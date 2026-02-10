Předplatné

ONLINE 4. dne ZOH: Zelená pro Sáblíkovou. Americké hvězdy v kombinaci bez medaile

Mikaela Shiffrinová s Breezy Johnsonovou skončily v týmové kombinaci čtvrté
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Vítězslav Hornig během olympijského vytrvalostního závodu
Michal Krčmář během olympijského vytrvalostního závodu
Petr Hák během olympijského vytrvalostního závodu
Vítězslav Hornig během olympijského vytrvalostního závodu
Michal Krčmář na střelnici během olympijského vytrvalostního závodu
ZOH 2026
Olympijský maraton v Itálii pokračuje čtvrtým dnem. Biatlonisté absolvovali vytrvalostní závod, nejlepší Čech Vítězslav Hornig byl šestadvacátý. Velká pozornost ovšem patřila českému běžci na lyžích Jiřímu Tužovi, který senzační jízdou v klasickém sprintu ve finále vybojoval páté místo. ONLINE přenos ze čtvrtého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 4. dne na ZOH:

    • Český lyžař Jiří Tuž se v klasickém sprintu probojoval až do finále, ve kterém doběhl pátý. Více čtěte ZDE>>> 
    • Ze dvou českých dvojic si v týmové alpské kombinaci lépe vedly Barbora Nováková s Martinou Dubovskou, které díky šestému slalomářskému času druhé jmenované i řadě výpadků soupeřek obsadily 16. místo. 
    • Českým biatlonistům se ve vytrvalostním závodu nedařilo. nejlepším z nich byl v Anterselvě Vítězslav Hornig až na 26. místě. Více čtěte ZDE>>>

Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Lední hokej
10. února 2026 · 19:35

Soupeři, pozor. Je na vás připravený muž, který se umí zatraceně dobře dostat pod kůži. Takový Brady Tkachuk by mohl vyprávět… Radko Gudas, kapitán Anaheim Ducks, je připravený opět žrát led, aby reprezentace mohla pomýšlet na úspěch. „Všichni tam necháme všechno,“ slibuje řízný obránce, jenž byl nedílnou součástí zlaté Prahy. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Saně
10. února 2026 · 19:19

Německá mistryně světa Julia Taubitzová ovládla v Cortině d'Ampezzo olympijský závod sáňkařek a získala poprvé pod pěti kruhy zlato.

Důležitý moment
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
10. února 2026 · 18:37

Martina Sáblíková dostala od lékařů zelenou, aby se mohla zúčastnit čtvrtečního závodu na pět kilometrů, ve kterém bude obhajovat bronz z Pekingu. „Nejsem na tom tak, jak bych si představovala, ale naštěstí nemám teplotu. Dutiny mám ale pořád úplně v háji. Od pana doktora jsem ale naštěstí dostala zelenou, takže budu moct ve čtvrtek nastoupit,“ řekla Sáblíková. „Nastoupím hlavně kvůli sobě, kvůli fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Více čtěte ZDE >>>

Biatlon
10. února 2026 · 17:49

Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid předvedl scénu jak z filmu Notting Hill. V přímém přenosu norské televize NRK požádal o odpuštění svou přítelkyni, které byl nevěrný. Jeho gesto bylo i velkým tématem na následné tiskovce. „Doufám, že spácháním sociální sebevraždy ukážu, jak moc ji miluju," řekl Laegreid. Více čtěte ZDE >>>

Lední hokej
10. února 2026 · 16:47

Ve 20 hodin na iSportu přistane speciální ZIMÁK s Petrem Nedvědem a Radimem Vrbatou, probíráme podrobně českou i kanadskou sestavu, důvody zavřeného tréninku, případ Filipa Chytila, ale vrátíme se i do roku 1994, kdy bývalý GM české reprezentace hrál za národní tým Kanady a byl velice blízko zisku zlaté medaile…

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
10. února 2026 · 16:22

Trénink reprezentace skončil, hráči právě mluví s novináři. Většina z nich ani netušila, že je trénink uzavřený a bez přístupu médií.

Alpské lyžování
10. února 2026 · 15:55

Výpadek postihl ve slalomu v rámci týmové alpské kombinace slovenskou hvězdu Petru Vlhovou, která se postavila na soutěžní svah po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena a dvěma operacemi. Triumf překvapivě slaví rakouské lyžařky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Americké favoritky Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová skončily až čtvrté, ačkoliv po sjezdu díky Johnsonové vedly.

 

 Ze dvou českých dvojic si lépe vedly Barbora Nováková s Martinou Dubovskou, které díky šestému slalomářskému času druhé jmenované i řadě výpadků soupeřek obsadily 16. místo. 

Biatlon
10. února 2026 · 15:01

Parádní návrat! Vytrvalostní závod biatlonistů ovládl Johan-Olav Botn. Nor, jenž v úvodu sezony vedl senzačně Světový pohár. Den před Štědrým dnem to však byl on, kdo našel mrtvého kamaráda Siverta Bakkena.

Dva díly SP pak vynechal, objevil se až v Novém Městě na Moravě, kde ještě jeho výsledky nebyly úplně top. Na olympijské hry se ale připravil skvěle a při průjezdu cílem, kde věděl, že si právě vyjel životní zlato, se mohl podívat k nebi a ukázat tam prstem.

Toto gesto bylo naprosto výmluvné: Ta je i tvoje, Siverte! Druhý skončil Francouz Eric Perrot, třetí další nor Sturla Holm Laegreid. Nejlepším českým závodníkem je Vítězslav Hornig na 26. místě.

Novopečený olympijský vítěz Johan-Olav Botn posílá pozdrav do nebe Sivertu Bakkenovi
Biatlon
10. února 2026 · 14:32

Česká biatlonistka Markéta Davidová bojuje na ZOH s bolestmi zad. kritikou po svém nevydařeném úseku ve smíšené štafetě. Více čtěte ZDE>>>

Markéta Davidová se na čtvrtém úseku smíšené štafety výrazně propadla
Důležitý moment
Běh na lyžích
10. února 2026 · 13:47

Finálový zázrak už se nekonal, i tak zajel Jiří Tuž ve sprintu klasicky životní závod. Pátým místem vyrovnal své kariérní maximum, ovšem na mnohem větší akci než je Světový pohár.

Jak poznamenala Kateřina Neumannová v přenosu ČT sport, měl Tuž nevýhodu oproti postoupivším z prvního semifinále v podobě kratšího odpočinku. Čech lehce zaspal na startu, držel se ale na čtvrté příčce. Před ním se však hned vytvořila mezera, za níž byli Klaebo, Američan Ogden a další nor Vike.

Klaebo se rozhodl, že tentokrát neponechá nic náhodě a brzy všem odjel. Cílem za ním projeli Ben Ogden a Oscar Vike. Pódium ženského sprintu zcela ovládly Švédky - 1. Svahnová, 2. Sundlingová, 3. Dahlqvistová. Více čtěte ZDE>>>

Jiří Tuž (s číslem 4) si dojel na olympiádě pro senzační páté místo
Lední hokej
10. února 2026 · 13:44

Český hokejový tým se právě přesouvá mezi hlavní a tréninkovou halou, kde absolvuje oficiální focení. Trénink je na programu od 14:30, ale médiím zůstane uzavřený.

Čeští hokejisté už se přesouvají na hlavní halu kvůli focení
Akrobatické lyžování
10. února 2026 · 12:41

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa obsadil v první části kvalifikace jízdy v boulích 24. místo a nedostal se mezi deset přímo postupujících do finále. Druhou šanci bude mít ve čtvrtek, kdy si účast v bojích o medaile zajistí v Livignu dalších deset závodníků.

Český akrobatický lyžař Matyáš Kroupa na ZOH v Itálii
Běh na lyžích
10. února 2026 · 12:16

Prvním překvapením ženského sprintu klasicky bylo vyřazení druhé ženy pořadí Světového poháru v této disciplíně Švýcarky Nadine Fähndrichové, která ve druhém čtvrtfinále skončila až pátá. Kateřina Janatová předvedla hlavně v závěru velmi bojovný výkon, ale v nejpomalejší rozjížďce nakonec skončila na třetím místě a postup jí unikl o jedinou desetinu sekundy. Celkově tak Janatové v závodu patří patnáctá příčka. Tato fáze byla konečnou ale i pro další velké hvězdy včetně Jessie Digginsové, Johanny Hagströmové či Jasmin Jönsuuové.

Lyžařce Kateřině Janatové jen těsně unikl postup do semifinále sprintu klasicky
Alpské lyžování
10. února 2026 · 12:14

Kombinační sjezd v Cortině vyhrála vítězka individuálního závodu Američanka Breezy Johnsonová a útočí na druhé zlato. Náskok šesti setin sekundy před Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou bude v odpoledním slalomu hájit hvězda nejtočivější disciplíny Mikaela Shiffrinová. České lyžařky jsou ve třetí desítce pořadí.

Důležitý moment
Lední hokej
10. února 2026 · 11:38

Reportér iSportu Zdeněk Janda v Miláně právě mluvil s Kari Jalonenem, bývalým reprezentačním koučem, který zdraví všechny české fanoušky a moc děkuje za podporu!

Lední hokej
10. února 2026 · 10:48

České hokejistky po zakončení základní skupiny A na olympijském turnaji čekají na soupeřky pro čtvrtfinále. Vysoká prohra 1:5 s Kanadou na závěr rozhodla pouze o tom, že Češky nemohou do vyřazovací části vstoupit lépe než ze třetího místa. Více čtěte ZDE>>>

Snowboarding
10. února 2026 · 10:32

Na ZOH se stihl odehrát trapas. Má ho na svědomí komentátor stanice NBC Todd Richards, který si po vysílání zapomněl vypnout mikrofon. Jakmile si Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, v přímém přenosu spustil: „To byla nuda. To byla taková nuda! Více čtěte ZDE>>>

Běh na lyžích
10. února 2026 · 10:20

Kvalifikaci mužů ve sprintu klasicky ovládl suverén běžeckých stop Johannes Hösflot Klaebo. Z Čechů se kvalifikovali ze skvělého čtvrtého místa Jiří Tuž a čtrnáctý Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále, které odstartuje ve 12.20, uvidíme Tuže ve třetím rozběhu (12.34), Černý pojede v posledním pátém čtvrtfinále (12.48). Klaeba můžete sledovat hned v tom prvním.

Český běžec na lyžích Jiří Tuž
Český běžec na lyžích Jiří Tuž
Běh na lyžích
10. února 2026 · 09:49

Kateřina Janatová se ve sprintu klasicky kvalifikovala do čtvrtfinále. Do něj postupuje třicet závodnic, české běžkyni na lyžích patřilo v kvalifikaci 25. místo. Další fáze závodu startuje v 11.45. Zvítězila Švédka Linn Svahnová. Za chvíli odstartuje kvalifikace mužů. Soupeřkami Janatové ve čtvrtfinále číslo 4 budou Maja Dahlqvistová, Federica Cassolová, Jasmin Kaharaová, Jessie Digginsová a Heidi Bucherová.

Alpské lyžování
10. února 2026 · 09:30

Znamená drsný pád a ošklivá zlomenina nohy lyžařské superstar konec její kariréry? Teď už definitivní? Podle jejího otce ano. Alan Kildow se k pádu Lindsey Vonnové poprvé vyjádřil několik desítek hodin poté. „Má 41 let a tohle je konec její kariéry. Lindsey už žádné další závody nepojede, dokud k tomu mám co říct,“ hlásil. Více čtěte ZDE>>>

Lindsey Vonnová a její otec Alan Kildow
Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

