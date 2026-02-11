ONLINE 5. dne ZOH: Sáblíková trénovala, pojede ještě dvakrát. Sdruženář Konvalinka dvacátý
Máme tu středu, která je už pátým dnem ZOH 2026. A právě dnes se dočkají hokejoví fanoušci, jelikož prvními dvěma zápasy odstartuje očekávaný hokejový turnaj mužů. Jan Zabystřan skončil v super-G sedmnáctý. Odpoledne (14:15) jedou vytrvalostní závod také biatlonistky včetně čtyř Češek. První zápas čeká český tým curlerů, večerní program ozdobí volné tance krasobruslařských dvojic. ONLINE přenos z pátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ:Jan Zabystřan absolvoval závod ve své nejsilnější disciplíně, ani v super-G ovšem na nejlepší nestačil. Nakonec skončil sedmnáctý, na vítězného Švýcara Von Allmena ztratil 1,55 sekundy. Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Po mužích se v disciplíně, kde se za každý netrefený terč připočítává k celkovému času jedna minuta, ukážou také ženy. Chybět bude Markéta Davidová, za Češky nastoupí Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos >>>
- CURLING: Po smíšené dvojici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se dnes poprvé na olympijském turnaji představí i tým českých mužů. Jejich úvodním soupeřem budou Američané. Celkem se v této fázi utkají s devíti soupeři. Zápas proti USA začíná v 19:05, sledujte ONLINE přenos >>>
- KRASOBRUSLENÍ: Českým sourozeneckým párům se v rytmických tancích moc nedařilo. Lépe na tom jsou před volnými tanci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří drží 14. místo. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou sedmnáctí. Vedou Francouzi Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Volné tance začínají v 19:30, sledujte ONLINE přenos >>>
Zprávy ze dne 11. února 2026
Desetinásobná světová šampionka bere první individuální zlato na olympijských hrách! Francouzská biatlonistka Julia Simonová si i navzdory jedné chybě na střelnici totálně podmanila vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů. O třiapadesát sekund porazila svou krajanku Lou Jeanmonnotovou, senzační bronz zapsala Bulharka Lora Christovová. Češky si vedly slušně, Tereza Vinklárková je zatím v elitní patnáctce.
Začal vytrvalostní závod biatlonistek i se čtyřmi Češkami, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Závod v severské kombinaci na středním můstku vyhrál Nor Jens Luras Oftebro. Jiří Konvalinka obsadil 20. a Jan Vytrval 26. místo.
Čtvrteční závod na 5000 metrů nebude pro Martinu Sáblíkovou posledním olympijským představením. Závodit bude i na trase 1500 metrů, který se jede v pátek 20. února.
Martina Sáblíková kroužila po oválu zhruba dvacet minut. Nyní je u trenérů a převléká se z tréninkové kombinézy. Po tréninku by měla krátce promluvit s novináři.
Děsivý pád na U-rampě. Olympijská medailistka Liou Ťia-jü a jedna z nejzkušenějších závodnic startovní listiny utrpěla během olympijské kvalifikace ve snowparku v Livignu vážný pád a musela být odvezena na nosítkách. Více čtěte ZDE >>>
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu navštívili Olympijský festival na českobudějovickém výstavišti. Pavel si vyzkoušel curling.
Martina Sáblíková je zpátky na rychlobruslařském oválu. Po zlepšení nemoci, která ji vyřadila ze závodu na 3 kilometry, se připravuje na olympijskou rozlučku na pětce. Po ledu krouží vedle partnerky Nikoly Zdráhalové.
Králem italských zasněžených kopců se stal Švýcar Franco Von Allmen. V sobotu zvítězil ve sjezdu, o dva dny později v týmové kombinaci a ve středu pak v super-G. Třemi zlatými medailemi stvrdil absolutní nadvládu nad mužským alpským lyžováním. Závod v super-G se naopak nepovedl českému reprezentantovi Janu Zabystřanovi, jemuž patří dělené sedmnácté místo. Více čtěte ZDE >>>
Čeští fanoušci budou muset v pátek řešit další kolizi sportů. Ženská hokejová reprezentace by měla svoje čtvrtfinálové utkání odehrát v pátek od 16:40. Pokud se ve čtvrtečním zápase Kanady s Finskem nestane velké překvapení a zámořský výběr zvítězí, půjdou ženy v pátek odpoledne na Švédsko. Tedy ve stejný čas, kdy budou hrát muži proti Francii a svůj závod na 10km pojede Metoděj Jílek.
Jan Zabystřan pro Českou televizi o závodu v super-G, kde je na průběžném sedmnáctém místě: „Doufal jsem, že to bude dobrá jízda, ale časově jsem aktuálně sedmnáctý... To hlavní, kvůli čemu jsem tady jel, abych byl do patnáctého místa, je aktuálně ztraceno. V půlce trati jsem si říkal, že je to dobrá jízda, ale možná to bylo moc řízené, hlídané a asi to chtělo víc risku. Oproti sjezdu se mi jelo hezky, možná to i vypadalo hezky, ale chtělo to do toho víc bušit. Je moc brzo po závodě, abych to rozebíral, ale jsem z toho zklamaný.“
Skeletonista Vladyslav Heraskevyčnesmí používat helmu s podobiznami padlých Ukrajinců z války s Ruskem. „Tuhle helmu jsem nosil před dvěma dny, včera i dnes. Budu ji nosit zítra a budu ji nosit i v den závodu,“ dal jasně najevo svůj postoj. Více čtěte ZDE>>>
Mezi startovními čísly 6 až 15 vyrazili do mužského super-G hlavní favorité na vítězství. Stále vede Švýcar Franjo von Allmen, který by tak mohl navázat další zlatou medailí na sobotní vavřín ze sjezdu. Stříbrný je zatím Američan Ryan Cochran-Siegle, bronzový pak Marco Odermatt. Domácímu Italovi Dominiku Parisovi vypnula lyže, a proto závod nedokončil. Čech Jan Zabystřan je průběžně patnáctý.
Kdo se těšil, jak případný zámořský souboj mezi Kanadou a USA na ZOH přinese odvetu za loňskou akci 4 Nations, kde se zástupci obou zemí servali třikrát za úvodních devět sekund skupinového zápasu, bude zklamaný. Olympijský turnaj přinese měření nejlepších hokejistů, nicméně pravidla jsou uzpůsobená tomu, aby se led neproměnil v boxerský ring. Z hlediska regulí je pak zajímavá rovněž podoba prodlužovaných zápasů, a to zejména v play off. Více čtěte ZDE >>>