ONLINE 4. dne ZOH: Vytrvalostní závod biatlonistů, zatím nejsledovanější přenos
Olympijský maraton v Itálii pokračuje čtvrtým dnem. Největší pozornost u českých fanoušků bude pravděpodobně patřit biatlonistům, kteří pod vedením Michala Krčmáře jedou vytrvalostní závod na 20 km. České lyžařky nastupují do kombinace sjezdu a slalomu. Představují se také běžkyně a běžkaři v kvalifikačním sprintu. ONLINE přenos ze třetího dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>
České vrcholy 4. dne na ZOH:
- České běžkyně na lyžích (Kateřina Janatová, Barbora Antošová, Tereza Beranová a Anna Marie Jaklová) od 9:15 nastupují do kvalifikace klasického sprintu. ONLINE přenos ZDE>>>
Po krajankách následuje kvalifikační sprint mužů, mezi kterými startují běžkaři Jiří Tuž, Ondřej Černý a Michal Novák. ONLINE přenos od 9:55 ZDE>>>
- Sjezd a slalom v úterý absolvují alpské lyžařky, mezi kterými nechybí i Češky. Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Marie Negri a Alena Labaštová startují v kvalifikaci od 10:30. ONLINE přenos ZDE>>>
- V Anterselvě je od 13:30 na programu vytrvalostní závod mužů. Českými biatlonisty na 20 kilometrů dlouhé tratí jsou Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Mikuláš Karlík. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
Nejsledovanějším přenosem prvního olympijského víkendu na ČT Sport byla nedělní smíšená štafeta biatlonu, kterou v televizi a na streamu sledovalo 1,759 milionu diváků při podílu na sledovanosti 54,6 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,1 milionu diváků a šlo tak o nejsledovanější biatlonový přenos v historii České televize (ČT).
Druhým nejsledovanějším přenosem byl paralelní obří slalom ve snowboardingu, který sledovalo 1,614 milionu diváků při podílu na sledovanosti 51,35 procenta. Zásah převýšil 2,465 milionu diváků. I to byl nejsledovanější snowboardingový přenos v historii ČT.
Třetím nejsledovanějším olympijským přenosem víkendu bylo rychlobruslení mužů na 5000 metrů, které si nenechalo ujít 1,346 milionu diváků s podílem na trhu 44,2 procenta. Zásah se vyšplhal na 2,39 milionu diváků.
Páteční slavnostní ceremoniál zahájení XXV. zimních olympijských her, který nabídl program ČT sport, sledovalo 1,25 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 38,47 procenta. Celkový zásah přenosu byl 2,5 milionu diváků.
ÚTERÝ 10. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 9:15 běh na lyžích sprint klasicky - ženy - kvalifikace (Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská),
- 9:55 běh na lyžích sprint klasicky - muži - kvalifikace (Bauer, Černý, Novák, Ophoff, Tuž),
- 10:30 sjezdové lyžování - kombinace ženy - sjezd (Labaštová, Negri),
- 11:15 akrobatické lyžování - boule - muži - 1. kolo kvalifikace (Kroupa),
- 12:30 akrobatické lyžování - slopestyle - muži - finále,
- 12:56 rychlobruslení na krátké dráze - smíšená štafeta,
- 13:13 běh na lyžích sprint klasicky - ženy a muži - finále,
- 13:30 biatlon - vytrvalostní závod 20 km muži (Hornig, Karlík, Krčmář, Mikyska, Hák),
- 14:00 sjezdové lyžování - kombinace ženy - slalom (Dubovská, Nováková),
- 14:05 curling - smíšené dvojice - o 3. místo,
- 17:00 saně ženy - 3. a 4. jízda,
- 18:05 curling - smíšené dvojice - finále,
- 18:30 krasobruslení - muži krátký program,
- 18:45 skoky na lyžích - smíšená družstva.
Zprávy ze dne 9. února 2026
České hokejistky v posledním utkání základní skupiny A prohrály vysoko 1:5 s favorizovanou Kanadou a do vyřazovací části mohou jít nejlépe ze třetího místa. VÍCE čtěte ZDE>>>
Hvězdný kanadský výběr vyrazil před startem hokejového turnaje mužů do centra Milána. Tým v čele se Sidneym Crosbym se fotil u slavného Duoma.
Julie Pejšová si olympijský debut dlouho neužila. Ve 14. minutě po třetím inkasovaném gólu střídá. V brance už je Michaela Hesová.
České hokejistky připravily v posledním utkání ve skupině proti Kanadě jedno překvapení. V brance dostala šanci třetí gólmanka Julie Pejšová, která v nynější sezoně hájí barvy Milevska.
Novým olympijským vítězem na středním můstku je Němec Philipp Raimund, který dosud nevyhrál jediný závod SP. Stříbro putuje senzačně do Polska. Získal ho devatenáctiletý Kacper Tomasiak. O bronz se podělili Japonec Ren Nikaido a Švýcar Gregor Deschwanden. Propadli Rakušané, jediný v top 10 byl sedmý Stephan Embacher.
Rekordní olympijská výprava se rozšířila ještě o jednoho člena. 115. českým sportovcem na Hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo se stává díky dodatečnému realokovanému místu alpská lyžařka Celine Sommerová. Dvaadvacetiletá Češka se na sjezdovce ukáže 18. února, kdy je na programu slalom. Ve své kariéře už absolvovala několik velkých akcí – třikrát nastoupila ve Světovém poháru, v roce 2023 dokonce startovala na MS ve francouzském Courchevelu.
První kolo závodu skokanů na lyžích na středním můstku přineslo překvapivé výsledky. Vede Němec Philipp Raimund před druhým Francouzem Valentinem Foubertem. První kolo nesedlo hegemonovi sezony Domenu Prevcovi ze Slovinska. Bude útočit z 8. příčky. Do druhého kola nepostoupil jediný ČechRoman Koudelka, který zaznamenal 40. místo. Slovenská naděje Hektor Kapustík naopak vyválčila v prvním kole 22. místo a druhé kolo se ho týkat bude.
Novopečená olympijská šampionka Zuzana Maděrová rozzářila České Budějovice. „Jsi nejlepší, Zuzko,“ ozvalo se z buracejícího davu fanoušků před hlavním pódiem olympijského festivalu, když na něj nastoupila dvaadvacetiletá snowboardistka. A co teď se zlatou medailí? „Ta je hlavně pro děti. Budu ji všem ukazovat, protože ji pak budou chtít taky a bude je motivovat,“ povídala Maděrová.
Na pódiu si spolu s fanoušky osvěžila finálovou jízdu, kterou si dle svých slov vůbec nepamatovala. „Popravdě mi tolik nesejde na tom, abych si to finále pamatovala. Nejvíc pro mě znamenají všechny ty krásné zprávy od vás. Hrozně moc to pro mě znamená,“ děkovala šampionka. Na festivalu bude ještě celé úterý, aby si vyzkoušela další olympijské sporty a setkávala se s fanoušky.
Medailové překvapení v rychlobruslení se bohužel nekoná. Nikola Zdráhalová, která po závodu na 1000 metrů s Japonkou Jukinou Jošidaovou dojela druhá, se po dvanácté jízdě posunula na čtvrté místo. A s dalšími jízdai dál propadá pořadím.
Nikola Zdráhalová o své jízdě v závodě na 1000 kilometrů s Japonkou Jukino Jošidaovou. „Soupeřka to byla hodně těžká, vyhledávala jsem si jí před závodem. Dělala jsem si nástřel, jak to rozběhne a jak pojede první kolo. Bála jsem se, že nám nevyjde střídačka, ale když jsem viděla, že má těžké nohy po prvním kole, tak jsem věděla, že musím zabrat, a že poslední kolo bude rozhodovat. Nedala jsem se. Jsem nadšená, že se jsem vyhrála svou rozjížďku.“
Markéta Davidová se vyjádřila ke svému startu ve smíšené štafetě: „Ráno jsem se probudila s dobrým pocitem, na závod jsem se těšila a kdybych měla jakoukoliv pochybnost, že to nezvládnu, svoje místo bych bez váhání přenechala.“ Více čtěte ZDE >>>
Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou svoji jízdu na 1000 metrů. V osmém páru dojela před japonskou soupeřkou a průběžně je druhá. Na řadu ale přijde ještě sedm dvojic.