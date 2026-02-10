ONLINE 4. dne ZOH: Janatové o jedinou desetinu unikl postup, Tuž je v semifinále
Olympijský maraton v Itálii pokračuje čtvrtým dnem. Největší pozornost u českých fanoušků bude pravděpodobně patřit biatlonistům, kteří pod vedením Michala Krčmáře jedou vytrvalostní závod na 20 km. České lyžařky nastupují do kombinace sjezdu a slalomu. Představují se také běžkyně a běžkaři v klasickém sprintu. ONLINE přenos ze čtvrtého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 4. dne na ZOH:
- Lyžařce Kateřině Janatové o jedinou desetinu sekundy unikl postup do semifinále sprintu klasicky. Další Čech Jiří Tuž se v kvalifikaci klasiky blýskl čtvrtým časem. Do vyřazovacích jízd postoupil v Teseru i čtrnáctý Ondřej Černý. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- Sjezd a slalom v úterý absolvují alpské lyžařky, mezi kterými nechybí i Češky. Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Marie Negri a Alena Labaštová po kombinačním sjezdu figurují ve třetí desítce pořadí. ONLINE přenos ZDE >>>
- V Anterselvě je od 13.30 na programu vytrvalostní závod mužů. Českými biatlonisty na 20 kilometrů dlouhé tratí jsou Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Mikuláš Karlík. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
Jiří Tuž ve své čtvrtfinálové jízdě předvedl další výborný výkon a ve třetí rozjížďce ho až v cílové rovince předstihl domácí Simone Mocellini. Jednalo se však o pomalejší čtvrtfinále. Do semifinále jen těsně nepostoupil Ondřej Černý, o jehož výsledku rozhodoval fotofiniš. Podle toho postoupil Itala Simone Dapra. V neprospěch Černého hrál také fakt, že se jednalo o nejpomalejší rozjížďku, tudíž nehrozil ani postup na čas.
Markéta Davidová poprvé po nevydařené smíšené štafetě v Anterselvě provmluvila s médii. Podrobně vysvětlila svoji stiuaci a ocenila reakci přátel i veřenosti na sociálních sítích. „Nikdo mi do očí neřekl, že by mi to vyčítal. Tak doufám, že se to neděje za mými zády. Ale nemyslím si. Musím říct, že na mém instagramu se strhla vlna pozitivních zpráv. Hrozně mě to překvapilo a potěšilo, že tam mám takovou komunitu, která za mnou stojí, i když se nepovedlo vše, co se mohlo nepovést. Moc si toho vážím a moc jim za to děkuju."
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa obsadil v první části kvalifikace jízdy v boulích 24. místo a nedostal se mezi deset přímo postupujících do finále. Druhou šanci bude mít ve čtvrtek, kdy si účast v bojích o medaile zajistí v Livignu dalších deset závodníků.
Prvním překvapením ženského sprintu klasicky bylo vyřazení druhé ženy pořadí Světového poháru v této disciplíně Švýcarky Nadine Fähndrichové, která ve druhém čtvrtfinále skončila až pátá. Kateřina Janatová předvedla hlavně v závěru velmi bojovný výkon, ale v nejpomalejší rozjížďce nakonec skončila na třetím místě a postup jí unikl o jedinou desetinu sekundy. Celkově tak Janatové v závodu patří patnáctá příčka. Tato fáze byla konečnou ale i pro další velké hvězdy včetně Jessie Digginsové, Johanny Hagströmové či Jasmin Jönsuuové.
Kombinační sjezd v Cortině vyhrála vítězka individuálního závodu Američanka Breezy Johnsonová a útočí na druhé zlato. Náskok šesti setin sekundy před Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou bude v odpoledním slalomu hájit hvězda nejtočivější disciplíny Mikaela Shiffrinová. České lyžařky jsou ve třetí desítce pořadí.
Reportér iSportu Zdeněk Janda v Miláně právě mluvil s Kari Jalonenem, bývalým reprezentačním koučem, který zdraví všechny české fanoušky a moc děkuje za podporu!
České hokejistky po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Více čtěte ZDE>>>
Na ZOH se stihl odehrát trapas. Má ho na svědomí komentátor stanice NBC Todd Richards, který si po vysílání zapomněl vypnout mikrofon. Jakmile si Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, v přímém přenosu spustil: „To byla nuda. To byla taková nuda! Více čtěte ZDE>>>
Kvalifikaci mužů ve sprintu klasicky ovládl suverén běžeckých stop Johannes Hösflot Klaebo. Z Čechů se kvalifikovali ze skvělého čtvrtého místa Jiří Tuž a čtrnáctý Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále, které odstartuje ve 12.20, uvidíme Tuže ve třetím rozběhu (12.34), Černý pojede v posledním pátém čtvrtfinále (12.48). Klaeba můžete sledovat hned v tom prvním.
Kateřina Janatová se ve sprintu klasicky kvalifikovala do čtvrtfinále. Do něj postupuje třicet závodnic, české běžkyni na lyžích patřilo v kvalifikaci 25. místo. Další fáze závodu startuje v 11.45. Zvítězila Švédka Linn Svahnová. Za chvíli odstartuje kvalifikace mužů. Soupeřkami Janatové ve čtvrtfinále číslo 4 budou Maja Dahlqvistová, Federica Cassolová, Jasmin Kaharaová, Jessie Digginsová a Heidi Bucherová.
Znamená drsný pád a ošklivá zlomenina nohy lyžařské superstar konec její kariréry? Teď už definitivní? Podle jejího otce ano. Alan Kildow se k pádu Lindsey Vonnové poprvé vyjádřil několik desítek hodin poté. „Má 41 let a tohle je konec její kariéry. Lindsey už žádné další závody nepojede, dokud k tomu mám co říct,“ hlásil. Více čtěte ZDE>>>
Už ve čtvrtek vstoupí čeští hokejisté do turnaje na ZOH, a to hned proti hvězdné Kanadě. Web iSport se zaměřil na jejich výkony v dosavadním ročníku slavné zámořské NHL a oznámkoval je. Nejlepší desítky dosáhli pouze dva hráči. Jak si vedou ostatní? Více čtěte ZDE>>>
Nejsledovanějším přenosem prvního olympijského víkendu na ČT Sport byla nedělní smíšená štafeta biatlonu, kterou v televizi a na streamu sledovalo 1,759 milionu diváků při podílu na sledovanosti 54,6 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,1 milionu diváků a šlo tak o nejsledovanější biatlonový přenos v historii České televize (ČT).
Druhým nejsledovanějším přenosem byl paralelní obří slalom ve snowboardingu, který sledovalo 1,614 milionu diváků při podílu na sledovanosti 51,35 procenta. Zásah převýšil 2,465 milionu diváků. I to byl nejsledovanější snowboardingový přenos v historii ČT.
Třetím nejsledovanějším olympijským přenosem víkendu bylo rychlobruslení mužů na 5000 metrů, které si nenechalo ujít 1,346 milionu diváků s podílem na trhu 44,2 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,39 milionu diváků.
Páteční slavnostní ceremoniál zahájení XXV. zimních olympijských her, který nabídl program ČT sport, sledovalo 1,25 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 38,47 procenta. Celkový zásah přenosu byl 2,5 milionu diváků.
ÚTERÝ 10. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 9:15 běh na lyžích sprint klasicky - ženy - kvalifikace (Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská),
- 9:55 běh na lyžích sprint klasicky - muži - kvalifikace (Bauer, Černý, Novák, Ophoff, Tuž),
- 10:30 sjezdové lyžování - kombinace ženy - sjezd (Labaštová, Negri),
- 11:15 akrobatické lyžování - boule - muži - 1. kolo kvalifikace (Kroupa),
- 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle - muži - finále,
- 12:56 rychlobruslení na krátké dráze - smíšená štafeta,
- 13:13 běh na lyžích sprint klasicky - ženy a muži - finále,
- 13:30 biatlon - vytrvalostní závod 20 km muži (Hornig, Karlík, Krčmář, Mikyska, Hák),
- 14:00 sjezdové lyžování - kombinace ženy - slalom (Dubovská, Nováková),
- 14:05 curling - smíšené dvojice - o 3. místo,
- 17:00 saně ženy - 3. a 4. jízda,
- 18:05 curling - smíšené dvojice - finále,
- 18:30 krasobruslení - muži krátký program,
- 18:45 skoky na lyžích - smíšená družstva.
Česká snowboardistka Eva Adamczyková v rozhovoru pro iSport mluvila o snowboardcrossu, který ji čeká v pátek, ale také hodnotila zlatý úspěch její kolegyně Zuzany Maděrové. Více čtěte ZDE>>>