SOUHRN 4. dne ZOH: Tuž zazářil ve sprintu, bojoval o medaile. Biatlonistům se nedařilo
Olympijský maraton v Itálii pokračoval čtvrtým dnem. Biatlonisté absolvovali vytrvalostní závod, nejlepší Čech Vítězslav Hornig byl šestadvacátý. Velká pozornost ovšem zaslouženě patřila českému běžci na lyžích Jiřímu Tužovi, který senzační jízdou v klasickém sprintu ve finále vybojoval páté místo. Čeští hokejisté si znovu zatrénovali před očekávaným střetem s Kanadou, Martina Sáblíková oznámila, že čtvrteční závod na 5 kilometrů pojede. Kompletní dění z Her jsme sledovali v ONLINE reportáži. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 4. dne na ZOH:
- Český lyžař Jiří Tuž se v klasickém sprintu probojoval až do finále, ve kterém doběhl pátý. Více čtěte ZDE>>>
- Ze dvou českých dvojic si v týmové alpské kombinaci lépe vedly Barbora Nováková s Martinou Dubovskou, které díky šestému slalomářskému času druhé jmenované i řadě výpadků soupeřek obsadily 16. místo.
- Českým biatlonistům se ve vytrvalostním závodu nedařilo. nejlepším z nich byl v Anterselvě Vítězslav Hornig až na 26. místě. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
Souboj největších favoritek ženského hokejového turnaje, jehož repríza se očekává ve finále, měl jednoznačný průběh - Američanky porazily Kanaďanky vysoko 5:0.
Koho postavit do branky proti Kanadě? Co je na sestavě Radima Rulíka nečekané a zvláštní? Jak, čím nebo kým ubránit mimozemského McDavida? A co když mají Kanaďané v arzenálu ještě komplexnější hráče? Jak se promítne zběsilý program ZOH na českých hráčích? Spousta otázek a důležitá témata pro úterní díl ZIMÁKU, který přivítal vzácné hosty v podobě bývalých vynikajících útočníků Petra Nedvěda a Radima Vrbaty.
Slovinští skokani na lyžích obhájili zlato v závodě smíšených družstev. Domen Prevc, jeho sestra Nika, Anže Lanišek a Nika Vodanová v Predazzu zvítězili před Norskem a Japonskem. Slovinci po osmi skocích nasbírali 1069,2 bodů a před norskou čtveřicí Anna Odine Strömová, Eirin Maria Kvandalová, Kristoffer Eriksen Sundal a Marius Lindvik vyhráli s náskokem 30,9 bodů. Strömová navázala na sobotní zlato ze středního můstku.
Zlato v mixu získali švédští curleři sourozenci Isabella a Rasmus Wranaaovi. Ve finále v Cortině d'Ampezzo porazili 6:5 americký pár Cory Thiesseová, Korey Dropkin. V duelu o bronz si domácí Stefania Constantiniová, Amos Mosaner poradili s Velkou Británií.
Soupeři, pozor. Je na vás připravený muž, který se umí zatraceně dobře dostat pod kůži. Takový Brady Tkachuk by mohl vyprávět… Radko Gudas, kapitán Anaheim Ducks, je připravený opět žrát led, aby reprezentace mohla pomýšlet na úspěch. „Všichni tam necháme všechno,“ slibuje řízný obránce, jenž byl nedílnou součástí zlaté Prahy. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Německá mistryně světa Julia Taubitzová ovládla v Cortině d'Ampezzo olympijský závod sáňkařek a získala poprvé pod pěti kruhy zlato.
Martina Sáblíková dostala od lékařů zelenou, aby se mohla zúčastnit čtvrtečního závodu na pět kilometrů, ve kterém bude obhajovat bronz z Pekingu. „Nejsem na tom tak, jak bych si představovala, ale naštěstí nemám teplotu. Dutiny mám ale pořád úplně v háji. Od pana doktora jsem ale naštěstí dostala zelenou, takže budu moct ve čtvrtek nastoupit,“ řekla Sáblíková. „Nastoupím hlavně kvůli sobě, kvůli fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Více čtěte ZDE >>>
Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid předvedl scénu jak z filmu Notting Hill. V přímém přenosu norské televize NRK požádal o odpuštění svou přítelkyni, které byl nevěrný. Jeho gesto bylo i velkým tématem na následné tiskovce. „Doufám, že spácháním sociální sebevraždy ukážu, jak moc ji miluju," řekl Laegreid. Více čtěte ZDE >>>
Ve 20 hodin na iSportu přistane speciální ZIMÁK s Petrem Nedvědem a Radimem Vrbatou, probíráme podrobně českou i kanadskou sestavu, důvody zavřeného tréninku, případ Filipa Chytila, ale vrátíme se i do roku 1994, kdy bývalý GM české reprezentace hrál za národní tým Kanady a byl velice blízko zisku zlaté medaile…
Trénink reprezentace skončil, hráči právě mluví s novináři. Většina z nich ani netušila, že je trénink uzavřený a bez přístupu médií.
Výpadek postihl ve slalomu v rámci týmové alpské kombinace slovenskou hvězdu Petru Vlhovou, která se postavila na soutěžní svah po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena a dvěma operacemi. Triumf překvapivě slaví rakouské lyžařky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Americké favoritky Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová skončily až čtvrté, ačkoliv po sjezdu díky Johnsonové vedly.
Ze dvou českých dvojic si lépe vedly Barbora Nováková s Martinou Dubovskou, které díky šestému slalomářskému času druhé jmenované i řadě výpadků soupeřek obsadily 16. místo.
Parádní návrat! Vytrvalostní závod biatlonistů ovládl Johan-Olav Botn. Nor, jenž v úvodu sezony vedl senzačně Světový pohár. Den před Štědrým dnem to však byl on, kdo našel mrtvého kamaráda Siverta Bakkena.
Dva díly SP pak vynechal, objevil se až v Novém Městě na Moravě, kde ještě jeho výsledky nebyly úplně top. Na olympijské hry se ale připravil skvěle a při průjezdu cílem, kde věděl, že si právě vyjel životní zlato, se mohl podívat k nebi a ukázat tam prstem.
Toto gesto bylo naprosto výmluvné: Ta je i tvoje, Siverte! Druhý skončil Francouz Eric Perrot, třetí další nor Sturla Holm Laegreid. Nejlepším českým závodníkem je Vítězslav Hornig na 26. místě.
Česká biatlonistka Markéta Davidová bojuje na ZOH s bolestmi zad. kritikou po svém nevydařeném úseku ve smíšené štafetě. Více čtěte ZDE>>>
Finálový zázrak už se nekonal, i tak zajel Jiří Tuž ve sprintu klasicky životní závod. Pátým místem vyrovnal své kariérní maximum, ovšem na mnohem větší akci než je Světový pohár.
Jak poznamenala Kateřina Neumannová v přenosu ČT sport, měl Tuž nevýhodu oproti postoupivším z prvního semifinále v podobě kratšího odpočinku. Čech lehce zaspal na startu, držel se ale na čtvrté příčce. Před ním se však hned vytvořila mezera, za níž byli Klaebo, Američan Ogden a další nor Vike.
Klaebo se rozhodl, že tentokrát neponechá nic náhodě a brzy všem odjel. Cílem za ním projeli Ben Ogden a Oscar Vike. Pódium ženského sprintu zcela ovládly Švédky - 1. Svahnová, 2. Sundlingová, 3. Dahlqvistová. Více čtěte ZDE>>>
Český hokejový tým se právě přesouvá mezi hlavní a tréninkovou halou, kde absolvuje oficiální focení. Trénink je na programu od 14:30, ale médiím zůstane uzavřený.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa obsadil v první části kvalifikace jízdy v boulích 24. místo a nedostal se mezi deset přímo postupujících do finále. Druhou šanci bude mít ve čtvrtek, kdy si účast v bojích o medaile zajistí v Livignu dalších deset závodníků.
Prvním překvapením ženského sprintu klasicky bylo vyřazení druhé ženy pořadí Světového poháru v této disciplíně Švýcarky Nadine Fähndrichové, která ve druhém čtvrtfinále skončila až pátá. Kateřina Janatová předvedla hlavně v závěru velmi bojovný výkon, ale v nejpomalejší rozjížďce nakonec skončila na třetím místě a postup jí unikl o jedinou desetinu sekundy. Celkově tak Janatové v závodu patří patnáctá příčka. Tato fáze byla konečnou ale i pro další velké hvězdy včetně Jessie Digginsové, Johanny Hagströmové či Jasmin Jönsuuové.
Kombinační sjezd v Cortině vyhrála vítězka individuálního závodu Američanka Breezy Johnsonová a útočí na druhé zlato. Náskok šesti setin sekundy před Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou bude v odpoledním slalomu hájit hvězda nejtočivější disciplíny Mikaela Shiffrinová. České lyžařky jsou ve třetí desítce pořadí.
Reportér iSportu Zdeněk Janda v Miláně právě mluvil s Kari Jalonenem, bývalým reprezentačním koučem, který zdraví všechny české fanoušky a moc děkuje za podporu!