ONLINE 5. dne ZOH: Netradiční situace rychlobruslařů, největší medailová krádež Her?
Máme tu středu, která je už pátým dnem ZOH 2026. A právě dnes se dočkají hokejoví fanoušci, jelikož prvními dvěma zápasy startuje očekávaný hokejový turnaj mužů. Biatlonistka Tereza Vinklárková zvládla svou premiéru pod pěti kruhy velmi dobře, ve vytrvalostním závodě skončila jako nejlepší z Češek jedenáctá. Jan Zabystřan byl v super-G sedmnáctý. První zápas čeká český tým curlerů, večerní program ozdobí volné tance krasobruslařských dvojic.
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Závod ve své nejsilnější disciplíně absolvoval Jan Zabystřan, ani v super-G ovšem na nejlepší nestačil. Nakonec skončil sedmnáctý, na vítězného Švýcara Von Allmena ztratil 1,55 sekundy. Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Nejlepší ze čtyř Češek ve vytrvalostním závodě byla překvapivě Tereza Vinklárková, na střelnici minula jen jednou a skončila jedenáctá. Tereza Voborníková byla patnáctá. Více čtěte ZDE >>>
Po smíšené dvojici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se dnes poprvé na olympijském turnaji představí i tým českých mužů. Jejich úvodním soupeřem budou Američané. Celkem se v této fázi utkají s devíti soupeři. Zápas proti USA začíná v 19:05
Českým sourozeneckým párům se v rytmických tancích moc nedařilo. Lépe na tom jsou před volnými tanci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří drží 14. místo. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou sedmnáctí. Vedou Francouzi Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Volné tance začínají v 19:30
Zprávy ze dne 11. února 2026
Je mu čtyřicet, startuje na páté olympiádě. Vyhrál dva tituly mistra světa, extraligu i KHL. Ale i přesto teď reprezentačního kapitána Romana Červenku čeká velký zápas. „Jeden z nejtěžších, co jsem kdy hrál,“ hlásí klíčový lídr národního týmu. V bitvě s Kanadou (od 16.40 hodin) navíc vyrovná Davida Výborného v historickém počtu zápasů za českou reprezentaci (219). Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Velmi netradiční situace nastala v závodě rychlobruslařů na 1000 metrů. Nizozemec Joep Wennemars při své jízdě zavadil levou nohou o čínského soupeře při střídání drah. Situace poškozeného bruslaře rozlítila, skončil na 5. místě a reálně tak mohl usilovat o medaili. Protože měl podle pravidel přednost, rozhodčí se uchýlili k bezprecedentnímu řešení, a Wennemarse pustili na dráhu ještě jednou. Ziwen Lian, viník incidentu, byl mezitím diskvalifikován. Jenže druhý kilometr v nohách nizozemského závodníka byl znát a skončil se ztrátou +2,18 sekundy.
První reakce finského kouče Anttiho Pennanena pro televizi YLE po šokující porážce se Slováky:
„Soupeř dobře bránil a měl vynikajícího brankáře. Byl také efektivní. Měli jsme své šance, ale soupeřův brankář předvedl asi čtyřicet zákroků. To byl pravděpodobně hlavní důvod. Je to samozřejmě zklamání, ale cesta ještě neskončila. Turnaj je v plném proudu a my začneme zlepšovat naši hru.“
Svátek hokeje! Souboj s Kanadou vystaví ve čtvrtek český národní tým nejtěžší možné zkoušce, jaká se v současném hokeji nabízí. Trenér Radim Rulík před velkým zápasem uzavřel tréninky před novináři. Co za tím stojí? A jaké jsou pocity hráčů směrem k úvodnímu klání na ZOH? Atmosféru přímo z Milána zprostředkovali v podcastu Zimák redaktoři Sportu Filip Ardon a Zdeněk Janda, do diskuze se připojili i Pavel Bárta s Patrikem Czepiecem.
Americká lyžařka Lindsey Vonnová se v nemocnici zotavuje z nedělního ošklivého pádu ve sjezdu, do kterého nastoupila se zpřetrhaným předním zkříženým vazem. Jak prozradila na svém instagramovém profilu, kvůli zlomenině nohy musela podstoupit už třetí operaci. Očekává se, že s kariérou majitelky čtyř Velkých a šestnácti Malých glóbů je konec, byť to sama ještě oficiálně nepotvrdila. Více čtěte ZDE>>>
Slováci na úvod hokejového turnaje poráží Finsko 1:4 před skvělou kulisou. Slovenští fanoušci ovládli Santa Giulia Arénu a postarali se o skvělou atmosféru.
Tohle je olympijský příběh par excellence. Biatlonistka Tereza Vinklárková byla vloni v létě kvůli věčným zdravotním problémům s imunitou na hraně kariéry a našla si už zaměstnání. Nakonec se z akademického týmu propracovala do reprezentace a ve středečním vytrvalostním závodě v Anterselvě šokovala životním výkonem. Z jedenáctého místa jí scházelo sedm desetin do top ten. Více čtěte ZDE>>>
Zatímco čeští hráči po tréninku odpovídají na otázky v mixzóně, na trénink USA se přišel podívat šéf NHL Gary Bettman.
Marchand o Pastovi: Snad ho na ledě moc neuvidím!
Strávili spolu v Bostonu spoustu společných sezon. Jeden na druhého nedají dopustit. Teď se potkají proti sobě. Čeští novináři po kanadském tréninku krátce vyzpovídali Brada Marchanda, někdejšího spoluhráče Davida Pastrňáka. Teď už hvězdu Panthers.
Těší se, až se při zápase uvidíte?
„Je to jeden z nejlepších hokejistů na světě, takže doufám, že ho na ledě moc často vídat nebudu.“ (smích)
Tušíte, jak se mu dostat pod kůži?
„Ne. Takového hráče necháváte být. Je příliš dobrý a nebezpečný. Akorát byste za to pak stejně zaplatili.“
Je největší zbraní českého týmu?
„Asi ano. Máte spoustu skvělých hráčů, ale on je opravdu jeden z nejlepších v NHL. Musíte si ho hlídat. Mám na něj skvělé vzpomínky, je to super kluk. Vzpomínám si na jeho první zápas, jak byl nadšený a šťastný. Ta jeho energie na ledě i mimo něj… Je velká zábava být v jeho společnosti.“
V Bostonu se z něj stal lídr, teď to ještě víc stojí na něm.
„Jde příkladem, svoji hru povýšil na vyšší úroveň a já za něj jsem moc šťastný. Teď v Miláně jsme se potkali jeden den, ale moc času jsme neměli. Každopádně mezi námi je přátelství, které vydrží do konce života. Ještě se potkáme.“
A co říkáte na utkání s Českem?
„Bude těžký! Mají dobrý tým, před dvěma lety vyhráli mistrovství. Z Česka se stal hodně dobrý soupeř.“
Akrobatická lyžařka Elizabeth Lemleyová vyhrála na olympijských hrách překvapivě jízdu v boulích. Americký double s ní na druhém místě oslavila Jaelin Kaufová, která obhájila stříbro z Pekingu. Na stupních vítězů je doplnila olympijská šampionka z Pchjongčchangu 2018 Francouzka Perrine Laffontová, jež před čtyřmi lety skončila těsně čtvrtá.
Server iSport přímo v Miláně exkluzivně navštívil Radka Gudase i jeho rodinu v hotelu kousek od olympijské vesnice. 10letá dcerka Leontýnka, která sní o kariéře herečky a už působí jako reportérka, dokonce tátu den před zápasem proti Kanadě vyzpovídala! Více čtěte ZDE >>>
Desetinásobná světová šampionka bere první individuální zlato na olympijských hrách! Francouzská biatlonistka Julia Simonová si i navzdory jedné chybě na střelnici totálně podmanila vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů. O třiapadesát sekund porazila svou krajanku Lou Jeanmonnotovou, senzační bronz zapsala Bulharka Lora Christovová. Češky si vedly slušně, Tereza Vinklárková skončila při své olympijské premiéře jedenáctá, Tereza Voborníková patnáctá.
Závod v severské kombinaci na středním můstku vyhrál Nor Jens Luras Oftebro. Jiří Konvalinka obsadil 20. a Jan Vytrval 26. místo.
Čtvrteční závod na 5000 metrů nebude pro Martinu Sáblíkovou posledním olympijským představením. Závodit bude i na trase 1500 metrů, který se jede v pátek 20. února.
Martina Sáblíková kroužila po oválu zhruba dvacet minut. Nyní je u trenérů a převléká se z tréninkové kombinézy. Po tréninku by měla krátce promluvit s novináři.