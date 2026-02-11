ONLINE 5. dne ZOH: Snad ho na ledě moc neuvidím, řekl Marchand o Pastrňákovi
Máme tu středu, která je už pátým dnem ZOH 2026. A právě dnes se dočkají hokejoví fanoušci, jelikož prvními dvěma zápasy startuje očekávaný hokejový turnaj mužů. Biatlonistka Tereza Vinklárková zvládla svou premiéru pod pěti kruhy velmi dobře, ve vytrvalostním závodě skončila jako nejlepší z Češek jedenáctá. Jan Zabystřan byl v super-G sedmnáctý. První zápas čeká český tým curlerů, večerní program ozdobí volné tance krasobruslařských dvojic. ONLINE přenos z pátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Závod ve své nejsilnější disciplíně absolvoval Jan Zabystřan, ani v super-G ovšem na nejlepší nestačil. Nakonec skončil sedmnáctý, na vítězného Švýcara Von Allmena ztratil 1,55 sekundy. Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Nejlepší ze čtyř Češek ve vytrvalostním závodě byla překvapivě Tereza Vinklárková, na střelnici minula jen jednou a skončila jedenáctá. Tereza Voborníková byla patnáctá. Více čtěte ZDE >>>
- CURLING: Po smíšené dvojici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se dnes poprvé na olympijském turnaji představí i tým českých mužů. Jejich úvodním soupeřem budou Američané. Celkem se v této fázi utkají s devíti soupeři. Zápas proti USA začíná v 19:05, sledujte ONLINE přenos >>>
- KRASOBRUSLENÍ: Českým sourozeneckým párům se v rytmických tancích moc nedařilo. Lépe na tom jsou před volnými tanci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří drží 14. místo. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou sedmnáctí. Vedou Francouzi Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Volné tance začínají v 19:30, sledujte ONLINE přenos >>>
Zprávy ze dne 11. února 2026
Zatímco čeští hráči po tréninku odpovídají na otázky v mixzóně, na trénink USA se přišel podívat šéf NHL Gary Bettman.
Marchand o Pastovi: Snad ho na ledě moc neuvidím!
Strávili spolu v Bostonu spoustu společných sezon. Jeden na druhého nedají dopustit. Teď se potkají proti sobě. Čeští novináři po kanadském tréninku krátce vyzpovídali Brada Marchanda, někdejšího spoluhráče Davida Pastrňáka. Teď už hvězdu Panthers.
Těší se, až se při zápase uvidíte?
„Je to jeden z nejlepších hokejistů na světě, takže doufám, že ho na ledě moc často vídat nebudu.“ (smích)
Tušíte, jak se mu dostat pod kůži?
„Ne. Takového hráče necháváte být. Je příliš dobrý a nebezpečný. Akorát byste za to pak stejně zaplatili.“
Je největší zbraní českého týmu?
„Asi ano. Máte spoustu skvělých hráčů, ale on je opravdu jeden z nejlepších v NHL. Musíte si ho hlídat. Mám na něj skvělé vzpomínky, je to super kluk. Vzpomínám si na jeho první zápas, jak byl nadšený a šťastný. Ta jeho energie na ledě i mimo něj… Je velká zábava být v jeho společnosti.“
V Bostonu se z něj stal lídr, teď to ještě víc stojí na něm.
„Jde příkladem, svoji hru povýšil na vyšší úroveň a já za něj jsem moc šťastný. Teď v Miláně jsme se potkali jeden den, ale moc času jsme neměli. Každopádně mezi námi je přátelství, které vydrží do konce života. Ještě se potkáme.“
A co říkáte na utkání s Českem?
„Bude těžký! Mají dobrý tým, před dvěma lety vyhráli mistrovství. Z Česka se stal hodně dobrý soupeř.“
Akrobatická lyžařka Elizabeth Lemleyová vyhrála na olympijských hrách překvapivě jízdu v boulích. Americký double s ní na druhém místě oslavila Jaelin Kaufová, která obhájila stříbro z Pekingu. Na stupních vítězů je doplnila olympijská šampionka z Pchjongčchangu 2018 Francouzka Perrine Laffontová, jež před čtyřmi lety skončila těsně čtvrtá.
Server iSport přímo v Miláně exkluzivně navštívil Radka Gudase i jeho rodinu v hotelu kousek od olympijské vesnice. 10letá dcerka Leontýnka, která sní o kariéře herečky a už působí jako reportérka, dokonce tátu den před zápasem proti Kanadě vyzpovídala! Více čtěte ZDE >>>
Desetinásobná světová šampionka bere první individuální zlato na olympijských hrách! Francouzská biatlonistka Julia Simonová si i navzdory jedné chybě na střelnici totálně podmanila vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů. O třiapadesát sekund porazila svou krajanku Lou Jeanmonnotovou, senzační bronz zapsala Bulharka Lora Christovová. Češky si vedly slušně, Tereza Vinklárková skončila při své olympijské premiéře jedenáctá, Tereza Voborníková patnáctá.
Závod v severské kombinaci na středním můstku vyhrál Nor Jens Luras Oftebro. Jiří Konvalinka obsadil 20. a Jan Vytrval 26. místo.
Čtvrteční závod na 5000 metrů nebude pro Martinu Sáblíkovou posledním olympijským představením. Závodit bude i na trase 1500 metrů, který se jede v pátek 20. února.
Martina Sáblíková kroužila po oválu zhruba dvacet minut. Nyní je u trenérů a převléká se z tréninkové kombinézy. Po tréninku by měla krátce promluvit s novináři.
Děsivý pád na U-rampě. Olympijská medailistka Liou Ťia-jü a jedna z nejzkušenějších závodnic startovní listiny utrpěla během olympijské kvalifikace ve snowparku v Livignu vážný pád a musela být odvezena na nosítkách. Více čtěte ZDE >>>
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu navštívili Olympijský festival na českobudějovickém výstavišti. Pavel si vyzkoušel curling.
Martina Sáblíková je zpátky na rychlobruslařském oválu. Po zlepšení nemoci, která ji vyřadila ze závodu na 3 kilometry, se připravuje na olympijskou rozlučku na pětce. Po ledu krouží vedle partnerky Nikoly Zdráhalové.
Králem italských zasněžených kopců se stal Švýcar Franco Von Allmen. V sobotu zvítězil ve sjezdu, o dva dny později v týmové kombinaci a ve středu pak v super-G. Třemi zlatými medailemi stvrdil absolutní nadvládu nad mužským alpským lyžováním. Závod v super-G se naopak nepovedl českému reprezentantovi Janu Zabystřanovi, jemuž patří dělené sedmnácté místo. Více čtěte ZDE >>>
Čeští fanoušci budou muset v pátek řešit další kolizi sportů. Ženská hokejová reprezentace by měla svoje čtvrtfinálové utkání odehrát v pátek od 16:40. Pokud se ve čtvrtečním zápase Kanady s Finskem nestane velké překvapení a zámořský výběr zvítězí, půjdou ženy v pátek odpoledne na Švédsko. Tedy ve stejný čas, kdy budou hrát muži proti Francii a svůj závod na 10km pojede Metoděj Jílek.
Jan Zabystřan pro Českou televizi o závodu v super-G, kde je na průběžném sedmnáctém místě: „Doufal jsem, že to bude dobrá jízda, ale časově jsem aktuálně sedmnáctý... To hlavní, kvůli čemu jsem tady jel, abych byl do patnáctého místa, je aktuálně ztraceno. V půlce trati jsem si říkal, že je to dobrá jízda, ale možná to bylo moc řízené, hlídané a asi to chtělo víc risku. Oproti sjezdu se mi jelo hezky, možná to i vypadalo hezky, ale chtělo to do toho víc bušit. Je moc brzo po závodě, abych to rozebíral, ale jsem z toho zklamaný.“
Skeletonista Vladyslav Heraskevyčnesmí používat helmu s podobiznami padlých Ukrajinců z války s Ruskem. „Tuhle helmu jsem nosil před dvěma dny, včera i dnes. Budu ji nosit zítra a budu ji nosit i v den závodu,“ dal jasně najevo svůj postoj. Více čtěte ZDE>>>