ONLINE 4. dne ZOH: Davidová věří, že si ještě zazávodí, uzavřený trénink hokejistů
Olympijský maraton v Itálii pokračuje čtvrtým dnem. Biatlonisté pod vedením Michala Krčmáře jedou vytrvalostní závod na 20 km. Velká pozornost ovšem patřila českému běžkaři Jiřímu Tužovi, který senzační jízdou v klasickém sprintu ve finále vybojoval páté místo. ONLINE přenos ze čtvrtého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 4. dne na ZOH:
- Český lyžař Jiří Tuž se v klasickém sprintu probojoval až do finále, ve kterém si zasoutěžil o medaile. Na cenný kov ale nedosáhl, doběhl pátý. Lyžařce Kateřině Janatové o jedinou desetinu sekundy unikl postup do semifinále sprintu klasicky.
- Sjezd a slalom v úterý absolvují alpské lyžařky, mezi kterými nechybí i Češky. Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Marie Negri a Alena Labaštová po kombinačním sjezdu figurují ve třetí desítce pořadí. ONLINE přenos ZDE >>>
- V Anterselvě je od 13.30 na programu vytrvalostní závod mužů. Českými biatlonisty na 20 kilometrů dlouhé tratí jsou Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Mikuláš Karlík. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
Finálový zázrak už se nekonal, i tak zajel Jiří Tuž ve sprintu klasicky životní závod. Pátým místem vyrovnal své kariérní maximum, ovšem na mnohem větší akci než je Světový pohár. Jak poznamenala Kateřina Neumannová v přenosu ČT sport, měl Tuž nevýhodu oproti postoupivším z prvního semifinále v podobě kratšího odpočinku. Čech lehce zaspal na startu, držel se ale na čtvrté příčce. Před ním se však hned vytvořila mezera, za níž byli Klaebo, Američan Ogden a další nor Vike. Klaebo se rozhodl, že tentokrát neponechá nic náhodě a brzy všem odjel. Cílem za ním projeli Ben Ogden a Oscar Vike. Pódium ženského sprintu zcela ovládly Švédky - 1. Svahnová, 2. Sundlingová, 3. Dahlqvistová.
Český hokejový tým se právě přesouvá mezi hlavní a tréninkovou halou, kde absolvuje oficiální focení. Trénink je na programu od 14:30, ale médiím zůstane uzavřený.
Tohle je senzace! Jiří Tuž se probojoval z 1. místa druhého semifinále do finále úterního sprintu klasicky, v němž se utká mimo jiné se superstar běžeckého lyžování Johannesem Hösflotem Klaebem. Finále startuje ve 13.38.
Markéta Davidová se po smíšené štafetě vrací do bojovné nálady a věří, že si na ZOH ještě zazávodí. Česká biatlonistka ale také nechce nikomu zabírat místo.
Jiří Tuž ve své čtvrtfinálové jízdě předvedl další výborný výkon a ve třetí rozjížďce ho až v cílové rovince předstihl domácí Simone Mocellini. Jednalo se však o pomalejší čtvrtfinále. Do semifinále jen těsně nepostoupil Ondřej Černý, o jehož výsledku rozhodoval fotofiniš. Podle toho postoupil Itala Simone Dapra. V neprospěch Černého hrál také fakt, že se jednalo o nejpomalejší rozjížďku, tudíž nehrozil ani postup na čas.
Markéta Davidová poprvé po nevydařené smíšené štafetě v Anterselvě promluvila s médii. Podrobně vysvětlila svoji situaci a ocenila reakci přátel i veřenosti na sociálních sítích. „Nikdo mi do očí neřekl, že by mi to vyčítal. Tak doufám, že se to neděje za mými zády. Ale nemyslím si. Musím říct, že na mém instagramu se strhla vlna pozitivních zpráv. Hrozně mě to překvapilo a potěšilo, že tam mám takovou komunitu, která za mnou stojí, i když se nepovedlo vše, co se mohlo nepovést. Moc si toho vážím a moc jim za to děkuju."
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa obsadil v první části kvalifikace jízdy v boulích 24. místo a nedostal se mezi deset přímo postupujících do finále. Druhou šanci bude mít ve čtvrtek, kdy si účast v bojích o medaile zajistí v Livignu dalších deset závodníků.
Prvním překvapením ženského sprintu klasicky bylo vyřazení druhé ženy pořadí Světového poháru v této disciplíně Švýcarky Nadine Fähndrichové, která ve druhém čtvrtfinále skončila až pátá. Kateřina Janatová předvedla hlavně v závěru velmi bojovný výkon, ale v nejpomalejší rozjížďce nakonec skončila na třetím místě a postup jí unikl o jedinou desetinu sekundy. Celkově tak Janatové v závodu patří patnáctá příčka. Tato fáze byla konečnou ale i pro další velké hvězdy včetně Jessie Digginsové, Johanny Hagströmové či Jasmin Jönsuuové.
Kombinační sjezd v Cortině vyhrála vítězka individuálního závodu Američanka Breezy Johnsonová a útočí na druhé zlato. Náskok šesti setin sekundy před Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou bude v odpoledním slalomu hájit hvězda nejtočivější disciplíny Mikaela Shiffrinová. České lyžařky jsou ve třetí desítce pořadí.
Reportér iSportu Zdeněk Janda v Miláně právě mluvil s Kari Jalonenem, bývalým reprezentačním koučem, který zdraví všechny české fanoušky a moc děkuje za podporu!
České hokejistky po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Více čtěte ZDE>>>
Na ZOH se stihl odehrát trapas. Má ho na svědomí komentátor stanice NBC Todd Richards, který si po vysílání zapomněl vypnout mikrofon. Jakmile si Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, v přímém přenosu spustil: „To byla nuda. To byla taková nuda! Více čtěte ZDE>>>
Kvalifikaci mužů ve sprintu klasicky ovládl suverén běžeckých stop Johannes Hösflot Klaebo. Z Čechů se kvalifikovali ze skvělého čtvrtého místa Jiří Tuž a čtrnáctý Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále, které odstartuje ve 12.20, uvidíme Tuže ve třetím rozběhu (12.34), Černý pojede v posledním pátém čtvrtfinále (12.48). Klaeba můžete sledovat hned v tom prvním.
Kateřina Janatová se ve sprintu klasicky kvalifikovala do čtvrtfinále. Do něj postupuje třicet závodnic, české běžkyni na lyžích patřilo v kvalifikaci 25. místo. Další fáze závodu startuje v 11.45. Zvítězila Švédka Linn Svahnová. Za chvíli odstartuje kvalifikace mužů. Soupeřkami Janatové ve čtvrtfinále číslo 4 budou Maja Dahlqvistová, Federica Cassolová, Jasmin Kaharaová, Jessie Digginsová a Heidi Bucherová.
Znamená drsný pád a ošklivá zlomenina nohy lyžařské superstar konec její kariréry? Teď už definitivní? Podle jejího otce ano. Alan Kildow se k pádu Lindsey Vonnové poprvé vyjádřil několik desítek hodin poté. „Má 41 let a tohle je konec její kariéry. Lindsey už žádné další závody nepojede, dokud k tomu mám co říct,“ hlásil. Více čtěte ZDE>>>