ONLINE 4. dne ZOH: Vytrvalostní závod biatlonistů, lyžař Tuž se blýskl v kvalifikaci

Vítězslav Hornig na trati olympijské smíšené štafety
Vítězslav Hornig na trati olympijské smíšené štafety
Michal Krčmář během stíhacího závodu v&nbsp;Annecy
Vítězslav Hornig na střelnici v Anterselvě
Michal Krčmář ve stíhačce bojoval, nakonec obhájil své 18. místo ze sprintu
Vítězslav Hornig na střelnici v Anterselvě
Michal Krčmář na trati nedělní mužské štafety v německém Oberhofu
ZOH 2026
Olympijský maraton v Itálii pokračuje čtvrtým dnem. Největší pozornost u českých fanoušků bude pravděpodobně patřit biatlonistům, kteří pod vedením Michala Krčmáře jedou vytrvalostní závod na 20 km. České lyžařky nastupují do kombinace sjezdu a slalomu. Představují se také běžkyně a běžkaři v klasickém sprintu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>

 

České vrcholy 4. dne na ZOH:

  • V kvalifikaci lyžařského sprintu na olympijských hrách uspěla z českých reprezentantek jen Kateřina Janatová. Sedmá žena ze sobotního skiatlonu obsadila 25. místo. Anna Marie Jaklová, Barbora Antošová a Tereza Beranová v závodu klasickou technikou nepostoupily.
    Lyžař Jiří Tuž se blýskl v kvalifikaci olympijského sprintu klasickou technikou čtvrtým časem. Do vyřazovacích jízd postoupil v Teseru i čtrnáctý Ondřej Černý.
  • Sjezd a slalom v úterý absolvují alpské lyžařky, mezi kterými nechybí i Češky. Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Marie Negri a Alena Labaštová startují v kvalifikaci od 10:30. ONLINE přenos ZDE>>>
  • V Anterselvě je od 13:30 na programu vytrvalostní závod mužů. Českými biatlonisty na 20 kilometrů dlouhé tratí jsou Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Mikuláš Karlík. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 10. února 2026

Lední hokej
10. února 2026 · 10:48

České hokejistky po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Více čtěte ZDE>>>

Snowboarding
10. února 2026 · 10:32

Na ZOH se stihl odehrát trapas. Má ho na svědomí komentátor stanice NBC Todd Richards, který si po vysílání zapomněl vypnout mikrofon. Jakmile si Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, v přímém přenosu spustil: „To byla nuda. To byla taková nuda! Více čtěte ZDE>>>

Běh na lyžích
10. února 2026 · 10:20

Kvalifikaci mužů ve sprintu klasicky ovládl suverén běžeckých stop Johannes Hösflot Klaebo. Z Čechů se kvalifikovali ze skvělého čtvrtého místa Jiří Tuž a čtrnáctý Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále, které odstartuje ve 12.20, uvidíme Tuže ve třetím rozběhu (12.34), Černý pojede v posledním pátém čtvrtfinále (12.48). Klaeba můžete sledovat hned v tom prvním.

Český běžec na lyžích Jiří Tuž
Český běžec na lyžích Jiří Tuž
Běh na lyžích
10. února 2026 · 09:49

Kateřina Janatová se ve sprintu klasicky kvalifikovala do čtvrtfinále. Do něj postupuje třicet závodnic, české běžkyni na lyžích patřilo v kvalifikaci 25. místo. Další fáze závodu startuje v 11.45. Zvítězila Švédka Linn Svahnová. Za chvíli odstartuje kvalifikace mužů. Soupeřkami Janatové ve čtvrtfinále číslo 4 budou Maja Dahlqvistová, Federica Cassolová, Jasmin Kaharaová, Jessie Digginsová a Heidi Bucherová.

Lední hokej
10. února 2026 · 08:00

Už ve čtvrtek vstoupí čeští hokejisté do turnaje na ZOH, a to hned proti hvězdné Kanadě. Web iSport se zaměřil na jejich výkony v dosavadním ročníku slavné zámořské NHL a oznámkoval je. Nejlepší desítky dosáhli pouze dva hráči. Jak si vedou ostatní? Více čtěte ZDE>>>

 

10. února 2026 · 07:12

Nejsledovanějším přenosem prvního olympijského víkendu na ČT Sport byla nedělní smíšená štafeta biatlonu, kterou v televizi a na streamu sledovalo 1,759 milionu diváků při podílu na sledovanosti 54,6 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,1 milionu diváků a šlo tak o nejsledovanější biatlonový přenos v historii České televize (ČT). 

Druhým nejsledovanějším přenosem byl paralelní obří slalom ve snowboardingu, který sledovalo 1,614 milionu diváků při podílu na sledovanosti 51,35 procenta. Zásah převýšil 2,465 milionu diváků. I to byl nejsledovanější snowboardingový přenos v historii ČT.

Třetím nejsledovanějším olympijským přenosem víkendu bylo rychlobruslení mužů na 5000 metrů, které si nenechalo ujít 1,346 milionu diváků s podílem na trhu 44,2 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,39 milionu diváků.

Páteční slavnostní ceremoniál zahájení XXV. zimních olympijských her, který nabídl program ČT sport, sledovalo 1,25 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 38,47 procenta. Celkový zásah přenosu byl 2,5 milionu diváků.

Skoky na lyžích
10. února 2026 · 07:00

ÚTERÝ 10. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):

  • 9:15 běh na lyžích sprint klasicky - ženy - kvalifikace (Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská),
  • 9:55 běh na lyžích sprint klasicky - muži - kvalifikace (Bauer, Černý, Novák, Ophoff, Tuž),
  • 10:30 sjezdové lyžování - kombinace ženy - sjezd (Labaštová, Negri),
  • 11:15 akrobatické lyžování - boule - muži - 1. kolo kvalifikace (Kroupa),
  • 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle - muži - finále,
  • 12:56 rychlobruslení na krátké dráze - smíšená štafeta,
  • 13:13 běh na lyžích sprint klasicky - ženy a muži - finále,
  • 13:30 biatlon - vytrvalostní závod 20 km muži (Hornig, Karlík, Krčmář, Mikyska, Hák),
  • 14:00 sjezdové lyžování - kombinace ženy - slalom (Dubovská, Nováková),
  • 14:05 curling - smíšené dvojice - o 3. místo,
  • 17:00 saně ženy - 3. a 4. jízda,
  • 18:05 curling - smíšené dvojice - finále,
  • 18:30 krasobruslení - muži krátký program,
  • 18:45 skoky na lyžích - smíšená družstva.
Snowboarding
10. února 2026 · 05:00

Česká snowboardistka Eva Adamczyková v rozhovoru pro iSport mluvila o snowboardcrossu, který ji čeká v pátek, ale také hodnotila zlatý úspěch její kolegyně Zuzany Maděrové. Více čtěte ZDE>>>

Česká snowboardkrosařka Eva Adamczyková pro iSport na olympiádě promluvila také o synovi či slavném manželovi
Česká snowboardkrosařka Eva Adamczyková pro iSport na olympiádě promluvila také o synovi či slavném manželovi
Alpské lyžování
10. února 2026 · 03:00

Slavná americká lyžařka Lindsey Vonnová se poprvé vyyjádřila ke svému pádu z neděle, kdy ji musel do nemocnice transportovat vrtulník. Pád jí způsobil zlomeninu holenní kosti. Přiznala bolesti, ale i tradičně velkou kuráž. „Zkusila jsem, snila jsem a skočila jsem,“ napsala na svém instagramu. Více čtěte ZDE>>>

Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla
Lindsey Vonnová v nedělním sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla

Zprávy ze dne 9. února 2026

9. února 2026 · 23:50

Kompletní medailové pořadí ZOH 2026>>>

 

Důležitý moment
Lední hokej
9. února 2026 · 23:33

České hokejistky v posledním utkání základní skupiny A prohrály vysoko 1:5 s favorizovanou Kanadou a do vyřazovací části mohou jít nejlépe ze třetího místa. VÍCE čtěte ZDE>>>

Kanadské hokejistky se radují z gólu proti Česku na ZOH
Kanadské hokejistky se radují z gólu proti Česku na ZOH
Lední hokej
9. února 2026 · 21:57

Hvězdný kanadský výběr vyrazil před startem hokejového turnaje mužů do centra Milána. Tým v čele se Sidneym Crosbym se fotil u slavného Duoma.

Hvězdná parta kanadských hokejistů v čele s kapitánem Sidneym Crosbym při návštěvě centra Milána
Hvězdná parta kanadských hokejistů v čele s kapitánem Sidneym Crosbym při návštěvě centra Milána
Lední hokej
9. února 2026 · 21:41

Julie Pejšová si olympijský debut dlouho neužila. Ve 14. minutě po třetím inkasovaném gólu střídá. V brance už je Michaela Hesová.

Česká brankářka Julie Pejšová na ZOH 2026 proti Kanadě
Česká brankářka Julie Pejšová na ZOH 2026 proti Kanadě
Lední hokej
9. února 2026 · 21:14

České hokejistky připravily v posledním utkání ve skupině proti Kanadě jedno překvapení. V brance dostala šanci třetí gólmanka Julie Pejšová, která v nynější sezoně hájí barvy Milevska.

Česká brankářka Julie Pejšová na ZOH 2026 proti Kanadě
Česká brankářka Julie Pejšová na ZOH 2026 proti Kanadě
Skoky na lyžích
9. února 2026 · 20:52

Novým olympijským vítězem na středním můstku je Němec Philipp Raimund, který dosud nevyhrál jediný závod SP. Stříbro putuje senzačně do Polska. Získal ho devatenáctiletý Kacper Tomasiak. O bronz se podělili Japonec Ren Nikaido a Švýcar Gregor Deschwanden. Propadli Rakušané, jediný v top 10 byl sedmý Stephan Embacher.

Německý skokan Philipp Raimund je novým olympijským vítězem na středním můstku
Německý skokan Philipp Raimund je novým olympijským vítězem na středním můstku

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

