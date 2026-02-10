ONLINE 4. dne ZOH: Vytrvalostní závod biatlonistů, lyžař Tuž se blýskl v kvalifikaci
Olympijský maraton v Itálii pokračuje čtvrtým dnem. Největší pozornost u českých fanoušků bude pravděpodobně patřit biatlonistům, kteří pod vedením Michala Krčmáře jedou vytrvalostní závod na 20 km. České lyžařky nastupují do kombinace sjezdu a slalomu. Představují se také běžkyně a běžkaři v klasickém sprintu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>
České vrcholy 4. dne na ZOH:
- V kvalifikaci lyžařského sprintu na olympijských hrách uspěla z českých reprezentantek jen Kateřina Janatová. Sedmá žena ze sobotního skiatlonu obsadila 25. místo. Anna Marie Jaklová, Barbora Antošová a Tereza Beranová v závodu klasickou technikou nepostoupily.
Lyžař Jiří Tuž se blýskl v kvalifikaci olympijského sprintu klasickou technikou čtvrtým časem. Do vyřazovacích jízd postoupil v Teseru i čtrnáctý Ondřej Černý.
- Sjezd a slalom v úterý absolvují alpské lyžařky, mezi kterými nechybí i Češky. Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Marie Negri a Alena Labaštová startují v kvalifikaci od 10:30. ONLINE přenos ZDE>>>
- V Anterselvě je od 13:30 na programu vytrvalostní závod mužů. Českými biatlonisty na 20 kilometrů dlouhé tratí jsou Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Mikuláš Karlík. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
České hokejistky po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Více čtěte ZDE>>>
Na ZOH se stihl odehrát trapas. Má ho na svědomí komentátor stanice NBC Todd Richards, který si po vysílání zapomněl vypnout mikrofon. Jakmile si Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, v přímém přenosu spustil: „To byla nuda. To byla taková nuda! Více čtěte ZDE>>>
Kvalifikaci mužů ve sprintu klasicky ovládl suverén běžeckých stop Johannes Hösflot Klaebo. Z Čechů se kvalifikovali ze skvělého čtvrtého místa Jiří Tuž a čtrnáctý Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále, které odstartuje ve 12.20, uvidíme Tuže ve třetím rozběhu (12.34), Černý pojede v posledním pátém čtvrtfinále (12.48). Klaeba můžete sledovat hned v tom prvním.
Kateřina Janatová se ve sprintu klasicky kvalifikovala do čtvrtfinále. Do něj postupuje třicet závodnic, české běžkyni na lyžích patřilo v kvalifikaci 25. místo. Další fáze závodu startuje v 11.45. Zvítězila Švédka Linn Svahnová. Za chvíli odstartuje kvalifikace mužů. Soupeřkami Janatové ve čtvrtfinále číslo 4 budou Maja Dahlqvistová, Federica Cassolová, Jasmin Kaharaová, Jessie Digginsová a Heidi Bucherová.
Už ve čtvrtek vstoupí čeští hokejisté do turnaje na ZOH, a to hned proti hvězdné Kanadě. Web iSport se zaměřil na jejich výkony v dosavadním ročníku slavné zámořské NHL a oznámkoval je. Nejlepší desítky dosáhli pouze dva hráči. Jak si vedou ostatní? Více čtěte ZDE>>>
Nejsledovanějším přenosem prvního olympijského víkendu na ČT Sport byla nedělní smíšená štafeta biatlonu, kterou v televizi a na streamu sledovalo 1,759 milionu diváků při podílu na sledovanosti 54,6 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,1 milionu diváků a šlo tak o nejsledovanější biatlonový přenos v historii České televize (ČT).
Druhým nejsledovanějším přenosem byl paralelní obří slalom ve snowboardingu, který sledovalo 1,614 milionu diváků při podílu na sledovanosti 51,35 procenta. Zásah převýšil 2,465 milionu diváků. I to byl nejsledovanější snowboardingový přenos v historii ČT.
Třetím nejsledovanějším olympijským přenosem víkendu bylo rychlobruslení mužů na 5000 metrů, které si nenechalo ujít 1,346 milionu diváků s podílem na trhu 44,2 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,39 milionu diváků.
Páteční slavnostní ceremoniál zahájení XXV. zimních olympijských her, který nabídl program ČT sport, sledovalo 1,25 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 38,47 procenta. Celkový zásah přenosu byl 2,5 milionu diváků.
ÚTERÝ 10. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 9:15 běh na lyžích sprint klasicky - ženy - kvalifikace (Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská),
- 9:55 běh na lyžích sprint klasicky - muži - kvalifikace (Bauer, Černý, Novák, Ophoff, Tuž),
- 10:30 sjezdové lyžování - kombinace ženy - sjezd (Labaštová, Negri),
- 11:15 akrobatické lyžování - boule - muži - 1. kolo kvalifikace (Kroupa),
- 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle - muži - finále,
- 12:56 rychlobruslení na krátké dráze - smíšená štafeta,
- 13:13 běh na lyžích sprint klasicky - ženy a muži - finále,
- 13:30 biatlon - vytrvalostní závod 20 km muži (Hornig, Karlík, Krčmář, Mikyska, Hák),
- 14:00 sjezdové lyžování - kombinace ženy - slalom (Dubovská, Nováková),
- 14:05 curling - smíšené dvojice - o 3. místo,
- 17:00 saně ženy - 3. a 4. jízda,
- 18:05 curling - smíšené dvojice - finále,
- 18:30 krasobruslení - muži krátký program,
- 18:45 skoky na lyžích - smíšená družstva.
Česká snowboardistka Eva Adamczyková v rozhovoru pro iSport mluvila o snowboardcrossu, který ji čeká v pátek, ale také hodnotila zlatý úspěch její kolegyně Zuzany Maděrové. Více čtěte ZDE>>>
Slavná americká lyžařka Lindsey Vonnová se poprvé vyyjádřila ke svému pádu z neděle, kdy ji musel do nemocnice transportovat vrtulník. Pád jí způsobil zlomeninu holenní kosti. Přiznala bolesti, ale i tradičně velkou kuráž. „Zkusila jsem, snila jsem a skočila jsem,“ napsala na svém instagramu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. února 2026
České hokejistky v posledním utkání základní skupiny A prohrály vysoko 1:5 s favorizovanou Kanadou a do vyřazovací části mohou jít nejlépe ze třetího místa. VÍCE čtěte ZDE>>>
Hvězdný kanadský výběr vyrazil před startem hokejového turnaje mužů do centra Milána. Tým v čele se Sidneym Crosbym se fotil u slavného Duoma.
Julie Pejšová si olympijský debut dlouho neužila. Ve 14. minutě po třetím inkasovaném gólu střídá. V brance už je Michaela Hesová.
České hokejistky připravily v posledním utkání ve skupině proti Kanadě jedno překvapení. V brance dostala šanci třetí gólmanka Julie Pejšová, která v nynější sezoně hájí barvy Milevska.
Novým olympijským vítězem na středním můstku je Němec Philipp Raimund, který dosud nevyhrál jediný závod SP. Stříbro putuje senzačně do Polska. Získal ho devatenáctiletý Kacper Tomasiak. O bronz se podělili Japonec Ren Nikaido a Švýcar Gregor Deschwanden. Propadli Rakušané, jediný v top 10 byl sedmý Stephan Embacher.