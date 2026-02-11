ONLINE 5. dne ZOH: Sdruženář Konvalinka po skoku 18., jede se super-G
Máme tu středu, která je už pátým dnem ZOH 2026. A právě dnes se dočkají hokejoví fanoušci, jelikož prvními dvěma zápasy odstartuje očekávaný hokejový turnaj mužů. Českým vrcholem dne bude mužské super-G (11:30), ve kterém se představí Jan Zabystřan, vítěz prosincového závodu ve Val Gardeně. Odpoledne (14:15) pojedou vytrvalostní závod také biatlonistky včetně čtyř Češek. První zápas čeká český tým curlerů, večerní program ozdobí volné tance krasobruslařských dvojic. ONLINE přenos z pátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po 24. místě ve sjezdu se představí Jan Zabystřan ve své silnější disciplíně. V super-G v této sezoně senzačně vyhrál SP v prosinci v italské Val Gardeně. Velkým favoritem na zlato je opět lídr žebříčku ve Světovém poháru Marco Odermatt. Závod začíná v 11:30
BIATLON: Po mužích se v disciplíně, kde se za každý netrefený terč připočítává k celkovému času jedna minuta, ukážou také ženy. Chybět bude Markéta Davidová, za Češky nastoupí Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Závod začíná ve 14:15
CURLING: Po smíšené dvojici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se dnes poprvé na olympijském turnaji představí i tým českých mužů. Jejich úvodním soupeřem budou Američané. Celkem se v této fázi utkají s devíti soupeři. Zápas proti USA začíná v 19:05
KRASOBRUSLENÍ: Českým sourozeneckým párům se v rytmických tancích moc nedařilo. Lépe na tom jsou před volnými tanci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří drží 14. místo. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou sedmnáctí. Vedou Francouzi Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Volné tance začínají v 19:30
Zprávy ze dne 11. února 2026
Skeletonistka Anna Fernstädtová má za sebou poslední dva tréninky. V tom šestém zapsala dobré 7. místo s odstupem 38 setin sekundy na třetí místo. V předchozím pátém tréninku patřilo Češce 11. místo. Soutěž skeletonistek odstartuje v pátek 13. února, vyvrcholí v sobotu.
Marco Odermatt zlato ze super-G nepřidá. Favorizovaný Švýcar vyjel na svah ve Stelvio Ski Centre jako desátý v pořadí, jenže v závěru jízdy ho postihly problémy. Zavlékl se o jednu z branek a ztratil ideální tempo. Do cíle dojel s odstupem 28 setin na svého krajana Franja Von Allmena, který je momentálně v čele. Odermattovi patří průběžná třetí příčka.
Třetí start na letošní olympiádě se alpskému lyžaři Janu Zabystřanovi nepovedl. V super-G, jeho nejsilnější disciplíně, startoval jako pátý v pořadí, jenže v cíli mu patřila právě pátá příčka. Na úvodním mezičase ztrácel na průběžně prvního Američana Ryana Cochran-Siegleho jen čtyři setiny, jenže poté se manko navyšovalo. Zabystřan závod dokončil se ztrátou 1,42 sekund na prvního lyžaře v pořadí. V super-G startuje dohromady 42 jezdců, hlavní favorité včetně Marca Odermatta nebo Vincenta Kriechmayra teprve pojedou.
Jan Zabystřan je s číslem 5 na startu super-G
Skokanskou část za sebou mají sdruženáři na středním můstku. Lepší z dvojice Čechů Jiří Konvalinka obsadil 18. místo a na nejlepšího má před běžeckou částí manko 1:01. Zkušenější Jan Vytrval obsadil 24. příčku a vyrazí na desetikilometrovou trať ještě o 26 sekund za Konvalinkou. Boj o medaile nabídne zajímavou zápletku. Všem uletěl Estonec Kristjan Ilves a nahánět ho tak bude skupina největších favoritů právě v běžecké části.
Přiznání a omluva Sturly Holma Laegreida v přímém přenosu norské televize NRK za nevěru vyvolaly řadu reakcí. Mezi prvními byla legenda světového biatlonu Johannes Thingnes Bö. Ten byl zrovna ve studiu NRK, a tak mohl říct bezprostřední názor. A ten nebyl v Laegreidův prospěch.
Úterní večer dokonal pohádkový příběh jedné slovinské rodiny. Nika a Domen Prevcovi dokázali získat v závodě smíšených týmů ve skoku na lyžích zlato. Zapsali se do historie. V minulosti už totiž brali olympijskou medaili jejich další sourozenci Peter a Cene.
Závod sdruženářů začal skokanskou částí, v akci jsou i Jan Vytrval a Jiří Konvalinka.
Martina Sáblíková absolvuje dnes od 13:15 trénink před čtvrtečním závodem na 5000 metrů. Legendární rychlobruslařka nastoupí k rozlučkové jízdě pod pěti kruhy, přestože se pere s virózou a poslední dny strávila v posteli.
Do nové vlny českého týmu se na olympijských hrách zařadil i jednadvacetiletý běžec na lyžích Jiří Tuž. Borec, který v klasickém sprintu bavil odvážnými nástupy i skvělým pátým místem, ohromil i legendární Kateřinu Neumannovou, která jeho představení viděla přímo na stadionu v Teseru.
STŘEDA 11. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 10:00 severská kombinace - skoky střední můstek (Konvalinka, Vytrval),
- 11:30 sjezdové lyžování - super-G muži (Zabystřan),
- 13:45 severská kombinace - běh 10 km (Konvalinka, Vytrval),
- 14:15 biatlon - vytrvalostní závod 15 km ženy (Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková),
- 14:15 akrobatické lyžování - jízda v boulích ženy - finále,
- 16:30 rychlobruslení - 1000 m muži.
- 17:00 saně - dvojice ženy a muži - 1. a 2. jízda,
- 19:05 curling muži: Česko - USA,
- 19:30 krasobruslení - taneční páry - volný tanec (Taschlerovi, Mrázkovi).
Českým hokejistkám se jako čtvrtfinálový soupeř rýsují Švédky
Zprávy ze dne 10. února 2026
Favorizovaný americký krasobruslař Ilia Malinin vyhrál na krátký program. Dvojnásobný mistr světa za své vystoupení v Miláně dostal 108,16 bodu a do volných jízd půjde s náskokem 5,09 bodu před Japoncem Jumou Kagijamou. Přes stobodovou hranici se v úvodní části soutěže dostal ještě Francouz Adam Siao Him Fa.
Souboj největších favoritek ženského hokejového turnaje, jehož repríza se očekává ve finále, měl jednoznačný průběh - Američanky porazily Kanaďanky vysoko 5:0.
Koho postavit do branky proti Kanadě? Co je na sestavě Radima Rulíka nečekané a zvláštní? Jak, čím nebo kým ubránit mimozemského McDavida? A co když mají Kanaďané v arzenálu ještě komplexnější hráče? Jak se promítne zběsilý program ZOH na českých hráčích? Spousta otázek a důležitá témata pro úterní díl ZIMÁKU, který přivítal vzácné hosty v podobě bývalých vynikajících útočníků Petra Nedvěda a Radima Vrbaty.