ONLINE 5. dne ZOH: Sáblíková je zpátky na oválu! Prezident Pavel si zahrál curling

Prezident Petr Pavel si na Olympijském festivalu vyzkoušel curling
České hokejistky na ZOH 2026 před startem utkání proti Kanadě
Český sdruženář Jan Vytrval
Jan Zabystřan se ve středu na ZOH 2026 ředstaví v super-G
Jan Zabystřan se ve středu na ZOH 2026 ředstaví v super-G
Janu Zabystřanovi se kombinační sjezd nepovedl
Janu Zabystřanovi se kombinační sjezd nepovedl
Jan Zabystřan v super-G na nejlepší nestačil
ZOH 2026
Máme tu středu, která je už pátým dnem ZOH 2026. A právě dnes se dočkají hokejoví fanoušci, jelikož prvními dvěma zápasy odstartuje očekávaný hokejový turnaj mužů. Jan Zabystřan skončil v super-G sedmnáctý. Odpoledne (14:15) pojedou vytrvalostní závod také biatlonistky včetně čtyř Češek. První zápas čeká český tým curlerů, večerní program ozdobí volné tance krasobruslařských dvojic. ONLINE přenos z pátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 5. dne ZOH:

  • ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ:Jan Zabystřan absolvoval závod ve své nejsilnější disciplíně, ani v super-G ovšem na nejlepší nestačil. Nakonec skončil sedmnáctý, na vítězného Švýcara Von Allmena ztratil 1,55 sekundy. Více čtěte ZDE >>>
  • BIATLON: Po mužích se v disciplíně, kde se za každý netrefený terč připočítává k celkovému času jedna minuta, ukážou také ženy. Chybět bude Markéta Davidová, za Češky nastoupí Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos >>>
  • CURLING: Po smíšené dvojici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se dnes poprvé na olympijském turnaji představí i tým českých mužů. Jejich úvodním soupeřem budou Američané. Celkem se v této fázi utkají s devíti soupeři. Zápas proti USA začíná v 19:05, sledujte ONLINE přenos >>>
  • KRASOBRUSLENÍ: Českým sourozeneckým párům se v rytmických tancích moc nedařilo. Lépe na tom jsou před volnými tanci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří drží 14. místo. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou sedmnáctí. Vedou Francouzi Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Volné tance začínají v 19:30, sledujte ONLINE přenos >>>

Zprávy ze dne 11. února 2026

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
11. února 2026 · 13:42

Martina Sáblíková kroužila po oválu zhruba dvacet minut. Nyní je u trenérů a převléká se z tréninkové kombinézy. Po tréninku by měla krátce promluvit s novináři.

Snowboarding
11. února 2026 · 13:30

Děsivý pád na U-rampě. Olympijská medailistka Liou Ťia-jü a jedna z nejzkušenějších závodnic startovní listiny utrpěla během olympijské kvalifikace ve snowparku v Livignu vážný pád a musela být odvezena na nosítkách. Více čtěte ZDE >>>

11. února 2026 · 13:27

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu navštívili Olympijský festival na českobudějovickém výstavišti. Pavel si vyzkoušel curling.

Prezident Petr Pavel si na Olympijském festivalu vyzkoušel curling
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
11. února 2026 · 13:21

Martina Sáblíková je zpátky na rychlobruslařském oválu. Po zlepšení nemoci, která ji vyřadila ze závodu na 3 kilometry, se připravuje na olympijskou rozlučku na pětce. Po ledu krouží vedle partnerky Nikoly Zdráhalové.

Martina Sáblíková je zpátky na rychlobruslařském ováĺu
Alpské lyžování
11. února 2026 · 13:17

Králem italských zasněžených kopců se stal Švýcar Franco Von Allmen. V sobotu zvítězil ve sjezdu, o dva dny později v týmové kombinaci a ve středu pak v super-G. Třemi zlatými medailemi stvrdil absolutní nadvládu nad mužským alpským lyžováním. Závod v super-G se naopak nepovedl českému reprezentantovi Janu Zabystřanovi, jemuž patří dělené sedmnácté místo. Více čtěte ZDE >>>

Franjo von Allmen ovládl i super-G, získal třetí zlato na letošní olympiádě
Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
11. února 2026 · 12:41

Čeští fanoušci budou muset v pátek řešit další kolizi sportů. Ženská hokejová reprezentace by měla svoje čtvrtfinálové utkání odehrát v pátek od 16:40. Pokud se ve čtvrtečním zápase Kanady s Finskem nestane velké překvapení a zámořský výběr zvítězí, půjdou ženy v pátek odpoledne na Švédsko. Tedy ve stejný čas, kdy budou hrát muži proti Francii a svůj závod na 10km pojede Metoděj Jílek.

Akrobatické lyžování
11. února 2026 · 12:40

Jan Zabystřan pro Českou televizi o závodu v super-G, kde je na průběžném sedmnáctém místě: „Doufal jsem, že to bude dobrá jízda, ale časově jsem aktuálně sedmnáctý... To hlavní, kvůli čemu jsem tady jel, abych byl do patnáctého místa, je aktuálně ztraceno. V půlce trati jsem si říkal, že je to dobrá jízda, ale možná to bylo moc řízené, hlídané a asi to chtělo víc risku. Oproti sjezdu se mi jelo hezky, možná to i vypadalo hezky, ale chtělo to do toho víc bušit. Je moc brzo po závodě, abych to rozebíral, ale jsem z toho zklamaný.“

Skeleton
11. února 2026 · 12:28

Skeletonista Vladyslav Heraskevyčnesmí používat helmu s podobiznami padlých Ukrajinců z války s Ruskem. „Tuhle helmu jsem nosil před dvěma dny, včera i dnes. Budu ji nosit zítra a budu ji nosit i v den závodu,“ dal jasně najevo svůj postoj. Více čtěte ZDE>>>

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH 2026
Alpské lyžování
11. února 2026 · 12:15

Mezi startovními čísly 6 až 15 vyrazili do mužského super-G hlavní favorité na vítězství. Stále vede Švýcar Franjo von Allmen, který by tak mohl navázat další zlatou medailí na sobotní vavřín ze sjezdu. Stříbrný je zatím Američan Ryan Cochran-Siegle, bronzový pak Marco Odermatt. Domácímu Italovi Dominiku Parisovi vypnula lyže, a proto závod nedokončil. Čech Jan Zabystřan je průběžně patnáctý.

Lední hokej
11. února 2026 · 12:03

Kdo se těšil, jak případný zámořský souboj mezi Kanadou a USA na ZOH přinese odvetu za loňskou akci 4 Nations, kde se zástupci obou zemí servali třikrát za úvodních devět sekund skupinového zápasu, bude zklamaný. Olympijský turnaj přinese měření nejlepších hokejistů, nicméně pravidla jsou uzpůsobená tomu, aby se led neproměnil v boxerský ring. Z hlediska regulí je pak zajímavá rovněž podoba prodlužovaných zápasů, a to zejména v play off.  Více čtěte ZDE >>>

Kanaďan Brandon Hagel se rve s Matthewem Tkachukem
Skeleton
11. února 2026 · 11:58

Skeletonistka Anna Fernstädtová má za sebou poslední dva tréninky. V tom šestém zapsala dobré 7. místo s odstupem 38 setin sekundy na třetí místo. V předchozím pátém tréninku patřilo Češce 11. místo. Soutěž skeletonistek odstartuje v pátek 13. února, vyvrcholí v sobotu.

Alpské lyžování
11. února 2026 · 11:56

Marco Odermatt zlato ze super-G nepřidá. Favorizovaný Švýcar vyjel na svah ve Stelvio Ski Centre jako desátý v pořadí, jenže v závěru jízdy ho postihly problémy. Zavlékl se o jednu z branek a ztratil ideální tempo. Do cíle dojel s odstupem 28 setin na svého krajana Franja Von Allmena, který je momentálně v čele. Odermattovi patří průběžná třetí příčka.

Marco Odermatt na trati super-G
Alpské lyžování
11. února 2026 · 11:46

Třetí start na letošní olympiádě se alpskému lyžaři Janu Zabystřanovi nepovedl. V super-G, jeho nejsilnější disciplíně, startoval jako pátý v pořadí, jenže v cíli mu patřila právě pátá příčka. Na úvodním mezičase ztrácel na průběžně prvního Američana Ryana Cochran-Siegleho jen čtyři setiny, jenže poté se manko navyšovalo. Zabystřan závod dokončil se ztrátou 1,42 sekund na prvního lyžaře v pořadí. V super-G startuje dohromady 42 jezdců, hlavní favorité včetně Marca Odermatta nebo Vincenta Kriechmayra teprve pojedou.

Zklamaný Jan Zabystřan v cíli super-G
Jan Zabystřan v super-G na nejlepší nestačil
Alpské lyžování
11. února 2026 · 11:30

Jan Zabystřan je s číslem 5 na startu super-G, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Severská kombinace
11. února 2026 · 10:56

Skokanskou část za sebou mají sdruženáři na středním můstku. Lepší z dvojice Čechů Jiří Konvalinka obsadil 18. místo a na nejlepšího má před běžeckou částí manko 1:01. Zkušenější Jan Vytrval obsadil 24. příčku a vyrazí na desetikilometrovou trať ještě o 26 sekund za Konvalinkou. Boj o medaile nabídne zajímavou zápletku. Všem uletěl Estonec Kristjan Ilves a nahánět ho tak bude skupina největších favoritů právě v běžecké části.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

