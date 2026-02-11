ONLINE 5. dne ZOH: Zabystřan pojede super-G, v akci biatlonistky i curleři. A začíná hokej!
Máme tu středu, která je už pátým dnem ZOH 2026. A právě dnes se dočkají hokejoví fanoušci, jelikož prvními dvěma zápasy odstartuje očekávaný hokejový turnaj mužů. Českým vrcholem dne bude mužské super-G (11:30), ve kterém se představí Jan Zabystřan, vítěz prosincového závodu ve Val Gardeně. Odpoledne (14:15) pojedou vytrvalostní závod také biatlonistky včetně čtyř Češek. První zápas čeká český tým curlerů, večerní program ozdobí volné tance krasobruslařských dvojic. ONLINE přenos z pátého dne olympiády sledujte na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 5. dne ZOH:
- ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Po 24. místě ve sjezdu se představí Jan Zabystřan ve své silnější disciplíně. V super-G v této sezoně senzačně vyhrál SP v prosinci v italské Val Gardeně. Velkým favoritem na zlato je opět lídr žebříčku ve Světovém poháru Marco Odermatt. Závod začíná v 11:30, sledujte ONLINE přenos >>>
- BIATLON: Po mužích se v disciplíně, kde se za každý netrefený terč připočítává k celkovému času jedna minuta, ukážou také ženy. Chybět bude Markéta Davidová, za Češky nastoupí Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos >>>
- CURLING: Po smíšené dvojici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se dnes poprvé na olympijském turnaji představí i tým českých mužů. Jejich úvodním soupeřem budou Američané. Celkem se v této fázi utkají s devíti soupeři. Zápas proti USA začíná v 19:05, sledujte ONLINE přenos >>>
- KRASOBRUSLENÍ: Českým sourozeneckým párům se v rytmických tancích moc nedařilo. Lépe na tom jsou před volnými tanci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří drží 14. místo. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou sedmnáctí. Vedou Francouzi Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Volné tance začínají v 19:30, sledujte ONLINE přenos >>>
Zprávy ze dne 11. února 2026
STŘEDA 11. 2. - PROGRAM (pouze finále a česká účast):
- 10:00 severská kombinace - skoky střední můstek (Konvalinka, Vytrval),
- 11:30 sjezdové lyžování - super-G muži (Zabystřan),
- 13:45 severská kombinace - běh 10 km (Konvalinka, Vytrval),
- 14:15 biatlon - vytrvalostní závod 15 km ženy (Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková),
- 14:15 akrobatické lyžování - jízda v boulích ženy - finále,
- 16:30 rychlobruslení - 1000 m muži.
- 17:00 saně - dvojice ženy a muži - 1. a 2. jízda,
- 19:05 curling muži: Česko - USA,
- 19:30 krasobruslení - taneční páry - volný tanec (Taschlerovi, Mrázkovi).
Zprávy ze dne 10. února 2026
Favorizovaný americký krasobruslař Ilia Malinin vyhrál na krátký program. Dvojnásobný mistr světa za své vystoupení v Miláně dostal 108,16 bodu a do volných jízd půjde s náskokem 5,09 bodu před Japoncem Jumou Kagijamou. Přes stobodovou hranici se v úvodní části soutěže dostal ještě Francouz Adam Siao Him Fa.
Souboj největších favoritek ženského hokejového turnaje, jehož repríza se očekává ve finále, měl jednoznačný průběh - Američanky porazily Kanaďanky vysoko 5:0.
Koho postavit do branky proti Kanadě? Co je na sestavě Radima Rulíka nečekané a zvláštní? Jak, čím nebo kým ubránit mimozemského McDavida? A co když mají Kanaďané v arzenálu ještě komplexnější hráče? Jak se promítne zběsilý program ZOH na českých hráčích? Spousta otázek a důležitá témata pro úterní díl ZIMÁKU, který přivítal vzácné hosty v podobě bývalých vynikajících útočníků Petra Nedvěda a Radima Vrbaty.
Slovinští skokani na lyžích obhájili zlato v závodě smíšených družstev. Domen Prevc, jeho sestra Nika, Anže Lanišek a Nika Vodanová v Predazzu zvítězili před Norskem a Japonskem. Slovinci po osmi skocích nasbírali 1069,2 bodů a před norskou čtveřicí Anna Odine Strömová, Eirin Maria Kvandalová, Kristoffer Eriksen Sundal a Marius Lindvik vyhráli s náskokem 30,9 bodů. Strömová navázala na sobotní zlato ze středního můstku.
Zlato v mixu získali švédští curleři sourozenci Isabella a Rasmus Wranaaovi. Ve finále v Cortině d'Ampezzo porazili 6:5 americký pár Cory Thiesseová, Korey Dropkin. V duelu o bronz si domácí Stefania Constantiniová, Amos Mosaner poradili s Velkou Británií.
Soupeři, pozor. Je na vás připravený muž, který se umí zatraceně dobře dostat pod kůži. Takový Brady Tkachuk by mohl vyprávět… Radko Gudas, kapitán Anaheim Ducks, je připravený opět žrát led, aby reprezentace mohla pomýšlet na úspěch. „Všichni tam necháme všechno,“ slibuje řízný obránce, jenž byl nedílnou součástí zlaté Prahy. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Německá mistryně světa Julia Taubitzová ovládla v Cortině d'Ampezzo olympijský závod sáňkařek a získala poprvé pod pěti kruhy zlato.
Martina Sáblíková dostala od lékařů zelenou, aby se mohla zúčastnit čtvrtečního závodu na pět kilometrů, ve kterém bude obhajovat bronz z Pekingu. „Nejsem na tom tak, jak bych si představovala, ale naštěstí nemám teplotu. Dutiny mám ale pořád úplně v háji. Od pana doktora jsem ale naštěstí dostala zelenou, takže budu moct ve čtvrtek nastoupit,“ řekla Sáblíková. „Nastoupím hlavně kvůli sobě, kvůli fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Více čtěte ZDE >>>
Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid předvedl scénu jak z filmu Notting Hill. V přímém přenosu norské televize NRK požádal o odpuštění svou přítelkyni, které byl nevěrný. Jeho gesto bylo i velkým tématem na následné tiskovce. „Doufám, že spácháním sociální sebevraždy ukážu, jak moc ji miluju," řekl Laegreid. Více čtěte ZDE >>>
Ve 20 hodin na iSportu přistane speciální ZIMÁK s Petrem Nedvědem a Radimem Vrbatou, probíráme podrobně českou i kanadskou sestavu, důvody zavřeného tréninku, případ Filipa Chytila, ale vrátíme se i do roku 1994, kdy bývalý GM české reprezentace hrál za národní tým Kanady a byl velice blízko zisku zlaté medaile…
Trénink reprezentace skončil, hráči právě mluví s novináři. Většina z nich ani netušila, že je trénink uzavřený a bez přístupu médií.
Výpadek postihl ve slalomu v rámci týmové alpské kombinace slovenskou hvězdu Petru Vlhovou, která se postavila na soutěžní svah po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena a dvěma operacemi. Triumf překvapivě slaví rakouské lyžařky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Americké favoritky Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová skončily až čtvrté, ačkoliv po sjezdu díky Johnsonové vedly.
Ze dvou českých dvojic si lépe vedly Barbora Nováková s Martinou Dubovskou, které díky šestému slalomářskému času druhé jmenované i řadě výpadků soupeřek obsadily 16. místo.