě, kde ještě jeho výsledky nebyly úplně top. Na olympijské hry se ale připravil skvěle a při průjezdu cílem, kde věděl, že si právě vyjel životní zlato, se mohl podívat k nebi a ukázat tam prstem.
Toto gesto bylo naprosto výmluvné: Ta je i tvoje, Siverte! Druhý skončil Francouz Eric Perrot, třetí další nor Sturla Holm Laegreid. Nejlepším českým závodníkem je Vítězslav Hornig na 26. místě.
Česká biatlonistka Markéta Davidová bojuje na ZOH s bolestmi zad. kritikou po svém nevydařeném úseku ve smíšené štafetě. Více čtěte ZDE>>>
Finálový zázrak už se nekonal, i tak zajel Jiří Tuž ve sprintu klasicky životní závod. Pátým místem vyrovnal své kariérní maximum, ovšem na mnohem větší akci než je Světový pohár.
Jak poznamenala Kateřina Neumannová v přenosu ČT sport, měl Tuž nevýhodu oproti postoupivším z prvního semifinále v podobě kratšího odpočinku. Čech lehce zaspal na startu, držel se ale na čtvrté příčce. Před ním se však hned vytvořila mezera, za níž byli Klaebo, Američan Ogden a další nor Vike.
Klaebo se rozhodl, že tentokrát neponechá nic náhodě a brzy všem odjel. Cílem za ním projeli Ben Ogden a Oscar Vike. Pódium ženského sprintu zcela ovládly Švédky - 1. Svahnová, 2. Sundlingová, 3. Dahlqvistová. Více čtěte ZDE>>>
Český hokejový tým se právě přesouvá mezi hlavní a tréninkovou halou, kde absolvuje oficiální focení. Trénink je na programu od 14:30, ale médiím zůstane uzavřený.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa obsadil v první části kvalifikace jízdy v boulích 24. místo a nedostal se mezi deset přímo postupujících do finále. Druhou šanci bude mít ve čtvrtek, kdy si účast v bojích o medaile zajistí v Livignu dalších deset závodníků.
Prvním překvapením ženského sprintu klasicky bylo vyřazení druhé ženy pořadí Světového poháru v této disciplíně Švýcarky Nadine Fähndrichové, která ve druhém čtvrtfinále skončila až pátá. Kateřina Janatová předvedla hlavně v závěru velmi bojovný výkon, ale v nejpomalejší rozjížďce nakonec skončila na třetím místě a postup jí unikl o jedinou desetinu sekundy. Celkově tak Janatové v závodu patří patnáctá příčka. Tato fáze byla konečnou ale i pro další velké hvězdy včetně Jessie Digginsové, Johanny Hagströmové či Jasmin Jönsuuové.
Kombinační sjezd v Cortině vyhrála vítězka individuálního závodu Američanka Breezy Johnsonová a útočí na druhé zlato. Náskok šesti setin sekundy před Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou bude v odpoledním slalomu hájit hvězda nejtočivější disciplíny Mikaela Shiffrinová. České lyžařky jsou ve třetí desítce pořadí.
Reportér iSportu Zdeněk Janda v Miláně právě mluvil s Kari Jalonenem, bývalým reprezentačním koučem, který zdraví všechny české fanoušky a moc děkuje za podporu!
České hokejistky po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Více čtěte ZDE>>>
Na ZOH se stihl odehrát trapas. Má ho na svědomí komentátor stanice NBC Todd Richards, který si po vysílání zapomněl vypnout mikrofon. Jakmile si Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, v přímém přenosu spustil: „To byla nuda. To byla taková nuda! Více čtěte ZDE>>>
Kvalifikaci mužů ve sprintu klasicky ovládl suverén běžeckých stop Johannes Hösflot Klaebo. Z Čechů se kvalifikovali ze skvělého čtvrtého místa Jiří Tuž a čtrnáctý Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále, které odstartuje ve 12.20, uvidíme Tuže ve třetím rozběhu (12.34), Černý pojede v posledním pátém čtvrtfinále (12.48). Klaeba můžete sledovat hned v tom prvním.
Kateřina Janatová se ve sprintu klasicky kvalifikovala do čtvrtfinále. Do něj postupuje třicet závodnic, české běžkyni na lyžích patřilo v kvalifikaci 25. místo. Další fáze závodu startuje v 11.45. Zvítězila Švédka Linn Svahnová. Za chvíli odstartuje kvalifikace mužů. Soupeřkami Janatové ve čtvrtfinále číslo 4 budou Maja Dahlqvistová, Federica Cassolová, Jasmin Kaharaová, Jessie Digginsová a Heidi Bucherová.
Znamená drsný pád a ošklivá zlomenina nohy lyžařské superstar konec její kariréry? Teď už definitivní? Podle jejího otce ano. Alan Kildow se k pádu Lindsey Vonnové poprvé vyjádřil několik desítek hodin poté. „Má 41 let a tohle je konec její kariéry. Lindsey už žádné další závody nepojede, dokud k tomu mám co říct,“ hlásil. Více čtěte ZDE>>>
Už ve čtvrtek vstoupí čeští hokejisté do turnaje na ZOH, a to hned proti hvězdné Kanadě. Web iSport se zaměřil na jejich výkony v dosavadním ročníku slavné zámořské NHL a oznámkoval je. Nejlepší desítky dosáhli pouze dva hráči. Jak si vedou ostatní? Více čtěte ZDE>>>
Nejsledovanějším přenosem prvního olympijského víkendu na ČT Sport byla nedělní smíšená štafeta biatlonu, kterou v televizi a na streamu sledovalo 1,759 milionu diváků při podílu na sledovanosti 54,6 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,1 milionu diváků a šlo tak o nejsledovanější biatlonový přenos v historii České televize (ČT).
Druhým nejsledovanějším přenosem byl paralelní obří slalom ve snowboardingu, který sledovalo 1,614 milionu diváků při podílu na sledovanosti 51,35 procenta. Zásah převýšil 2,465 milionu diváků. I to byl nejsledovanější snowboardingový přenos v historii ČT.
Třetím nejsledovanějším olympijským přenosem víkendu bylo rychlobruslení mužů na 5000 metrů, které si nenechalo ujít 1,346 milionu diváků s podílem na trhu 44,2 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,39 milionu diváků.
Páteční slavnostní ceremoniál zahájení XXV. zimních olympijských her, který nabídl program ČT sport, sledovalo 1,25 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 38,47 procenta. Celkový zásah přenosu byl 2,5 milionu diváků.
ÚTERÝ 10. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 9:15 běh na lyžích sprint klasicky - ženy - kvalifikace (Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská),
- 9:55 běh na lyžích sprint klasicky - muži - kvalifikace (Bauer, Černý, Novák, Ophoff, Tuž),
- 10:30 sjezdové lyžování - kombinace ženy - sjezd (Labaštová, Negri),
- 11:15 akrobatické lyžování - boule - muži - 1. kolo kvalifikace (Kroupa),
- 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle - muži - finále,
- 12:56 rychlobruslení na krátké dráze - smíšená štafeta,
- 13:13 běh na lyžích sprint klasicky - ženy a muži - finále,
- 13:30 biatlon - vytrvalostní závod 20 km muži (Hornig, Karlík, Krčmář, Mikyska, Hák),
- 14:00 sjezdové lyžování - kombinace ženy - slalom (Dubovská, Nováková),
- 14:05 curling - smíšené dvojice - o 3. místo,
- 17:00 saně ženy - 3. a 4. jízda,
- 18:05 curling - smíšené dvojice - finále,
- 18:30 krasobruslení - muži krátký program,
- 18:45 skoky na lyžích - smíšená družstva.
Česká snowboardistka Eva Adamczyková v rozhovoru pro iSport mluvila o snowboardcrossu, který ji čeká v pátek, ale také hodnotila zlatý úspěch její kolegyně Zuzany Maděrové. Více čtěte ZDE>>>
Slavná americká lyžařka Lindsey Vonnová se poprvé vyyjádřila ke svému pádu z neděle, kdy ji musel do nemocnice transportovat vrtulník. Pád jí způsobil zlomeninu holenní kosti. Přiznala bolesti, ale i tradičně velkou kuráž. „Zkusila jsem, snila jsem a skočila jsem,“ napsala na svém instagramu. Více čtěte ZDE>>>